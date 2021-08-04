«Профессиональное образование становится популярнее с каждым годом: молодые люди хотят как можно раньше стать самостоятельными»

Филиал УО РИПО «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе».

На эти и другие вопросы читателей отвечал ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Николаевич Голубовский.

Востребовано ли сегодня профессиональное образование?

С каждым годом мы наблюдаем, что профессиональное образование становится все более востребованным. Полагаю, одна из причин - прагматизм молодых людей и их желание как можно раньше стать самостоятельными, в том числе и финансово.

Чтобы не быть голословным, расскажу о конкурсе на некоторые специальности. Например, на «Правоведение» конкурс составляет более 6 человек на место, на специальность «Организация технического сервиса транспортных средств» - более 2 человек. Причем проходные баллы аттестатов на эти специальности - 7 - 8. Конкурс около 2 человек на место и на специальности «Обогащение полезных ископаемых», «Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами». Пользуются популярностью не только специальности, которые готовят профессионалов для работы в сфере услуг, но и специальности промышленного направления. И это радует, потому что сегодня промышленности нужны высококвалифицированные специалисты, обладающие современными знаниями.

Валерий Николаевич Голубовский. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Какие новые специальности появились в этом году? Продолжается ли набор на специальности, открытые в прошлом году?

Основная масса новых специальностей открылась в 2020 году, набор на них продолжается и в эту вступительную кампанию. Среди них специальность «Эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования», квалификация- техник-мехатроник. Это комплексный специалист, востребованный на предприятиях машиностроительного комплекса. Техник-мехатроник не только управляет станком, но и занимается наладкой, пишет программы. По сути, это специалист, который программирует. Но не для мобильных приложений, а для управления оборудованием, которое изготавливает детали.

Еще одна специальность - «Организация технического сервиса транспортных средств». Из нового - в программе широко представлен блок, связанный с электромобилями. Следующая специальность создана под потребности ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Это целый комплекс предприятий по глубокой переработке зерна с применением современных биотехнологий. Продуктом являются незаменимые аминокислоты для производства высокопродуктивных, сбалансированных комбикормов и премиксов, востребованных на национальном и зарубежных рынках. Эта ниша перспективна, востребованность таких специалистов будет только расти.

Специальности «Организация гостиничных услуг» и «Переработка химического сырья», «Оператор системы автоматизированного изготовления лекал» также были открыты в прошлом году и пользуются популярностью.

В этом году открыли набор на специальность «Информационные кабельные сети».

Признают ли белорусские дипломы в других странах?

Да, у Беларуси заключены межправительственные соглашения о признании дипломов со многими странами. В первую очередь это страны постсоветского пространства.

«71-летний мужчина отучился в колледже и пойдет работать на предприятие»

Сколько лет было самому взрослому студенту, который решил получить новую профессию?

Сразу отмечу, что освоить профессию по некоторым специальностям с получением диплома о профессионально-техническом образовании люди с высшим образованием могут за 10 месяцев. Среди таких и профессия «оператор станков с программным управлением», для освоения которой в прошлом году в один из колледжей был зачислен 71-летний мужчина. На пенсии он решил, что эта специальность востребована (а это действительно так), подал документы на поступление на базе 11 классов и прошел обучение. Поскольку он учился бесплатно (за счет средств государства) учреждение образования подобрало рабочее место в соответствии с освоенной профессией и выдало ему направление на работу.

Может ли иногородний учащийся получить общежитие?

Все учащиеся профессионально-технических и средних специальных учреждений образования, которые нуждаются в общежитии, получают возможность заселиться.

Каким образом колледж может способствовать дальнейшему трудоустройству?

В Беларуси действует Положение о порядке распределения и направления на работу, согласно которому государство гарантирует предоставление первого рабочего места выпускнику, направляя на работу в качестве молодого специалиста. После получения профессионально-технического образования обязательный срок отработки - год, после среднего специального и высшего образования - два года. Граждане, получившие образование на основании договора о целевой подготовке, направляются на работу и обязаны отработать указанный в договоре срок обязательной работы.

Важно отметить, что те, кто обучался платно, тоже имеют право по их желанию получить распределение и трудоустроиться в качестве молодого специалиста.

Могут ли забрать в армию, если учишься в колледже?

Отсрочка от службы в армии предоставляется один раз. Парней, которые поступили после 9 и 11 классов, в армию не заберут. По завершении обучения и достижении призывного возраста выпускник будет призван в армию. Но это не исключает возможности по возвращении из армии продолжить обучение, поступив в вуз.

Может ли в колледж поступить человек с инвалидностью? Организовано ли инклюзивное обучение?

Человек с любыми нарушениями здоровья имеет возможность получить образование. Наполняемость групп, в которых обучаются только лица с особенностью психофизического развития, составляет от 6 до 12 человек. Если 1 - 2 человека - они будут учиться в обычной группе. В этом и есть суть инклюзивного образования. При этом наполняемость групп - от 15 до 20 человек, а в обычной группе - 25 - 30 человек.

Методики преподавания зависят от диагнозов абитуриентов. Например, есть программа, в которой общеобразовательные предметы адаптированы для абитуриентов с интеллектуальной недостаточностью. Для абитуриентов с ДЦП ограничений тоже нет.

Практически в каждой области на базе учреждений образования, в которых учатся студенты с различными нарушениями, работают центры профессиональной реабилитации.

Отдельно хотел бы рассказать о Минском государственном колледже электроники, в котором обучают работе на компьютере слабовидящих учащихся. И делает это слабовидящий преподаватель. Это важный психологический момент: дети, потерявшие зрение (полностью или частично), на первых занятиях могли бы сказать другому преподавателю: «Вы нас не понимаете». Так вот он как раз их понимает: будучи незрячим, освоил специальность и прошел педагогическую переподготовку.

Что такое ресурсный центр и насколько новое оборудование в колледжах и лицеях?

Ресурсные центры - это структурные подразделения колледжей или профессиональных лицеев, в которые приезжают студенты из разных городов, чтобы освоить технологии. Всего по стране работает 51 ресурсный центр, в которых собрано самое лучшее оборудование соответствующего профиля. Профили ресурсных центров отражают наиболее востребованные в стране виды экономической деятельности - машиностроительный профиль, строительный, сфера услуг, общественное питание, легкая промышленность…

Например, в Минске на базе колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе создан единственный в стране сертифицированный по международным стандартам центр с оборудованием для умной фабрики (технологии индустрии 4.0). Кстати, в этот колледж продолжается набор абитуриентов - выпускников 11-х классов, которые не поступили на программы высшего образования, но имеют возможность освоить востребованные специальности в области автоматизации производственных процессов и мехатроники. Аналогичные центры работают в Германии, Франции, Польше, России. Это мировая практика, и Беларусь также следует мировым трендам.

БУДЬ В КУРСЕ!

Вступительная кампания в профессионально-технические учебные заведения продлится по 20 августа.

- Если те или иные специальности профессионально-технического образования будут набраны не в полном объеме, есть возможность продлить срок набора, - говорит Валерий Голубовский. - Если желающих на те или иные профессии будет больше, чем предполагают контрольные цифры, то учредитель имеет право увеличить цифры в ходе приемной кампании. Такая мобильность в принятии решений действует не так давно, но механизм уже доказал свою эффективность.

Прием документов в средние специальные учебные заведения на базе 9 классов на платное обучение продлится по 14 августа (на бюджет прием закончен). 11-классники смогут подать документы в средние специальные учебные заведения позже: на бюджет - до 12 августа, на платное - до 17 августа. Отбор проходит по конкурсу аттестатов, а на некоторые специальности, связанные с творчеством, сдают и внутренние экзамены. Подробнее о правилах приема можно прочитать на сайтах учреждения образования.

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Прямая линия проходила в рамках проекта международной технической помощи «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси».