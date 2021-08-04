Еще одна медаль: белоруска Ирина Курочкина обеспечила себе как минимум серебро Олимпиады в Токио в женской борьбе

Ирина Курочкина поборола трех соперниц и сразится за золото Олимпиады с японкой. Фото: noc.by

В женской борьбе в весовой категории до 57 кг Ирина Курочкина одержала 4 августа три победы: в 1/8 финала - над индийкой Аншу Аншу (8:2), в 1/4 финала – над россиянкой Валерией Кобловой (6:3) и в полуфинале над болгаркой Эвелиной Николовой (11:0).

Таким образом, Ирина обеспечила себе, как минимум, серебро. Но есть шанс побороться за золото. 5 августа ее соперницей станет титулованная японка Рисака Каваи.

Ирине 27 лет. Она родилась 17 июня 1994 года в городе Круглое Могилевской области, а живет в Бобруйске.

На двух чемпионатах мира подряд – в 2017 и 2019 - она завоевала бронзовые медали. Кроме того, она двукратная чемпионка Европы 2018 и 2021 годов.

Ирина отдала для побед все силы, но если бы понадобилось, нашла бы еще. Фото: noc.by

После победного полуфинала Ирина сказала:

" Хороший день, но ничего еще не завершено здесь в Токио. Мне понравилось как провела три поединка: спокойно и уверенно. Сильна россиянка Коблова, но я знала как действовать и сумела перехватить преимущество. Теперь надо хорошо отдохнуть и настроиться на завтрашний поединок. Каждый из нас сюда приехал за победами и не собирается останавливаться на полпути", - цитирует спортсменку noc.by