Итоги 12 дня Олимпиады в Токио - 4 августа 2021 года: белоруска Курочкина поборется за золото, наши метатели копья в финале, у бегуньи требуют доказать, что она женщина

Ирина Курочкина поборется за золото. Фото: НОК Беларуси / Денис КОСТЮЧЕНКО

В среду, 4 августа, на летних Олимпийских играх в Токио завершился двенадцатый медальный день. «Комсомолка» собрала итоговые события спортивного мероприятия.

БЕЛОРУСЫ НА ОЛИМПИАДЕ

Белоруска Ирина Курочкина сумела выйти в финал, где поборется за золото Олимпиады по женской борьбе в весовой категории 57 кг. В четвертьфинале уроженка Бобруйска одолела российскую спортсменку Валерию Коблову – 6:3. В полуфинальной схватке Ирина Курочкина уверенно победила представительницу Болгарии Эвелину Николову - 11:0. С первых минут белоруска загнала соперницу в угол и при каждой возможности проводила атаку. Благодаря досрочной победе Курочкина обеспечила себе минимум серебряную медаль. Финал состоится 5 августа.

Несмотря на проигрыш белорусского борца вольного стиля Али Шабанов американцу Дэвиду Тэйлору в весе 86 кг, наш спортсмен сможет через утешительные поединки побороться за бронзу. Такую возможность предоставил обидчик белоруса Тэйлор, который оказался в финале.

Сначала Али Шабанову предстоит сразиться с Наземом Амином Майлзом из Сан-Марино. В случае победы схватка за бронзу состоится с Дипаком Пунии из Индии.

Али Шабанов уступил Дэвиду Тэйлору из США. Фото: НОК Беларуси / Денис КОСТЮЧЕНКО

5 августа состоятся полуфинальные заезды в гребле с участием белорусских спортсменов. На дистанции 200 м на каноэ выступит Елена Ноздрева, которая выиграла предыдущий заезд с результатом - 46,950 сек. Среди байдарок-одиночек выступят гребчихи Марина Литвинчук и Ольга Худенко на дистанции 500 м. Мужчины не отстают. Белорусский дуэт с Никитой Бориковым и Олегом Юреней на байдарке-двойке примет участие в дистанции на 1000 м.

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Белорусские метатели копья Павел Мелешко и Алексей Котковец преодолели квалификацию и вошли в 12 лучших легкоатлетов на Олимпиаде в Токио. Во время отборочного раунда Алексей Котковец занял 9-ое место с результатом 82,72 м, а Павел Мелешко – 11 место с результатом 82,64 м. Финал состоится на олимпийском стадионе 7 августа.

Завершился финальный этап соревнований по синхронному плаванию. Первым выступил белорусский дуэт. Синхронистки Василина Хондошко и Дарья Кулагина набрали 175,0101 балла и завершили итоговую программу на 11-ом месте.

Отметим, золото взяли российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, которая стала первой в истории шестикратной чемпионкой ОИ, с суммой 195,9079.

Белорусские синхронистки Василина Хондошко и Дарья Кулагина заняли 11-ое место. Фото: НОК Беларуси / Денис КОСТЮЧЕНКО

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ ДВЕНАДЦАТОГО ДНЯ

Сборная Китая сохранила лидерство в общем медальном зачете – 70 медалей (32-золото, 22-серебро, 16-бронза). Спортсмены из США завоевали 79 наград (25-31-21). Тройку замыкают представители Японии – 40 медалей (21-7-12). На сегодняшний день сборная Беларуси расположилась на 53-ом месте (1-0-1).

Золотую награду в плавании на открытой воде завоевала Ана Марсела Кунья из Бразилии. На дистанции 10 км бразильянка преодолела маршрут за 1 час 59 мин. 30,8 сек.

В командной гонке преследования на треке среди мужчин чемпионами стали велосипедисты из Италии. В решающем заезде итальянцы показали мировой рекорд - 3 мин 42,032 сек.

Во время финального поединка греко-римского стиля победу одержал борец Мохаммад Реза Гераи из Ирана в весовой категории 67 кг. В решающей схватке иранец разобрался с украинским спортсменом Парвизом Насибовым - 9:1.

Необычное заявление сделал 7-кратный олимпийский чемпион по плаванию Калеб Дрессел. Американский пловец признался, что его высшие награды не являются чем-то значимым. Он считает, что это просто кусок металла, а его важная цель – реализация своего потенциала. Отметим, на Олимпиаде в Токио Калеб Дрессел завоевал пять золотых медалей.

Американский пловец Калеб Дрессел. Фото: REUTERS

На национальном олимпийском стадионе завершился финальный забег на 3000 м с препятствиями среди женщин. Лучший результат продемонстрировала Перут Чемутай из Уганды со временем 9 мин 01,45 сек.

Кубинец Арлен Лопес одержал победу в финальном поединке в весовой категории 81 кг. Латиноамериканец был сильнее Бенджамина Уиттакера из Великобритании – 4:1.

На Олимпиаде состоялся турнир по скейтбордингу в дисциплине «парк». Высшую награду завоевала японская спортсменка Сакура Есодзуми с результатом 60,09 балла.

В беге на дистанции 400 м с барьерами среди женщин золото взяла американская бегунья Сидни Маклафлин. Она показала лучшее время на этой дистанции - 51,46 сек. Это новый мировой рекорд.

После того, как 18-летняя Кристин Мбома из Намбии завоевала серебро в беге на дистанции 200 м, на нее обрушился шквал критики. Многие требуют предоставить доказательства, что она женщина. Как оказалось, Кристин Мбома является интерсекс-спортсменом. Это означает, что в ее женском организме имеются мужские комбинации хромосом, а также повышен уровень гормона тестостерона, что придает дополнительную силу. Ранее международная федерация легкой атлетики запретила таким женщинам принимать участие в соревнованиях на больших дистанциях.

Бегунья Кристин Мбома из Намбии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неудачный инцидент произошел во время соревнования легкоатлетического десятиборья. Томас ван Дер из Бельгии выполнял прыжок в длину. После одной из попыток спортсмен не смог подняться. Бригада скорой увезла его на коляске. На этом участие бельгийского десятиборца завершено.

Польский метатель молота Войцех Новицкий стал обладателем золотой олимпийской медали. В финале поляк показал свою лучшую попытку с отметкой - 82,52 м.

В решающей схватке греко-римского стиля олимпийскую золотую медаль завоевал Жан Беленюк из Украины в весе 87 кг. Свое преимущество он использовал против венгерского борца Виктора Лоринца - 5:1.

Золото завоевал Жан Беленюк из Украины. Фото: REUTERS

Лучшими в беге на дистанции 800 м среди мужчин стали спортсмены из Кении. Золото и серебро завоевали Эммануэль Корир (1 мин 45,06 сек) и Фергюсон Ротич (1 мин 45,23 сек). Бронзовая медаль досталась польскому бегуну Патрику Добеку (1 мин 45,39 сек.).

5 августа участники летних Олимпийских играх в Токио разыграют 28 комплектов медалей.

КСТАТИ

Центровой игрок сборной Испании по баскетболу Пау Газоль, который завершил карьеру вместе с братом Марком 3 августа после поражения от США (81:95), стал членом комиссии спортсменов МОК.

Среди 30 кандидатов из 30 стран должности в МОК получили - Мая Влощовская (велогонщица, Польша), Федерика Пеллегрини (пловчиха, Италия), Юки Ота (рапарист, Япония), а также испанец Пау Газоль. Комиссия атлетов, которая избирается олимпийцами сроком на восемь лет, будет представлять интересы спортсменов на Олимпийских играх, где основной задачей является связь между участниками Олимпиады и руководством. Отметим, на вакантное место в МОК претендовал наш знаменитый белорусский теннисист Максим Мирный.

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