Смерть на границе с Литвой, гарантированная медаль на Олимпиаде и слова Кочановой о Тихановской: что произошло в Беларуси и с белорусами 4 августа 2021 года

На границе с Литвой умер мигрант. Фото: gpk.gov.by

Госпогранкомитет заявил о гибели молодого человека из Ирака на границе с Литвой. По официальной версии, на избитого мужчину обратили внимание местные жители, которые сообщили о нем пограничникам.

У Беларуси еще одна медаль в Олимпийских играх. Пока что потенциальная, но уже гарантированная. Белоруска Ирина Курочкина в женской борьбе победила японку, а это значит, что как минимум серебро у нее уже есть, а может быть даже и золото. Все решится 5 августа. Мы сегодня пообщались с мамой Ирины Тамарой Казимировной - разговор получился очень трогательным (Читать про детство олимпийской чемпионки, у нее, кстати, 5 родных сестер!)

Зеленский пообещал защитить белорусов, которым может угрожать опасность в Украине. Это случилось на следующий день после того, как в Киеве нашли повешенным главу «Белорусского Дома в Украине» Виталия Шишова.

Начался суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Они находятся под стражей с сентября прошлого года. Их обвиняют по трем статьям, максимальный срок - 12 лет.

Власти хотят увеличить продолжительность жизни белорусов: по подсчетам средняя продолжительность жизни должна составить 76,5 лет к 2025 году.

Глава Совета Республики Наталья Кочанова рассказала о встрече со Светланой Тихановской. Подробностями встречи она поделилась в первой серии документального сериала «Беларусь против цветной революции» от гостелеканала.

В отношении директора детского хосписа в Гродно Ольги Величко возбудили еще одного уголовное дело. Теперь ее обвиняют в участии в «Марше единства».

На мехмат и физмат объявили допнабор. Это достаточно редкий случай, обычно на эти факультеты серьезный конкурс. А значит, что у абитуриентов, которые пока еще не подали документы, могут претендовать на бесплатное обучение. Читать, куда еще можно подать документы, чтобы учиться бесплатно.

200-летнюю усадьбу в Миорском районе продают за 29 рублей, но как обычно и бывает в таких случаях владельцу ставят несколько условий: владелецец должен заняться в усадьбе предпринимательской деятельностью не позже чем через 4 года после заключения договора купли-продажи и провести реконструкцию. Рассказываем, когда стартует аукцион.