Коронавирус в Беларуси, последние данные на 5 августа 2021 года: связь пандемии с близорукостью у детей, рост заболеваемости в мире и зачем мораторий на ревакцинацию

Полный курс вакцинации в Беларуси уже прошли более 1,016 миллиона человек. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Полный курс вакцинации в Беларуси уже прошли более 1,016 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в ежесуточном отчете по COVID-19.

Там также рассказали о ситуации с заболеваемостью. Так, за сутки коронавирус подтвердился еще у 967 человек за сутки, это почти в два раза больше показателя предыдущего дня. Кроме того, количество случаев инфицирования приблизилось к психологической отметке в 450 тысяч, на данный момент оно составляет уже 449 тысяч 302 человека с положительным тестом на коронавирус за все время пандемии.

Также в Минздраве сообщили и еще об 11 смертях от коронавируса.

– За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 494 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в пресс-службе.

Результаты борьбы с первыми последствиями пандемии

Система здравоохранения справилась с первыми последствиями пандемии в Беларуси. Такое заявление сделал бывший министр здравоохранения, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

– Мы избежали главного: в нашей стране не было стадионов, перепрофилированных в так называемые медицинские учреждения. Хотя все понимали: оказать нормальную медицинскую помощь в этих условиях невозможно. Нам хватило штатных мест, не пришлось мобилизовывать социальных работников и превращать их во врачей, потому что у нас хватило медицинских работников, – сказал он.

За минувшую неделю в мире коронавирусом заразились более четырех миллионов человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация с коронавирусом в мире

За минувшую неделю в мире коронавирусом заразились более четырех миллионов человек. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Количество новых случаев заболевания за семь дней на 3% выше показателей за предыдущий аналогичный период.

– Число новых случаев заражения растет в течение месяца: на прошлой неделе (с 26 июля по 1 августа) их было выявлено более 4 миллионов, – сообщил в ВОЗ.

Мораторий на ревакцинацию

Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Такое заявление сделал 4 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он пояснил, что такое ограничение нужно вводить как минимум до конца сентября. Это связано с неравенством стран в плане доступа к вакцине от COVID-19. Если временно остановить ревакцинацию, то можно распределить препараты в пользу бедных стран и привить достаточное количество людей во всем мире до конца года.

Ученые: из-за пандемии дети стали хуже видеть

Пандемия привела к увеличению количества близоруких детей, установили ученые из Гонконга, пишет "Медицина и Наука" со ссылкой на Британский журнал офтальмологии. Сам коронавирус не при чем, дети теряют зрение из-за того, что вынуждены больше времени проводить дома в связи с введением карантина. Поэтому они дольше сидят за компьютерами или другими гаджетами.

«Исследование глаз детей в возрасте 6-8 лет с начала пандемии показало увеличение близорукости почти на 19,%», – приводит издание неутешительную статистику. Исследователи установили, что до начала пандемии и карантинных мер в среднем дети проводили за компьютерами и гаджетами 2,5 часа в день, то после это время увеличилось до семи часов.

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