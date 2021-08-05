Вот кто побежит на Олимпиаде в эстафете 4х400 метров, из-за которой возник скандал с Кристиной Тимановской

Белорусская команда, которая выступит в эстафете 4х400 м. Фото: соцсети

После того, как две белорусские бегуньи не были допущены на Олимпиаду из-за того, что не сдали во время допинг-тесты, состав эстафеты 4х400 изменился. Возможное участие спринтера Кристины Тимановской в этой дисциплине вызвало скандал и не состоится. Одно из вакантных место закрыла Эльвира Герман. Эльвира написала в Инстаграм:

«Я не буду отказываться от эстафеты, потому что уважаю девочек, которые готовились на ОИ и отобрались сюда. Считаю, что они заслужили шанс пробежаться на Олимпийском Стадионе».

5 августа один за другим состоятся два квалификационных забега в эстафете 4х400 м. Белорусская команда в составе Юлии Близнец, Эльвиры Герман, Александры Хильманович и Астерии Узо Лимай выступят во втором забеге (примерно в 13.37 по Минску).

Для попадания в финал надо занять не ниже третьего места или добраться по времени в числе еще двух сборных.

Шансы у нашей команды невысокие, к фаворитам она не относится, но в эстафетах может всякое случится: дисквалификации, потеря палочки и т.п.

Вот кто выйдет на старт в составе нашей четверки.

26-летняя Юлия Близнец неделю назад, накануне отлета в Токио, под фото с подругами-спортсменками написала: «Верьте в лучшее». А еще она считает, что жизнь нужно наполнять эмоциями – они повышают уровень счастья в крови.

Юлия Близнец. Фото: соцсети

24-летняя Александра Хильманович живет под девизом «Никогда не сдавайся». И сейчас он актуален как никогда.

Александра Хильманович. Фото: соцсети

Самая юная в квартете – 20-летняя Астерии Узо Лимай. Она известна как одна из самых талантливых наших бегуний среди молодежи на дистанции 400 м.

Астерия Узо Лимай. Фото: соцсети

24-летняя Эльвира Герман специализируется на дистанции 100 м с барьерами. Она единственная, кто не выступает на 400 м из этого квартета. Сейчас в Токио-2020 Эльвира на 100 м с барьерами не попала в финал, показав в своем полуфинале 5-е время.

Эльвира Герман. Фото: соцсети

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