В Минске прошла презентация нового Volkswagen TAOS

Это было самое масштабное событие среди автодилеров за последнее время. Мероприятие посетило порядка 500 человек, в числе которых были СМИ, блогеры и клиенты Компании.

Новый Volkswagen Taos – это абсолютно новая модель, новое выражение образа мыслей, чувств и характера Volkswagen!

Потенциальный владелец кроссовера - современный горожанин 30+ , с достатком выше среднего, с активной жизненной позицией и ведущий активный образ жизни. Это представители абсолютно разных городских культур и профессий, которые ежедневно делают наш город лучше. Именно поэтому в основу концепции презентации легла философия города, живого, яркого и открытого к изменениям.

На площадке ивента были отстроены разные городские локации: дома, кафе, киоск, парк отдыха, баскетбольная площадка, экстримальный парк развлечений, были прорисованы дороги и установлены светофоры. С помощью света и декораций организаторам удалось воссоздать настоящий город, который лаконично уместился в одном пространстве. В центре находился большой куб из экранов, проводя рукой возле которого можно было увидеть как будто спрятанный в нем Volkswagen Taos.

Кульминацией вечера стала шоу-часть презентации. В ней участвовало 50 артистов (танцоры, паркурщики, скейтеры, баскетболисты, битбоксеры), а сам Volkswagen Taos появился после поднятия вверх центральных экранов. Еще два автомобиля выехало в город по импровизированным дорогам. Это было единое шоу продолжительностью 6 минут, которое максимально задействовало все возможности площадки: свет, звук, видео и декорации.

Для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, была организована онлайн трансляция на Youtube-канал Volkswagen Belarus. В онлайн режиме к ней подключилась почти 1000 человек. Сейчас презентация находится в открытом доступе и ее может посмотреть любой желающий.

Volkswagen Taos уже можно увидеть во всех автоцентрах столицы, а также у региональных дилеров Volkswagen. Официальные презентации в регионах пройдут в августе.

Для Беларуси авто будет доступно в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive, и с двумя двигателями на выбор:

- атмосферным двигателем мощностью 110 л. с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой АКПП и передним приводом;

- турбированным двигателем мощностью 150 л. с. в паре с 8-ступенчатой АКПП и передним приводом или 7-ступенчатой КПП DSG и полноприводной версией 4Motion.

Цены стартуют от 59 050 BYN, тест-драйвы будут доступны к концу августа.

Команда проекта: Департамент маркетинга Атлант-М Volkswagen. Мероприятие было организовано без привлечения креативных, маркетинговых или рекламных агентств.