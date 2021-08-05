Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов гарантировал себе серебро на Олимпиаде в Токио и поборется за золото

Кадимагомедов сразится за золото. Фото: noc.by

После успешного выступления Ирины Курочкиной, у нас еще одна медаль в борьбе. В категории до 74 кг Магомедхабиб Кадимагомедов одержал на олимпийском ковре ряд побед над титулованными соперниками: кубинцем Гарсоном Кабальеро (12:8), американцем Кайлом Дэйком (11:0) и кубинцем Франком Чамисо, выступающим за Италию (9:7).

Таким образом, Кадимагомедов вышел в финал турнира вольников и обеспечил себе минимум серебро. В финале он встретится с россиянином Заурбеком Сидаковым.

Это будет очень принципиальный поединок, ведь в 2020 году Кадимагомедов, ранее выступавший за сборную России, сменил гражданство и перешел в сборную Беларуси.

Кадимагомедов родился 26 мая 1994 года в дагестанском селе Хуштада. В составе сборной России он был призером ряда международных турниров, в том числе и в Минске. В 2017 стал чемпионом России. А вот на чемпионате мира выступил неудачно, заняв 7 место.

Уже под белорусским флагом в 2020 году он выиграл чемпионат Европы в Риме в категории до 79 кг и завоевал бронзу на Кубке мира.

"Хорошо знаем потенциал Магомедхабиба Кадимагомедова, - цитирует noc.by главного тренера команды по вольной борьбе Ивана Янковского. - Он провел хороший день и победил очень сильных соперников в трех поединках. Мне кажется, в четвертьфинале американец Кайл Дейк не понял даже произошедшего, настолько технично его переиграл наш борец. Теперь надо отдохнуть и подготовиться к финалу с Заурбеком Сидаковым».

Финал состоится 6 августа в 13.11 по Минску.

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