Российско-белорусские учения «Запад-2021»: отработают «дестабилизацию ситуации», а из России приедут 2,5 тысячи военных с техникой

Российско-белорусские учения «Запад-2021»: отработают «дистабилизацию ситуации», а из России приедут 2,5 тысячи военных с техникой. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

С 10 по 16 сентября в Беларуси пройдут масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021». Подготовка к ним уже началась: в Беларусь из России прибывают эшелоны с военной техникой и солдатами. Российских военных у нас встречают «хлебом-солью».

5 августа замминистра обороны Беларуси Виктор Гулевич раскрыл подробности об учениях на брифинге минском Доме офицеров. Рассказываем самое главное.

Какая цель учений и каков их замысел?

- Учения плановые, и являются завершающим этапом совместной подготовки армий Беларуси и России в этом году.

- Цель учений - повышение обученности войск из состава региональной группировки, предназначенной для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.

- Учения носят оборонительный характер, они подтверждают курс Беларуси на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Россией.

Отмечается, что при разработке замысла учений были учтены современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет.

Когда и где именно пройдут учения?

- Финальная фаза учений пройдет на территории Беларуси и России с 10 по 16 сентября. Вероятно, за финальным днем учений будет лично наблюдать президент Беларуси Александр Лукашенко, как это было в 2017 году. В Беларуси для учений задействуют полигоны «Обуз-Лесновский», «Домановский», «Ружанский» и «Брестский». Напомним, на предыдущих учениях «Запад-2017» в Беларуси использовали также Лепельский, Борисовский, Осиповичский полигоны, а еще районы Лосвидо, Дретуни и Глубокого - это в Витебской области.

На этих полигонах в Беларуси проходили прошлые учения "Запад-2017". Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В России учения пройдут на девяти полигонах.

Какую конкретно ситуацию будут отрабатывать?

- При разработке замысла использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства. В его основу положен сценарий возникновения кризисной ситуации нарастания и возникновения конфликта, связанной с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно.

Сколько российских солдат и техники приедет в Беларусь, а сколько наших – в Россию?

- Численность участвующих войск, танков, боевых бронированных машин, ракетных систем залпового огня и артиллерийских систем, самолетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, устанавливаемый различными договорами и соглашениями в области контроля над вооружениями.

На территории Беларуси будет задействовано около 12 800 человек, в том числе около 2500 российских и до 50 казахстанских военных из состава КСОР ОДКБ (поучаствовать казахских военных пригласил накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин). Отмечается, что под действие Венского документа 2011 года подпадает порядка 6300 человек (от Беларуси –3,7 тысяч, от России – около 2,5 тысяч). Также будет задействовано 350 единиц бронетанковой техники: 140 танков, 110 пушек и ракетных систем, более 30 самолетов и вертолетов.

На территории России от Беларуси будет 400 военнослужащих и 30 единиц боевой техники.

Представляют ли учения угрозу для Запада?

- Отмечается, что «Запад-2021» носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

Что будет после окончания учений? Когда из Беларуси уедет российская техника и солдаты?

- По окончании учения в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и спецтехника белорусской армии возвратятся в пункты постоянной дислокации, а воинские части и подразделения российской армии покинут территорию Беларуси.

БУДЬ В КУРСЕ

Напомним, предыдущие учения «Запад» прошли в России и Беларуси в 2017 году. Тогда учения сопровождали скандалы. Во-первых, у многих политиков, включая европейских, появились опасения, что после учений в Беларуси могут остаться российские войска. Да и в целом учения не нравились в Европе. Во-вторых, многих удивил замысел учений. На западе Беларуси появилась вымышленная страна Вейшнория – прозападная. Которая вместе со своими партнерами хочет «раскачать лодку»: дестабилизировать обстановку на территории нашей республики и добиться ухудшения отношений между Минском и Москвой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зеленский: на белорусско-российских учениях «Запад-2021» отработают варианты возможного захвата Киева, Одессы и Харькова. Такое заявление президент Украины сделал в ходе интервью иностранным журналистам

Эшелон с российскими военными прибыл в Барановичи. Солдат там встретили «хлебом-солью». На осень запланированы масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021»

Россия начала переброску своих войск в Беларусь. На осень запланированы масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021»

Первый эшелон с российскими военными и техникой прибыл в Брест на учения «Запад-2021». В ближайшее время они будут и разгружать вооружение и военную технику, а затем отправятся назначенный район и приступят к оборудованию полевого лагеря

Учения «Запад-2021»: будет ли воевать Вейшнория в этот раз? Министр обороны Беларуси рассказал президенту, что страны запада «хотят решить вопрос белорусского выступа»

«Запад-2017»: у Беларуси - конфликт с соседней Вейшнорией, участвуют 13 тысяч военных. «Комсомолка» собрала всю информацию о масштабных белорусско-российских маневрах

Что думают про учения «Запад-2017» на Западе и в Беларуси? «Комсомолка» собрала цитаты известных политиков и военных о предстоящих в нашей стране маневрах

Лукашенко на учениях «Запад-2017»: Мы не хотим воевать. Но если дадут по морде - ответим! Президент заявил, что все войска после учений вернутся в места постоянно дислокации

Придуманная белорусскими военными Вейшнория уже обзавелась флагом, гимном и раздает паспорта. Пользователям соцсетей очень понравилась идея Минобороны Беларуси о независимом "государстве" на территории нашей страны

Лукашенко против американских «Абрамсов» у белорусской границы: что происходит? 100 единиц американской тяжелой военной техники пробудут там до весны