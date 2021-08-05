Третья медаль Беларуси на Олимпиаде в Токио: Ирина Курочкина завоевала серебро в женской борьбе

Ирина Курочкина - серебряный призер Олимпиады в Токио-2020. Фото: noc.by

Ирина Курочкина в Токио сделал шаг вперед в своей карьере. Ранее на мировом уровне она выше третьего места на чемпионатах мира не поднималась, а сейчас на главном старте планеты вышла в финал и получила серебро в катеогрии до 57 кг.

На пути к этому достижению она поборола в 1/8 финала - над индийку Аншу Аншу (8:2), в 1/4 финала – россиянку Валерию Коблову (6:3) и в полуфинале - болгарку Эвелину Николову (11:0).

В финале она вышла на знаменитую японку Рисако Каваи – трехкратную чемпионку мира и олимпийскую чемпионку Рио-2016.

Схватка прошла с преимуществом Каваи, которая уже на первой минуте провела прием и заработала два балла. В дальнейшем Рисако уверенно контролировала ход поединка. Ирина сражалась изо всех сил и сделала несколько заходов на контратаки, но успешно завершить перспективные движения не сумела.

Японка нарастила преимущество и победила 5:0. Она стала двукратной чемпионкой Олимпиад, а Ирина повесила себе на шею серебряную медаль. Это наивысшее достижение белорусской женской борьбы.

Тренер Ирины Курочкиной Артур Зайцев сказал после финала: "Хорошее выступление в Токио. Немного разочаровались финалом, но соперница, объективно, была в данный момент сильнее. Иру можно только похвалить. Для нее - это Олимпиада успешная, она шла к этой награде давно и заслужила ее", - сказал тренер noc.by.

Напомним, что Ирина прошла тяжелый жизненный путь к этой награде.

Она родилась в многодетной семье в деревне Ракушево. У Ирины пять сестер. Перспективную девочку заметили тренеры по легкой атлетике и пригласили ее в училище олимпийского резерва Бобруйска. Но из-за травмы ахиллова сухожилия Ирина вынуждена была оставить легкую атлетику в 16 лет. Она могла и вовсе уйти из спорта, но ее пригласили испытать себя в женской борьбе и Курочкина приняла вызов.

Уже будучи профессиональной борчихой Ирина вынуждена была лечь под нож хирурга - она перенесла операцию на шейном отделе позвоночника.

Серебро – достойная награда за ее труды. Но через три года - еще одна Олимпиада и там есть шанс побороться за золото.

В женской борьбе у нас есть и еще один шанс на медаль в Токио-2020. 6 августа Ванесса Колодинская поборется за бронзовую медаль в категории до 53 кг.

А в вольной борьбе Магомедхабиб Кадимагомедов будет оспаривать золото в категории до 74 кг.

Борцы принесли нашей стране уже две награды, больше, чем другие виды спорта. А всего на счету олимпийской сборной Беларуси пока четыре медали. На прошлой Олимпиаде в Рио-2016 было 9 наград.

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