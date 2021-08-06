«На реабилитациях дочка приобретает новые навыки»: трехлетняя Даша из Минска едет на лечение в Чехию

Дашенька постоянно проходит реабилитацию.

В редакцию «Комсомолки» обратилась за помощью семья Витковских из Минска, где растёт трехлетняя Даша, единственная дочка.

Дашенька родилась раньше времени - на 29 неделе беременности с помощью экстренного кесарева сечения. Весила малышка всего 920 граммов, и с самого рождения ей приходится бороться за свою жизнь. Сначала реанимация и ИВЛ, затем госпитализация в РНПЦ «Мать и Дитя» с кровоизлиянием в мозг и стафилококком в крови. Малышке диагностировали гидроцефалию, после чего ей провели шунтирование.

Сейчас основной диагноз девочки - ДЦП. Также у малышки частичная атрофия зрительного нерва, тугоухость. С Дашей на дому занимаются специалисты, также она каждые том месяца проходит реабилитацию в Чехии.

- Мы ездим в реабилитационныи центр "Регрессо", который находится в чешском городе Теплице. Мы видим у Даши успехи - приобретение новых навыков, - рассказывает Марина, мама девочки. - К сожалению, нам пришлось принимать препарат, который приостановил Дашино развитие. Например, она стала меньше переворачиваться с одного бока на другой. Но на предстоящих реабилитациях мы наверстаем упущенное.

Сейчас семья собирает деньги на две реабилитации: в сентябре 2021 и январе 2022 года. Плюс на дополнительные расходы - в том числе на жильё, перелёт. На данный момент из нужной суммы оставалось собрать всего 1684 евро! Родители Дашеньки заранее благодарят всех неравнодушных людей за помощь.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 514/200 Беларусбанка - г. Минск ул. М. Богдановича, д.78; БИК AKBBBY2Х.

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