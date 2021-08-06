Коронавирус в Беларуси, последние данные на 6 августа 2021 года: более миллиона белорусов привились, Комаровский высказался о ПЦР-тестах, в России спад заражений

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние сутки положительный тест на COVID-19 был выявлен у 1 143 человек. Всего, с начала пандемии коронавируса в Беларуси, было зарегистрировано уже 450 тысяч 445 человек с коронавирусной инфекций.

Скончались от COVID-19 за все время 3 503 пациента. Выздоровели – 444 тысячи 613 человек.

В Минздраве отметили, что продолжается проведение тестов в стране. Всего их уже было сделано 7 миллионов 370 тысяч 093.

В ведомстве также обратили внимание, что уже более 1,427 миллиона граждан Беларуси получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, из них более 1,065 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.

В России уровень заражения ковидом идет на спад

ВОЗ заявила о том, что в России уровень заражения коронавирусом идет на спад. В организации отмечают стабилизацию и медленное снижение случаев заражения ковидом.

- Если посмотреть на европейский регион, то мы отмечает, что рост есть, но, конечно, чем меньше населения, тем меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией. Если же говорить о России, то мы очень рады, что видим стабилизацию и медленное снижение случаев заболевания COVID-19, - подчеркнули во Всемирной организации здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения констатирует стабилизацию и медленное снижение случаев заражения коронавирусной инфекцией в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России.

В Китае разработали ультрафиолетовый стерилизатор для инактивации COVID-19.

Ультрафиолетовый стерилизатор, который был разработан в Китае, сумел показать эффективность инактивации ковида нового типа на уровне 99,99%. Устройство HGC-UVC прошло испытание и было одобрено для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Новое устройство более эффективно для дезинфекции, чем, к примеру, ртутная лампа. Что касается энергопотребления, то у него оно ниже.

Доктор Комаровский высказался о ПЦР-тестах.

По его словах, ничего надежнее ПЦР-теста на данный момент ученые не придумали. Он также подчеркнул, что точность метода зависит от того, как именно брался материал у пациента для исследования.

- Это должны делать специально подготовленные люди. Нужно слизистую, причем довольно глубоко, буквально поцарапать, очень сильно прижать к ней палочку и повернуть. Иначе правдивого результата можно не ждать, - отметил доктор и телеведущий Евгений Комаровский.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Артем КИЛЬКИН

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