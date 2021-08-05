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Общество5 августа 2021 22:21

Смерть в музее Купалы, лишение гражданства за экстремизм, отмена рейсов из Ирака и серебро на Олимпиаде: что произошло в Беларуси и с белорусами 5 августа 2021 года

Собрали главные новости Беларуси за четверг, 5 августа 2021 года
Настасья КОРСАК
Фото: museums.by

Фото: museums.by

На следующий день после гибели молодого человека из Ирака на литовско-белорусской границе, о которой заявил Госпогранкомитет, несколько авиарейсов из Ирака в Минск отменены по решению авиакомпаний.

В Беларуси подорожают билеты на поезда и электрички. В прошлый раз цены увеличивались в декабре 2020-го года.

В Беларуси появился первый экстремистский тик-ток канал - «Черная книга артистов Беларуси/Белая книга артистов Беларуси».

Нападавший на Азаренка мужчина отправил ему письмо из СИЗО КГБ, об этом сообщила СБ.

Александр Лукашенко подписал указ о лишении белорусского гражданства за экстремизм.

Белоруска Ирина Курочкина выиграла серебряную медаль на Олимпиаде. «Плачу… Осадочек остался, что не золото», - сказала она после награждения.

В музее Янки Купалы в Минске случилось ЧП - при плановой проверке системы пожаротушения произошел выход газа. Один человек погиб, еще одного забрали в больницу.

Пенсионерам в Беларуси начислят надбавку к пенсии 53 рубля, но получат их не все.

Верховный представитель ЕС заявил, что Беларусь нарушила олимпийское перемирие. В Твиттере Джозеф Боррель написал о том, что испытал чувство облегчения, когда увидел, что Тимановская благополучно прибыла в Польшу

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