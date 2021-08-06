Менеджеру – 29 тысяч рублей, директору со знанием литовского – от 5 тысяч: топ-9 самых завидных вакансий Беларуси, и вот какие там требования

Узнали о зарплатах самых востребованных специалистов в Беларуси. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На днях пользователи Байнета и многие СМИ заметили вакансию с непривычно высокой для Беларуси зарплатой – более 29 тысяч рублей. Ее опубликовали на сайте Государственной службы занятости. Узнали на ее сайте, какими навыками нужно обладать за такие деньги, а также изучили другие высокооплачиваемые предложения. Спойлер: не все вакансии актуальны.

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И это далеко не полный список требований к соискателю на должность менеджера, которому компания «КПИ Спешл Проджектс» готова платить сразу 29,6 тысяч рублей. К сожалению, по контактному номеру, где мы хотели уточнить детали, не получилось. Впрочем, на сайте службы занятости требования перечислены в избытке. Так, потенциальный работник (вакансия обозначена как «менеджер») должен свободно владеть английским на уровне не ниже «Advanced», иметь опыт работы за рубежом, опыт работы на руководящих должностях в сфере управления лесными/охотничьими хозяйствами.

Кроме прочего, соискатель должен быть опытным егерем (не менее 5 лет), уметь дрессировать и взаимодействовать с дикими животными. Дальше – больше. Если хотите получать такую зарплату, позаботьтесь о наличии сертификата международного стандарта оказания первой медицинской помощи не ниже первого уровня. Из «мелочей» – наличие водительского удостоверения (стаж не менее 15 лет), опыт работы с тяжелой техникой, вроде грейдеров и погрузчиков. Придется поработать и в качестве рекламщика. В частности, участвовать в разработке стратегии развития социальных сетей, таргетированной рекламы. Вы думаете, что это весь спектр обязанностей? Как бы не так! Мы озвучили, пожалуй, с половину.

Что интересно, вакансия не одна – компания ищет двух абсолютно идентичных по способностям специалистов.

Ряд специалистов с высокими зарплатами требуются на инженерные должности. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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Следующее по градации зарплат предложение обнаружилось в Любанском районе Минской области. ООО «ФЛСмидт Рус» ищет инженера в области промышленного и гражданского строительства с окладом в 12,7 тысяч рублей. Требования гораздо скромнее, чем в предыдущем варианте. В приоритете высшее профильное образование, владение немецким и английским языками. Принципиальный момент – опыт работы с оборудованием «ФЛСмидт» не менее трех лет. Судя по указанной локации, компания работает на строительстве или обслуживании Нежинского горно-обогатительного комбината.

В качестве контактов указана служба занятости местного райисполкома. Там звонку потенциального соискателя удивились: с ходу о такой вакансии вспомнить не смогли. Правда, спустя пару минут специалисты огорошили: устроиться не получится!

– Дело в том, что под данное место зарезервировано под специалиста из Германии. Поэтому, увы, при всем желании и наличии навыков, предложение уже не актуально, – пояснили в службе занятости.

А ведь так хотелось…

Китайско-белорусское СЗА «Компания по развитию индустриального парка» ищет на постоянную работу генерального директора. Требования достаточно лаконичные: высшее образование, опыт работы, владение английским и китайским языками. За такой набор умений готовые платить не менее 6307 рублей.

Поменьше, 5021 рубль, предлагают заместителю директора по операционной деятельности. Вакансию разместило ООО «ВиФиЭс Бай». С деятельностью этой фирмы вы, наверняка, знакомы, если хоть раз получали шенген в визовом центре.

Что нужно уметь за такие деньги? На самом деле, немало. Среди ключевых требований отметим знание английского в совершенстве, опыт работы с представительствами иностранных государств и, конечно же, навык работы в сфере руководящих должностей и визовой поддержки.

Ровно пять тысяч готовы платить в ООО «Глобер» соискателю на должность директора. Кандидат должен разговаривать на свободном английском, литовском языках, иметь опыт работы в строительных генподрядных организациях в области возведения коммерческой недвижимости на позиции директора. Необходимый стаж – не менее пяти лет. Неплохим подспорьем станет компетенция в области строительства за рубежом в соответствии с европейскими стандартами менеджмента.

Большинство вакансий в Беларуси с зарплатами в пределах 1000 рублей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«А вы требования видели?»

Если вы в совершенстве знаете английский и польский языки, а также имеете стаж в строительной сфере не менее 10 лет – добро пожаловать на собеседование в ООО «ЭйчЭс Белакон». Компания работает в городе Свислочь Гродненской области, где реализует проект по строительству производственной площадки по переработке древесины. На зарплату в 6,5 тысяч рублей до вычета налогов предприятие ищет инженера-энергетика. Кроме неплохого оклада будущему работнику предоставят квартиру.

– А вы требования видели? Да, действительно такая вакансия есть, но интересуется ей немногие. Слишком уж серьезными качествами нужно обладать, – сказала специалист местной службы занятости и посоветовала обратиться напрямую в компанию. Однако, по искомому телефону нам так никто не ответил.

После короткого поиска мы выяснили: «ЭйчЭсБелакон» является резидентом свободной экономической зоны «Гродноинвест». Предприятие использует австрийский капитал. Из сообщения местной районной газеты следует, что строительство производственной площадки должно закончиться в 2022 году.

В Вилейке Минской области иностранное ЧПТУП «Бел Пека Пэйнт», официальный дистрибьютор порошковых красок из Ирана, нуждается в инженере (первом заместителе руководителя) по промышленному и гражданскому строительству. Как и везде, от потенциального работника требуется наличие высшего образования (в области строительства) и опыт на инженерно-технических должностях. Не лишним будет знание работы в области строительства заводов. Из нетривиальных требований – свободное владение персидским и английским. За такой набор работодатель готов расстаться минимум с 4,8 тысячами рублей.

Можно попытать счастья и на должности начальника смены цеха АЭС. Сразу шесть (!) таких специалистов ищет российское акционерное общество «Атомтехэкспорт». Заработная плата стартует от 4385 рублей.

На рубль больше компания предлагает начальнику отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации. Ставка, в отличие от предыдущего предложения, всего одна. В обоих случаях требования схожи: опыт работы не менее пяти лет и высшее профильное образование.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Всего на сайте Государственной службы занятости размещено 96900 вакансий. За последний месяц в реестре появилось 44939 предложений о работе. Подавляющее большинство вакансий (а точнее 87980) предлагают заработную плату до 1000 рублей до вычета налогов.

Наиболее востребованными остаются медицинские работники. По данным на 5 августа, работодатели ищут более 4,4 тысяч врачей, чуть менее 3 тысяч медсестер. Также предприятия и организации нуждаются в 5,7 тысячах водителей. А сфера торговли ищет более 1,3 кассиров. Что касается учителей, то таких вакансий всего чуть более 500.

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