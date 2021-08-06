Пить, умыться или освежиться?

В Беларуси большинство озер с самой чистой водой находятся в Витебской области. А что с родниковой водой на Витебщине? Чиста ли она в тех криничках, к которым люди ходят с незапамятных времен и считают их целебными? Вот мы и проверим! Заодно узнаем, какой родник гремит так, что его прозвали Гремяками, к какому источнику едут люди как к последней надежде на исцеление.

С проектом «Родники Беларуси» мы уже побывали в Минской, Гродненской, Могилевской областях - и вот теперь едем в Витебскую. Интерактивная карта проекта на сайте kp.by пополняется новыми отметками с адресами источников. А мы выбираем среди них родники с интересной историей, едем к ним, проверяем безопасность и качество воды в лабораториях.

Мы честно информируем вас о результатах этих исследований через несколько дней после экспедиции и оперативно во время путешествия рассказываем, что интересного узнали о родниках и новых местах. Ждите новых сообщений 12 августа - мы обязательно разузнаем что-то необычное!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

На сайте rodniki.kp.by есть интерактивная карта, где уже отмечено больше сотни родников Беларуси и каждый желающий может отметить известный ему природный источник;

Мы отправляемся в автомобильные экспедиции по маршрутам, объединяющим наиболее интересные родники;

Берем пробы воды из этих родников и отдаем их в лабораторию;

Публикуем результаты исследований на нашей карте, в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» и на сайте kp.by. Кроме того, информационные таблички с результатами исследований устанавливаем рядом с каждым родником.

КСТАТИ

Марина РУДАКОВА, управляющий группы Volkswagen в Беларуси:

- Бренд Volkswagen рад принять участие в проекте по поиску самых чистых родников Беларуси. Путешествие на собственном автомобиле расширяет горизонты и дарит ощущение свободы, прежде всего - свободы перемещения. Обязательно используйте это преимущество при планировании своего свободного времени! Будем рады, если наши маршруты будут пользоваться популярностью у белорусов и помогут им в иссле- довании нашей страны. Давайте вместе откроем для себя чистую Беларусь!

Николай БУЛАШ, руководитель коммерческого департамента компании МТС:

- В этом проекте мобильные технологии помогают проложить маршруты к родникам в разных областях страны. Нам, как социально ответственному бренду, важно быть частью инициативы, главная цель которой заключается в поиске и сохранении природных богатств Беларуси. Мы надеемся, что карта, которая получится по итогам всех экспедиций, станет полезным путеводителем для всех, кто интересуется не только экологией, но и историей своего региона.