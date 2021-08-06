Врачам – до 1380 рублей, учителям без судимости – до 800, малярам – до 1400: кого в Минске ищут работодатели и сколько готовы платить

Медикам в Минске работу несложно найти прямо возле дома - вакансий очень много в любом районе города. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома каждый год составляет своеобразный Барометр возможности занятости в столице. На 2021 год он выглядит так. Рады и зазывают – строителей (каменщиков, маляров, монтажников строительных конструкций, облицовщиков-плиточников, плотников-бетонщиков, штукатуров, электросварщиков, электромонтажников) и традиционно – водителей авто, контролеров-кассиров, продавцов, поваров, кондитеров.

Из специалистов с высшим образованием хотят видеть – медиков (врачей, медсестер, рентгенолаборантов, фельдшеров), педагогов (учителей, преподавателей, воспитателей детского сада, руководителей кружков и студий), инженеров (конструкторов, программистов, проектировщиков, технологов, электроников), бухгалтеров, фармацевтов.

Кому рассылать резюме, к сожалению, практически бесполезно, кто в этом барометре внизу? Это печатники, радиомеханики, рамщики, сборщики обуви, ткачи, фотографы, а также рекламные агенты, редакторы, риелторы, учетчики, художники, экспедиторы.

Есть и такие специальности, чьи обладатели имеют возможность найти новую работу с возможностью 50/50, как повезет. Это кладовщики, официанты, парикмахеры, слесари по ремонту авто, библиотекари, переводчики, экономисты, юристы.

СКОЛЬКО НА РУКИ?

Сколько готовы платить работодатели обладателям дефицитных специальностей? По информации Общереспубликанского банка вакансий, который размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты Беларуси, врачей в минские поликлиники в начале августа искали на ставку в 1100-1380 руб., учителям в лицеях, школах, гимназиях предлагали зарплату в разбежке «от 500 руб.» до «от 800 руб.» (причем одна из заявок содержала дополнительное требование – «отсутствие судимостей»). У маляров разбежка в зарплатах очень большая – от 400 до 1400 руб., как, впрочем, и у продавцов – от 400 до 1000 руб.

Всего же в Общереспубликанском банке вакансий, по данных на 6 августа 2021 года, - около 97 тысяч свободных мест для трудоустройства.

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