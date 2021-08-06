«Беларусьфильм» будет отвечать за кинофестиваль «Лістапад»: узнали, что изменится на фестивале в 2021

Режиссер Александр Ефремов с супругой актрисой Валерий Арлановой на церемонии открытия "Лiстапада" в позапрошлом году. Фото: Дмитрий ЕЛИСЕЕВ

В 2021 году "Лiстапад" пройдет в 27-й раз и в привычное время - с 20 по 26 ноября . А вот команда будет полностью новой. Напомним, в прошлом году «Лiстапад» было решено было отменить из-за коронавируса. Причем организаторы узнали об этом за день до начала фестиваля из новостей. Теперь же «Арт корпорейшн» и вовсе отстранили от дальнейшей подготовки фестиваля.

- Мы с уважением относимся к предыдущей команде и не хотим потерять достигнутое. Но, тем не менее, будут и новые креативные решения, имена и фильмы. Мы смотрим вперед с оптимизмом, - сказал ведущий специалист продюсерского центра киностудии Юрий Игруша. - Некоторые говорят, что фестиваль пропадает. Но нет, наоборот, он получил новую волну своего развития.

Белорусские актеры скучают по фестивальной атмосфере - ну а где еще в период пандемии удавалось себя показать. Фото: Дмитрий ЕЛИСЕЕВ

- А как будет меняться концепция фестиваля? – спросили мы.

- Думаю, что сильно не поменяется. Сохранятся конкурсы игрового, документального, молодого кино, фестиваль детского фильма «Лiстападзiк» как основные направления. Сейчас ведем переговоры с Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), где аккредитован «Лістапад», выходим на уточненный регламент.

- Времени до ноября не так уж и много, успеете?

- Всегда активная работа над фестивалем начиналась с сентября. До этого шли предварительные отборы, так что все нормально.

Юрий Игруша оптимистично смотрит на перемены, связанные с кинофестивалем "Лiстапад". Кадр видео

- Интересует судьба двух фильмов – «Авантюры Пратиша Вырвича» и «Купала». Будет ли премьера в рамках «Лiстапада»?

- Осенью мы планируем республиканский прокат фильма «Авантюры Пратиша Вырвича» во всех областных кинотеатрах, причем на двух языках – русском и белорусском. По поводу премьер этих картин на «Лiстападзе» - у фестиваля есть определенный регламент по поводу сроков производства фильмов. Так что пока решение не принято.

Главного героя в «Авантюрах Прантиша Вырвича» сыграл молодой актер Георгий Петренко. Фото: Екатерина КУЗЬМИЧ

- Проявляют интерес к фестивалю зарубежные кинематографисты?

- Да, конечно, Индия, например. Мы снимаем с ними уже второй фильм, так что интерес есть. Думаю, будет представлено казахское, китайское кино. Само собой, российское. Некоторые договоренности были еще до начала эпидемии, сейчас мы их восстанавливаем.

- Запланирована ли ретроспектива фильмов известного режиссера Виктора Турова, которому 25 октября в этом году исполнилось бы 85 лет?

- Да, мы покажем его фильмы в кинотеатрах по всей стране. В этом году также мы отмечаем юбилеи знаменитых белорусских писателей Ивана Шамякина и Ивана Мележа. По их произведениям сняты прекрасные фильмы, которые входят в золотой фонд киностудии. Собираемся устроить их рестроспективный показ. Что касается золотого фонда – мы ведем большую работу по оцифровке с кинопленки и реставрации старых фильмов. В этому году мы увидим отреставрированный «Город мастеров», недавно в кинотеатрах прошел показ отреставрированного фильма «Константин Заслонов». Эта работа обогащает фонд белорусского кино и позволяет сохранить его в хорошем качестве, донести до зрителя. Придать вторую жизнь фильмам, которые давно уже не видели на большом экране.

У киностудии "Беларусьфильм" много планов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме того, в этом году исполняется 50 лет белорусской анимации. Скорее всего, ко Дню кино в декабре мы покажем золотую коллекцию белорусской анимации.

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