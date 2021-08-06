Кто такой Магомедхабиб Кадимагомедов, который принес Беларуси серебро Олимпиады в Токио в вольной борьбе

Белорусский борец Кадимагомедов вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Фото: Инстаграм

В весовой категории до 74 кг состоялся финальный поединок, в котором россиянин Заурбек Сидаков со счетом 7:0 победил Магомедхабиба Кадимагомедова, представляющего Беларусь.

До финала Магомедхабиб Кадимагомедов одержал на олимпийском ковре ряд побед над титулованными соперниками: кубинцем Гарсоном Кабальеро (12:8), американцем Кайлом Дэйком (11:0) и кубинцем Франком Чамисо, выступающим за Италию (9:7).

Кстати, самой яркой и важной была победа над Дэйком, которую Магомедхабиб одержал досрочно за 2,5 мин до конца. А ведь Дэйк не проигрывал до этого несколько лет, 50 выигранных схваток подряд.

Магомедхабиб принес Беларуси серебро. Фото: Инстаграм

Россиянин 25-летний Заурбек Сидаков легко выиграл все три своих поединка, в том числе полуфинал у казахстанского борца 11:0. Он двукратный чемпион мира 2018 и 2019 годов.

Интриги финальному противостоянию придало то, что Кадимагомедов выступал за сборную России и в ее составе был призером ряда международных турниров, в том числе и в Минске. В 2017 стал чемпионом России. А вот на чемпионате мира того же года выступил неудачно, заняв 7 место. Этот турнир стал переломным в его судьбе.

Из-за высокой конкуренции в российской сборной Магомедхабиб решил перебраться в 2018-м в Беларусь, вид на жительство получил в 2019 году. Живет в Гродно.

Уже под белорусским флагом в 2020 году он выиграл чемпионат Европы в Риме в категории до 79 кг и завоевал бронзу на Кубке мира.

С Сидаковым он встречался в России, соперники одержали по одной победе. Но в самой главной схватке их противостояния – олимпийском финале - верх взял Сидаков.

Что нам известно о Кадимагомедове?

Он родился 26 мая 1994 года в дагестанском селе Хуштада. По национальности – аварец. Борьбой занялся в семь лет. На пути к большим победам он испытал и взлеты, и падения. Было время, когда после неудач он хотел было оставить борьбу, но нашелся человек, который ему помог. Это его дядя Магомедсаид — отец победителя молодежного первенства мира-2017 Абдулла Ахмедова.

«Дядя Магомедсаид нашел нужные слова, приходил почти на каждую тренировку, подбадривал и помогал. Если бы не он, то, возможно, я ушел бы из борьбы», - сказал Магомедхабиб.

Близкие и друзья называют его Кадик. Со временем Магомедхабиб стал элитным борцом.

«Он приходится земляком бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову - оба родом из Цумадинского района. Спортсмены хорошо общаются и периодически проводят борцовские спарринги», - сообщает sport-express.ru.

На днях у Хабиба Нурмагомедова спросили, кого из борцов он ценит выше всех. Номером один он назвал олимпийского чемпиона из России Абдулрашида Садулаев, упомянул иранца Хасана Яздани и в тройку включил Кадимагомедова: «Есть еще борец, за Беларусь выступает, наш земляк Кадимагомедов. Очень красиво борется, я люблю его схватки смотреть. Все его турниры нахожу в youtube.com и смотрю», - сказал Хабиб.

Фото с Хабибом в Инстаграм Кадимагомедов сопроводил словами, которые ранее произносил Хабиб: «Не способным подняться в горы, лучше спрятаться в норы».

В финале Кадимагомедов уступил Сидакову. Фото: noc.by

А вот еще несколько изречений, которые можно прочитать на страничке Магомедхабиба: «Сначала они смеются. Потом удивляются. Затем они повторяют». «Как сказал один мудрый, силой не берут, берут убеждённостью».

Да, Кадимагомедов проиграл в финале, но он добился самого высокого достижения в своей карьере и добавил медаль в белорусскую копилку.

Впереди чемпионаты мира, а через три года Олимпиада в Париже, где Магомедхабиб будет одним из фаворитов.

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