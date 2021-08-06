Отреставрированные картины «Беларусьфильма» можно посмотреть на youtube-канале

Жизнь на киностудии "Беларусьфильм"заметно оживилась после пандемии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ведущий специалист продюсерского центра киностудии Юрий Игруша рассказал в общественном пресс-центре, чем сейчас живет "Беларусьфильм":

- Мы постепенно возвращаемся к активной работе после пандемии. Уже состоялась премьера анимационного мюзикла «Звезды седьмого неба» режиссера Елены Туровой, работа над которым шла четыре года.

Кадр анимационного фильма "Звезды седьмого неба"

Впервые в нашей стране был создан полнометражный анимационный фильм. Сейчас ведем переговоры о прокате в других странах. Состоялась также презентация анимационного проекта «263 ночи», в котором участвовали три страны – Беларусь Израиль и Россия.

Кадр анимационного фильма "263 ночи"

Жанр достаточно модный – анимадок. Это документальная история, рассказанная средствами анимации. Фильм показывали в Мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, его взяли туда на вечное хранение. Так что наше кино теперь находится рядом с фильмами Стивена Спилберга и другими произведениями, снятыми по теме Холокоста. Для нас это очень почетно.

Заканчивается работы над фильмом «Следы апостолов-2» режиссера Сергея Талыбова. К нему проявляют интерес зарубежные каналы. Совсем скоро, в августе-сентябре на СТВ мы увидим наконец-то 8-серийный молодежный ситком «Иллюзии».

Директор киностудии Владимир Карачевский в декорациях молодежного ситкома "Иллюзии". Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Сейчас идут съемки сериала «Пламя под пеплом» - это послевоенная история о белорусских саперах. Снимает его режиссер Иван Павлов. Также закончил свою работу над мини-сериалом (4 серии) «В поисках ангела» режиссер Игорь Четвериков. Планируется премьера.

- Киностудия начала активно работать с интернет-аудиторией.

- Да, у нас очень хорошо развивается youtube-канал «Беларусьфильма». Недавно он получил серебряную кнопку, которая присваивается тем, у кого больше 450 тысяч подписчиков. Каждый день к нам добавляется порядка 1000 подписчиков. А вообще, у канала уже порядка 150 миллионов просмотров. Все фильмы, которые мы цифруем и сканируем, появляются на нашем youtube-канале. И к ним, как выяснилось, у зрителей большой интерес.

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