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Общество6 августа 2021 15:53

Отреставрированные картины «Беларусьфильма» можно посмотреть на youtube-канале

Киностудия восстанавливает золотой фонд кино, который был создан за 95 лет работы
Сергей МАЛИНОВСКИЙСергей МАЛИНОВСКИЙ
Жизнь на киностудии "Беларусьфильм"заметно оживилась после пандемии.

Жизнь на киностудии "Беларусьфильм"заметно оживилась после пандемии.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ведущий специалист продюсерского центра киностудии Юрий Игруша рассказал в общественном пресс-центре, чем сейчас живет "Беларусьфильм":

- Мы постепенно возвращаемся к активной работе после пандемии. Уже состоялась премьера анимационного мюзикла «Звезды седьмого неба» режиссера Елены Туровой, работа над которым шла четыре года.

Кадр анимационного фильма "Звезды седьмого неба"

Кадр анимационного фильма "Звезды седьмого неба"

Впервые в нашей стране был создан полнометражный анимационный фильм. Сейчас ведем переговоры о прокате в других странах. Состоялась также презентация анимационного проекта «263 ночи», в котором участвовали три страны – Беларусь Израиль и Россия.

Кадр анимационного фильма "263 ночи"

Кадр анимационного фильма "263 ночи"

Жанр достаточно модный – анимадок. Это документальная история, рассказанная средствами анимации. Фильм показывали в Мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, его взяли туда на вечное хранение. Так что наше кино теперь находится рядом с фильмами Стивена Спилберга и другими произведениями, снятыми по теме Холокоста. Для нас это очень почетно.

Заканчивается работы над фильмом «Следы апостолов-2» режиссера Сергея Талыбова. К нему проявляют интерес зарубежные каналы. Совсем скоро, в августе-сентябре на СТВ мы увидим наконец-то 8-серийный молодежный ситком «Иллюзии».

Директор киностудии Владимир Карачевский в декорациях молодежного ситкома "Иллюзии".

Директор киностудии Владимир Карачевский в декорациях молодежного ситкома "Иллюзии".

Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Сейчас идут съемки сериала «Пламя под пеплом» - это послевоенная история о белорусских саперах. Снимает его режиссер Иван Павлов. Также закончил свою работу над мини-сериалом (4 серии) «В поисках ангела» режиссер Игорь Четвериков. Планируется премьера.

- Киностудия начала активно работать с интернет-аудиторией.

- Да, у нас очень хорошо развивается youtube-канал «Беларусьфильма». Недавно он получил серебряную кнопку, которая присваивается тем, у кого больше 450 тысяч подписчиков. Каждый день к нам добавляется порядка 1000 подписчиков. А вообще, у канала уже порядка 150 миллионов просмотров. Все фильмы, которые мы цифруем и сканируем, появляются на нашем youtube-канале. И к ним, как выяснилось, у зрителей большой интерес.

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