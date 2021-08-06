Серебро и бронза Беларуси, пятиборки без наград, допинговый скандал в волейболе и пьяный дебош в самолете: итоги 14 дня Олимпиады в Токио - 6 августа 2021 года

Ванесса Колодинская завоевала бронзовую медаль по борьбе. Фото: НОК Беларуси / Денис КОСТЮЧЕНКО

6 августа 2021 на летних Олимпийских играх в Токио завершился четырнадцатый медальный день, где было разыграно 23 комплекта наград. «Комсомолка» предлагает ознакомиться с интересными и актуальными фактами.

БЕЛОРУССКИЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

Второе серебро и четвертую медаль Беларуси завоевал белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов в весовой категории 74 кг. В финальной схватке наш спортсмен уступил Заурбеку Сидакову из России. Стартовый отрезок борьбы прошел в спокойном темпе, спортсмены старались не форсировать ход событий. В конечном итоге россиянин оказался более активным и добыл успех со счетом – 7:0. Стоит отметить, ранее Кадимагомедов выступал в составе России, но несколько лет назад сменил гражданство и стал выступать за сборную Беларусь.

Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов (в красном). Фото: НОК Беларуси / Денис КОСТЮЧЕНКО

Обладательницей бронзовой медали стала белорусская спортсменка Ванесса Колодинская по борьбе в весовой категории до 53 кг. Ее соперницей была Джакарра Гвениш Винчестер из США. Бобруйчанка в весовой категории 53 кг одолела со счетом – 4:0. Для Беларуси эта уже пятая медаль в общем зачете.

Борец вольного стиля Александр Гуштын в рамках 1/8 финала Олимпиады уступил в стартовом поединке кубинскому спортсмену Рейнерису Саласу в весовой категории 97 кг. Гуштын не сумел взломать оборонительную тактику соперника и тем самым завершает свое выступление в Токио. Вашему вниманию представляем проект "Олимпиада 2020" совместно с Parimatch - это не только отличное средство снять стресс и вырваться из ежедневной рутины. Это возможность почувствовать себя экспертом и приобщиться к спортивному событию. К Олимпийским играм компания Parimatch приготовила супер-предложение: бонус до 100 рублей на первый депозит.

После квалификационного этапа индивидуального многоборья по художественной гимнастике две белорусские спортсменки пробились в финал. По итогам предварительного выступления Алина Горносько заняла 4-е место с результатом - 99,250 балла, а Анастасия Салос расположилась на 5-ом месте - 99,150 балла. Фаворитками финальной стадии являются гимнастики из России сестры-близнецы – Дина (106,300) и Арина (106,175) Аверины.

Белорусский состав (Никита Бориков, Владислав Литвинов, Илья Федоренко, Дмитрий Натынчик ) мужской байдарки-четверки пробился в полуфинал на дистанции 500 метров. В ¼ финале белорусы заняли второе место с результатом - 1 мин 23,848 сек. Среди женщин белорусская четверка (Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Надежда Попок) также выступит в полуфинальном заезде, заняв первое место в четвертьфинальных соревнованиях на 500 м - 1 мин 35,534 сек. Неплохой результат показали каноистки Надежда Макарченко и Дарина Пикулева, заняв 3-е место, и прошли в полуфинал в соревновании каноэ-двоек на 500 метров на Олимпийских играх 2020.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ДНЯ

Медальный зачет. 6 августа 2021 года. Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Олимпийское золото в пляжном волейболе среди женщин выиграли Эйприл Росс и Аликс Клайнман из США. В финале американки обыграли в двух сетах волейболисток из Австралии - 21:15, 21:16.

Завершилась спортивная мужская ходьба на дистанции 50 км. Обладателем высшей награды стал легкоатлет Давид Томала из Польши. Победитель преодолел это расстояние за 3 ч 50 мин 08 сек. Отметим, главный фаворит и рекордсмен мира в ходьбе француз Йоанн Динис не смог дойти до финиша, по ходу соревновании сошел с дистанции из-за проблем с желудком.

А в женской ходьбе на дистанции 20 км успех праздновала спортсменка из Италии Антонелла Пальмисано с результатом 1 ч 29 мин 12 сек.

В боксерском турнире кубинец Хулио ла Крус одолел Муслима Гаджимагомедова из России. В финале спортсмен из Кубы полностью превзошел своего соперника – 5:0 в весовой категории до 91 кг. 8 августа состоятся последние боксерские поединки, где разыграют восемь золотых медалей.

Первое место в женском современном пятиборье досталось британской спортсменке Кейт Френч. Серебро досталось литовской участнице Лауре Асадаускайте, и тройку замкнула Шарольта Ковач из Венгрии. Напомним, Кейт Френч набрала 1385 очка и установила новый рекорд Олимпиады. Белоруски остались без наград. Анастасия Прокопенко заняла 8-е место, а Ольга Силкина - 18-ое.

В финальном матче по хоккею на траве женская сборная Нидерландов обыграла команду из Аргентины – 3:1.

Олимпийским чемпионом в мужском беге на 5000 метров стал Джошуа Чептегеи из Уганды. Чемпион преодолел финальный забег за 12 мин 58,15 сек. У женщин в забеге на 400 м обладательницей золота стала Шона Миллер-Уйбо из Багамских островов – 46,36 сек. А кенийка Фаит Чепнгетич Кипьегон в беге на 1500 м завоевала высшую награду с олимпийским рекордом – 3 мин 53,11 сек.

Победителем соревнования по плаванию на дистанции в 200 метров вольным стилем в современном пятиборье стала спортсменка из России Гульназ Губайдуллина. В этом виде спорта россиянка продемонстрировала отличный результат 2.07,31, что стало новым олимпийским рекордом.

В командном турнире по настольному теннису среди мужчин золото забрал китайский коллектив, обыграв соперников из Германии – 3:0.

Впервые на Олимпиаде был включен женский «мэдисон», один из видов велотрековых гонок на выносливость. Лучшими велосипедистами стала сборная Великобритании (Кэти Арчибальд и Лора Кенни). А в мужском спринте золотую медаль завоевал велосипедист из Нидерландов Харри Лаврейсен.

В соревнованиях по каратэ в дисциплине «ката» золото завоевал японец Рио Киюна, который в финале одолел испанского соперника Дамьяна Уго Кинтеро.

СКАНДАЛЫ, ТРАВМА ВЕЛОГОНЩИЦЫ И СТОИМОСТЬ ОЛИМПИАДЫ

7 августа на олимпийском стадионе состоится финальная встреча по футболу между Испанией и Бразилией. Для «красной фурии» это огромная ответственность. Ведь на протяжении 30 лет европейской сборной не удается завоевать золотые медали на Олимпиадах. А сборная Бразилии является олимпийским чемпионом в Рио-2016 года.

В центр скандала попали регбисты и футболисты из Австралии. После завершения выступления на Играх в Токио спортсмены устроили буйство на борту самолета. Многие игроки были в алкогольном состоянии, громко кричали и сломали даже туалет. Федерация регби Австралии вынесла выговор всем виновникам, некоторым обязала пройти специальные курсы.

51-летний испанец Хесус Анхель Гарсия Брагадо является участником спортивной ходьбы на 50 км. Именно он стал первым спортсменом по легкой атлетике, который принимал участие на восьми Олимпиадах, начиная с 1992 года. В Токио испанский ходок финишировал на 35-ом месте.

На допинге попалась бразильянка Тандара Алвес Кайшета. Лидер женской сборной по волейболу уже покинула олимпийскую деревню. На данный момент 32-летняя волейболистка пока временно отстранена из-за положительного результата пробы. Этим моментом воспользовалась российская сборная и заявила о готовности переиграть матч ¼ финала. Ранее волейболистки из Бразилии переиграли россиянок – 3:1. В итоге принято решение – матч не будет переигран из-за допинга.

Тандара Алвес Кайшета отстранена от сборной Бразилии по волейболу из-за допинга. Фото: REUTERS

В финальном поединке в соревнованиях борцов иранец Хасан Яздани слишком бурно и эмоционально отреагировал на свой проигрыш за золото американскому спортсмену Дэвиду Тэйлору. После схватки иранский борец громко кричал, разбрасывал инвентари и стучал по стене. За такое агрессивное поведение организаторы турнира отметили, что это неприемлемо и его ждет суровое наказание.

Вчера, 5 августа, многие СМИ рассказывали про ужасное падение нидерландской велогонщицы Лаурины Ван Риссен. Во время заезда в дисциплине «кейрин» Ван Риссен столкнулась с британской соперницей, после чего обе спортсменки упали. Только нидерландка не смогла подняться и ее унесли на носилках. Стало известен диагноз упавшей – у Лаурины перелом ключицы и ребра, а также ушиб легкого. По словам врачей, велогонщица не помнит момент столкновения. Остается пожелать скорейшего выздоровления.

Как сообщил Томас Бах, глава МОК, на организацию ОИ в Токио были использованы кредиты на 800 млн долларов, чтобы спортсмены смогли принять участие на Играх. Американская газета Wall Street Journal сообщила, что общие расходы на Олимпиаду в Токио составили более 25 млрд долларов, в то время как в Лондоне-2012 года было потрачено 14 млрд.

7 августа состоится предпоследний день летних Олимпийских игр 2020, где будет разыграно наибольшее число медалей - 34 комплекта наград в 19 видах спорта.

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