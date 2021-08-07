Сделали учительницу директором фирмы и сняли «родовое проклятие» за $63 тысячи: топ-5 самых крупных и необычных мошенничеств Беларуси

Каждый месяц доверчивые белорусы перечисляют десятки тысяч рублей мошенникам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждый месяц в криминальных сводках появляются сообщения о финансовых махинациях. Многие случаи как будто под копирку: позвонили из банка, попросили паспортные данные и сняли деньги со счета. «Комсомолка» составила топ-5 самых крупных и нетипичных махинаций, о которых стало известно в июле.

380 тысяч рублей увели у банка экс-банкир и глава стройфирмы

У руководителя строительной фирмы в Минске была плохая кредитная история, поэтому она купила стороннюю компанию. Найти для нее директора помог ее знакомый бывший сотрудник банка. С прежнего места работы у него осталась копия паспорта учительницы из райцентра. Так, педагог, сама того не зная, получила новую высокую должность. По такой же схеме аферисты нашли и поручителя, рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в telegram-канале.

В эту историю столичная руководительница втянула и своего брата. Вместе с ним они перед банком они разыграли роли директора и созаемщика. Причем парочка специально обратилась в другое отделение в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В качестве документов позже женщина предоставила копии паспортов мертвых душ, сослалась на то, что на оригиналы оформляются визы в посольстве.

Чтобы уберечь деньги от мошенников, некоторые попадаются на крючок других аферистов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В банке пристально в документы не всматривались и выдали кредит на 380 тысяч рублей. Часть денег мошенница потратила на погашение долгов своей компании, оставшиеся потратила с подельниками на личные нужды.

Во всей этой истории заподозрили неладное, когда пришло время рассчитываться с банком. Основной долг и проценты по кредиту не погашал ни заемщик, ни поручители. Служба безопасности обратилась в УБЭП и схемы вычислили. Возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Пенсионерка заплатила более $63 тысяч и еще 8 тысяч евро за снятие родового проклятия

Эта история началась еще в августе 2020 года. 63-летняя пенсионерка вдохновилась телепередачами, где рассказывали о гаданиях и магических ритуалах. Решила, что именно такие способы помогут решить все ее проблемы. Набрала номер телефона с экрана. На том конце провода убедили, что маг Ева избавит от всех бед, только придется записаться на общую платную диагностику за $249.

Минчанку это не смутило. Сумму она перечислила через международные денежные переводы и сразу же на связь вышла та самая всемогущая Ева. Маг увидела родовое проклятие у пенсионерки и предложила несколько ритуалов.

Ради очистки кармы или снятия проклятия пенсионеры могут отдать даже последние копейки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Магические обряды длились почти год. Для снятия родового проклятие пенсионерка сделала 19 переводов в Украину и потратила более $63 тысяч и 8 тысяч евро. Женщину ничего не смущало, ведь она инвестировала в свое здоровье. Ей обещали в будущем перевести обратно ее средства. Когда наступило время возврата, маги попросили заплатить доверчивую женщину еще и подоходный налог на $5 тысяч.

В милицию пострадавшая обратилась только когда поняла, что денег она не вернет. А были ли маги на самом деле? Их личности пока устанавливают.

140 тысячами рублей минчанка поплатилась ради жилья по «крайне выгодной цене»

В июле сотрудники Московского РУВД Минска задержали 40-летнего мужчину. Он занимал руководящий пост в строительной фирме.

Ради недорогих квадратных метров некоторые готовы рисковать всеми накоплениями Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Одной из клиенток, которая хотела обзавестись собственными квадратами, предложил свою помощь. Пообещал, что цена на квадратные метры будет крайне выгодной. Покупательница согласилась заключить договор займа. 140 тысячами рублей завладел недобросовестный руководитель, а женщина осталась без средств и крайне выгодного жилья.

Пенсионер перевел 37 тысяч рублей, чтобы спасти деньги от других мошенников

Заявление в милицию написал 67-летний житель Бреста. Он рассказал, что 20 июля принял звонок в мессенджере от якобы сотрудника милиции из отдела по борьбе с компьютерными преступлениями. В трубке утверждали, что со счетов брестчанина мошенники пытались похитить деньги, но операции отменили.

Скрины истории звонков и денежных переводов. Фото: УСК Брестской области

Доверчивому мужчине лже-милиционер предложил помочь сохранить сбережения. Узнал его данные паспорт, предложил скачать приложение на телефон, чтобы перевести деньги на безопасный счет. Брестчанин все сделал по инструкции. Только оказалось, что его деньги ушли на счета разных иностранных банков. Личность лжесотрудника милиции устанавливают.

В Пинске набрали рассрочек на дорогостоящую мебель на 29 тысяч рублей

В Пинске обманутыми оказались продавцы мебельных магазинов, которые оформили рассрочки на мошенников. Двое мужчин 32 и 38 лет, а также женщины 29 и 42 лет работы не имели, зато регулярно позволяли себе покупать дорогую мебель.

Чтобы взять кредит или рассрочку, аферисты используют липовые документы Фото: Павел МАРТИНЧИК

В магазинах предприимчивые покупатели оформляли рассрочки. В качестве документов предоставляли поддельные письма от нанимателей, справки о доходах от 1,5 тысяч рублей. Когда продавцы звонили по указанным в документах номерах, чтобы проверить данные, на другом конце провода трубку снимали другие мошенники или их знакомые и все подтверждали.

Получался выгодный бизнес, потому что новую мебель «предприниматели» продавали в разы дороже. К слову, трое из них уже имели судимость.

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