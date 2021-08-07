Коронавирус в Беларуси, последние данные на 7 августа 2021 года: COVID-19 у каждого 40-го жителя Земли и биомаркер-«предсказатель» тяжелого течения болезни

Недельный максимум новых случаев заражения –1 тысяча 295 новых случаев за одни сутки – зафиксирован в Беларуси. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Недельный максимум новых случаев заражения – 1 тысяча 295 новых случаев за одни сутки – зафиксирован в Беларуси. Такова официальная статистика Минздрава. Таким образом, за всю пандемию в Беларуси «ковид» был диагностирован уже у 451 тысячи 740 человек.

Растет и число выздоровевших. За сутки были выписаны 1 тысяча 277 пациентов. С начала пандемии в Беларуси вылечились уже 445 тысяч 890 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Кроме того, за сутки умерли еще десять пациентов с COVID-19. За весь период пандемии в Беларуси скончались 3 тысячи 513 пациентов с выявленным коронавирусом.

У каждого сорокового жителя Земли диагностирован или ранее был диагностирован COVID-19. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация с коронавирусом в мире

У каждого сорокового жителя Земли диагностирован или ранее был диагностирован COVID-19. Эта статистика основана на данных экспертов, властей разных стран и СМИ.

Общее число заразившихся в мире – более 200,2 миллиона. На Земле, согласно оценкам Фонда ООН в области народонаселения, живет 7,875 миллиарда человек. Получается, что инфицированы более 2,5 процента населения.

Лидирует по количеству заразившихся США, там зарегистрировано 35,3 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Далее идет Индия с 31,8 миллиона случаев, Бразилия с 20 миллионами, Россия с 6,4 миллиона и Франция с 6,3 миллиона.

Найден биомаркер, который предсказывает тяжелое течение коронавируса

Тем временем американские врачи нашли биомаркер, указывающий на то, перенесет пациент COVID-19 бессимптомно или попадет в больницу. Оказывается, это аминоспирт сфингозин. Он влияет на иммунные реакции. Этот вопрос изучали специалисты из Медицинского Университета Южной Каролины. Результаты исследования опубликованы в статье в журнале Scientific Reports.

По данным исследователей, высокие уровни сфингозина были связаны с бессимптомным течением коронавируса, а пониженные – с более явными признаками. Ученые рассчитывают, что тест на уровень сфингозина может стать способом прогнозировать то, какие последствия ждут пациента, а также выяснить, кому помощь понадобится в первую очередь.

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