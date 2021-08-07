Битва в художественной гимнастике. Белоруска Алина Горносько сенсационно завоевала бронзу

Алина Горносько - бронзовый призер. Фото: noc.by

В Токио завершились финальные соревнования в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. Главными претендентами на золотую медаль считались российские гимнастки Дина и Арина Аверина.

После первого дня, когда прошел отбор в финал, сестры Аверины лидировали, на третьем месте была Линой Ашрам, а Алина Горносько – четвертая.

В финале лидерство захватила израильская гимнастка Линой Ашрам. Для Арины Авериной роковым оказалось упражнение с лентой. Во время выступления на ленте завязался узел, а это серьезная ошибка.

Судейство оставляло желать лучшего, гимнастки разных стран подавали протесты. Так судьям пришлось повысить и одну из оценок белоруски Алины Горносько.

В битве нервов и авторитетов белорусы оказались на высоте. Алина Горносько сенсационно подвинула с пьедестала Арину Аверину и завоевала бронзу (102.700).

Алина выдержада борьбу нервов. Фото: noc.by

Россиянка Дина Аверина – серебряный призер (107.650), а Линой Ашрам сенсационно взяла золото (107.800). Прервана золотая серия российской гимнастики, которая длилась с 1996 года.

Еще одна белоруска Анастасия Салос заняла 8-е место (97,175).

«Это невероятный, необычный и очень эмоциональный день в моей карьере! - цитирует Алину Горносько noc.by. - Я - призер Олимпийских игр! Однако, отмечу, что еще есть куда расти, надо уже готовиться далее и до Парижа-2024 устранить все недочеты. Радуюсь, но все равно, в голове еще прокручиваю все свои ошибки. Они были у всех сегодня в Токио. Когда после третьего упражнения тренеры сказали, что могу претендовать реально претендовать на медаль, решила: сделаю эту ленту чего бы мне это не стоило! Да… есть вопросы по выступлению, но это уже все не важно. Мы завоевали медаль!".

Минчанке Алине Горносько 19 лет. Девушек из художественной гимнастки называют грациями и это слово отлично подходит к Алине. При росте 172 см она весит 49 кг.

До Олимпиады у Алины не было ни одной личной медали с мировых чемпионатов. А вот на европейском уровне была россыпь из серебра и бронзы. В 2020-м она уступила в личном первенстве только Линой Ашрам и получила серебро. Но учтем, что в этом чемпионате не участвовали россиянки. На следующий год пьедестал заняли россиянки и болгарка. Алина получила медали в отдельных видах.

На Олимпиаде-2016 белоруски остались без медалей. В индивидуальном зачете Мелитина Станюта заняла 5-е место. А в 2012-м бронза была у Любови Черкашиной.