У Беларуси две медали, Ольга Мазуренок - пятая, скандал в художественной гимнастике и сын повторил результат матери: итоги 15 дня Олимпиады в Токио - 7 августа 2021 года

Алина Горносько в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике завоевала бронзу. Фото: НОК Беларуси

Олимпиада 2020 в Токио подходит к концу. 8 августа пройдет последний медальный день, а затем состоится церемония закрытия. За это время спортсмены разыграли много комплектов наград, большинство чемпионов и спортсменов уже успели покинуть японскую деревню. 7 августа 2021, на летних Играх в столице Японии прошел предпоследний пятнадцатый медальный день. Олимпийцы разыграли 34 комплекта медалей.

БЕЛОРУССКИЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

Наши болельщики по традиции рассчитывали на медали в гребле на байдарках и каноэ, но до сих пор белорусы оставались без медалей. Казалось, белорусские гребцы словно чужие на Олимпийском празднике, и надежды на медали улетучивались. Но женская четверка на байдарке сумела добраться до пьедестала! Ольга Худенко, Маргарита Махнева, Марина Литвинчук и Надежда Попок завоевали серебро на дистанции 500 метров.

В финальном заезде наши спортсменки держались в группе лидеров, на финише уступили только титулованным соперницам из Венгрии. Белорусский квартет преодолел дистанцию за 1 мин 36,073 сек. Для Беларуси это шестая медаль на Олимпиаде 2020.

Женская четверка на байдарке стала обладателем серебряной медали. Фото: НОК Беларуси

Спустя несколько часов седьмую награду в нашу копилку принесла Алина Горносько в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. На фоне музыки «Лунная соната» Алина выполняла элементы с обручем, где набрала 26,500 балла. Во время упражнении с мячом белорусская гимнастка зарабатывает 27,500 балла. После этого состоялись выступления на ковре с булавами. За этот элемент Горносько получает 27,400 балла. Во время заключительной программы у нашей спортсменки выпала лента из рук, но это не помешало набрать 21,100 балла и занять третье место в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Другая наша белорусская гимнастка Анастасия Салос заняла 8-место в итоговом протоколе.

Белорусский мужской квартет на байдарке занял 5-ое место на дистанции 500 метров. Никита Бориков, Владислав Литвинов, Илья Федоренко и Дмитрий Натынчик преодолели финальный заезд за 1 мин 24,510. А белорусские каноистки Дарина Пикулева и Надежда Макарченко заняли итоговое 10-ое место.

В женском марафоне участие принимала белорусская спортсменка Ольга Мазуренок. Белоруска преодолела дистанцию 42 км 195 метров за 2 ч 29 мин 06 сек и заняла 5-ое место. Победительнице Мазуренок проиграла 1 мин 46 сек, а бронзовому призеру – 1 мин 20 сек.

Белорус Илья Полозков не смог побороться за медали в олимпийском турнире по современному пятиборью. После всех этапов соревновании представитель Беларуси занял 17-ое место, набрав 1419 очков.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ ПЯТНАДЦАТОГО ДНЯ

Медальный зачет. 7 августа 2021 года. Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

В мужском пляжном волейболе обладателями высшей пробы медали стали норвежцы Андерс Мол и Кристиан Серум. В финале норвежские волейболисты обыграли в двух сетах Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского из России - (21:17, 21:18).

В гольфе среди женщин олимпийской чемпионкой стала Нелли Корда из США. Серебро досталось японке Моне Инаме, а бронза - Лидии Ко из Новой Зеландии.

Завершился последний вид программы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Победу праздновал китайский спортсмен Цао Юань. Благодаря этому китаец стал трехкратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду.

На арене «Токио Акватикс Центр» российская команда стала лучше в группах по синхронному плаванию. По итогам двух выступлений синхронистки набрали 196,0979 балла. На второй позиции расположились китайские спортсменки — 193,5310, а третьими стали украинки — 190,3018.

В решающем матче за чемпионский титул по водному поло среди женщин победу праздновала сборная США. Американские спортсменки с разгромным счетом обыграли Испанию – 14:5.

Индийский легкоатлет Нирай Чопра завоевал золотую награду в метании копья. В своей лучшей попытке чемпион отправил снаряд на 87.58 метра. Эта медаль является первой в истории Индии по легкой атлетике. Белорусский метатель копья Алексей Котковец занял 6-ое место.

Россиянин Абдулрашид Садулаев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале российский спортсмен одолел американского борца Кайла Снайдера – 6:3. Теперь Абдулрашид Садулаев двукратный чемпион Олимпийских игр.

Золотую медаль в беге на 10 км у женщин взяла Сифан Хассан из Нидерландов. Это второе золото нидерландки на Олимпиаде в Токио. Ранее она стала чемпионкой в беге на 5 км.

По итогам всех видов в современном пятиборье победителем стал британец Джзеф Чунг. В турнире он набрал 1479 балла – олимпийский рекорд.

Шведская команда завоевала высшую награду Олимпиады в смешанном командном первенстве по конкуру (конный спорт).

Нешуточная борьба разгорелась в прыжках в высоту серди женщин. Россиянка Мария Ласицкене преодолела планку 2 м 04 см и заняла первое место. На второй позиции расположилась Никола Макдермотт из Австралии – 2 м 02 см. Бронза досталась украинской прыгунье Ярославе Могучих – 2 м.

Российская прыгунья Мария Ласицкене преодолела высоту - 2,04 м. Фото: REUTERS

Впервые в истории олимпийским чемпионом по бейсболу стала сборная Японии. В финале хозяева Олимпийских игр обыграли коллектив из США – 2:0.

Мужская сборная США по баскетболу в четвертый раз подряд стали обладателями олимпийского золото. В финальном поединке американцы обыграли сборную Франции – 87:82.

Египтянка Фериал Абдельазиз завоевала золото по каратэ (кумитэ). В весовой категории более 61 кг Абдельазиз победила Ирину Зарецку из Казахстана – 2:0.

Мужская сборная Франции в финальном матче по гандболу обыграла соперников из Дании. Поединок завершился со счетом – 25:23.

Американская женская команда заняла первое место в эстафете 4*400 м. Сборная США преодолела дистанцию за 3 мин 16,85 сек. Вторыми стали представители Польши, а третьими – бегуньи из Ямайки. У мужчин в эстафете 4*400 м золото взяли американцы. Нидерланды заняли 2-ое место, а сборная Ботсваны замкнула тройку лучших.

Сборная Бразилии в финале Олимпийских игр по футболу обыграла Испанию. Основное время закончилось со счетом - 1:1. Точный гол Малкома в дополнительное время принес победу бразильцам. Таким образом, бразильская сборная во второй раз подряд становятся олимпийскими чемпионами.

Завершился сумасшедший финальный матч по волейболу среди мужчин между сборными России и Франции. Сначала французские волейболисты повели 2:0 по сетам. Позже россияне сократили счет по партиям, а спустя некоторе время и вовсе совершили камбэк. Все решалось в пятом сете. На тай-брейке были качельные расклады, но более удачливыми оказались волейболисты из Франции - 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

СКАНДАЛЬНАЯ СЕНСАЦИЯ В ГИМАНСТИКЕ, ОЛИМПИЙСКИЙ ДУЭТ МАТЬ-СЫН

Впервые сборная России не смогла завоевать золотую медаль в личном многоборье по художественной гимнастике. На последних пяти Олимпиадах российские гимнастки не отдавали золото соперницам. На коврах Токио олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам из Израиля. Дина Аверина завоевала серебряную медаль, а бронза досталась белорусской гимнастке Алине Горносько. Сестра-близнец Арина Аверина стала только четвертой.

Во время выступлении и после объявления результатов российская сторона не раз подавала протест на низкие оценки сестер Авериных. Несмотря на ошибку израильской гимнастки и на чистую программу в исполнении 13-кратной чемпионкой мира Дины, арбитры долго совещались между собой и до последнего тянули с выставлением оценок. В итоге в этом красивом виде спорта произошла сенсация и золото ушло израильтянке. Позже стало известно, что Олимпийский комитет России будет добиваться конкретного разбора относительно судейства, чтобы обнародовать прозрачность процесса при выставлении результатов.

Многократная чемпионка мира Дина Аверина завоевала серебро. Фото: REUTERS

В историю Олимпиады Памела и Джавейл Макги вошли как мать и сын, которые стали обладателями олимпийской золотой медали в составе США по баскетболу. Памела стала чемпионкой Олимпиады в Лос-Анджелесе-1984 года, ее сын Джайвел праздновал успех в Токио, где в финале американцы оказались сильнее французов.

8 августа завершается программа летних Олимпийских игр 2020. В последний день перед церемонией закрытия олимпийцы разыграют 13 комплектов наград.

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