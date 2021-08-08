Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 августа 2021 года: в Беларуси снова 10 смертей за сутки, а один россиянин умудрился заразить ковидом полторы тысячи человек

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 августа 2021 года: в Беларуси снова 10 смертей за сутки, а один россиянин умудрился в одиночку заразить ковидом полторы тысячи человек. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 7 августа, за сутки в стране зарегистрировали новых 1213 пациентов с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 1169 человек. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 452 тыс. 953 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 447 тыс. 059 пациентов.

Снова сообщается об десяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже перевалило за 3,5 тысяч человек. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 523 пациента.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова увеличиваются. Сейчас число ежедневных случаев – около 624 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 9,4 тысяч. Рекордсмен – Индонезия, там за сутки от коронавируса умерло 1635 человек. На втором месте Бразилия, на третьем – Россия: в нашей восточной стране-соседке за сутки умерли от коронавируса 792 человека. А всего в мире от ковида уже умерли 4,3 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 285 человек, в Литве – 4 424, в Латвии – 2 559, в Украине – 53 085 человек.

Россиянин в одиночку заразил коронавирусом полторы тысячи человек

Россиянин в одиночку заразил новой коронавирусной инфекцией сразу полторы тысячи человек. Об этом рассказал глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, его слова приводит ТАСС.

По словам специалиста, обычно один пациент с обычным COVID-19 заражает от двух до трех человек, при штамме дельта — от пяти до шести человек. Однако суперраспространитель может в разы больше.

— Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей, — резюмировал Семенов в интервью ТАСС.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 8 августа 2021 года: в Беларуси снова 10 смертей за сутки, а один россиянин умудрился в одиночку заразить ковидом полторы тысячи человек. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Теперь коронавирус можно определять по слюне прямо дома: ученые из США презентовали новую разработку

Молекулярные биологи из США смогли приспособить геномный редактор CRISPR/Cas12, чтобы найти разные штаммы коронавируса в слюне людей.

- Нашу платформу можно легко и очень быстро запрограммировать на обнаружение новых вариаций коронавируса, если те начнут распространяться. Текущая версия системы может распознавать британские, южноафриканские и бразильские штаммы SARS-CoV-2, однако ее можно легко приспособить и для обнаружения дельта-варианта вируса, – подчеркнул один из авторов исследования Джеймс Коллинс.

Работает эта система диагностики просто. Ее могут использовать пациенты даже дома. Им нужен будет только набор реагентов, а еще телефон с камерой, специальное бесплатное мобильное приложение, батарея и инкубатор из пластика. Его можно изготовить на 3D-принтере.

Чтобы отыскать следы коронавируса, нужно будет смешать жидкость с ферментом Cas12 и набором коротких РНК-молекул. Полученную смесь нагреть и следить за изменением цвета в течение часа.

Самые продвинутые пользователи смогут определять результаты диагностики даже без приложения и камеры.

Медики обнаружили биомаркер, который предсказывает тяжелое течение коронавируса

Американские врачи нашли биомаркер, указывающий на то, перенесет пациент COVID-19 бессимптомно или попадет в больницу. Оказывается, это аминоспирт сфингозин. Он влияет на иммунные реакции. Этот вопрос изучали специалисты из Медицинского Университета Южной Каролины. Результаты исследования опубликованы в статье в журнале Scientific Reports.

По данным исследователей, высокие уровни сфингозина были связаны с бессимптомным течением коронавируса, а пониженные – с более явными признаками. Ученые рассчитывают, что тест на уровень сфингозина может стать способом прогнозировать то, какие последствия ждут пациента, а также выяснить, кому помощь понадобится в первую очередь.

«Известно, что метаболизм сфинголипидов регулирует воспаление и иммунный ответ. Предыдущие исследования показали, что метаболизм сфинголипидов путем превращения сфингозина в сфингозин 1-фосфат (S1P) индуцирует иммунную реакцию и влияет на уровни воспаления», – уточнили авторы работы.

Они изучили почти 400 образцов сыворотки крови пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекала без симптомов, с ними и у здоровых.

Выяснилось, что у бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 был повышенный уровень сфингозина, одного из сфинголипидов, а также почти в 75% был повышен уровень аденилатциклазы, фермента, необходимого для выработки сфингозина. У тех, кто переболел COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых добровольцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус дошел до каждого сорокового жителя Земли. Вот в каких странах больше всего заразившихся. Самая высокая доля заболевших – в маленьких странах

Доктор Комаровский назвал самый надежный тест на коронавирус. По его словам, результат будет зависеть от того, правильно ли выполнена процедура

Китай разработал ультрафиолетовый стерилизатор для инактивации коронавируса. Новое устройство также эффективно удаляет патогенные микроорганизмы, грибок и бактерии