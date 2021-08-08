Посмотрите, на девушек, которые выиграли Кубок Беларуси по женскому футболу

ФК "Динамо-БГУФК" обладатель Кубка Беларуси по футболу в 2021 году.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Счёт в матче был открыт уже на 5 минуте финального матча Кубка Беларуси, который состоялся на минском стадионе "Динамо" 6 августа. В прыжке головой шестой номер ФК "Динамо-БГУФК" Вулания отправляет мяч в сетку, вратарь "горожанок", Полина Малаева, была бессильна. По настоящему опасный момент футболистки ФК "Минск" смогли создать только к 15 минуте матча, но навес в штрафную был прочитан и мяч намертво в руках Натальи Мунтяну.
1:0.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Первый мяч в ворота ФК "Минск" забила Вулания Дабда Клаудиа.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Матч прошёл с полным преимуществом футболисток из "Динамо", "горожанки" лишь изредка тревожили Наталья Мунтяну, отстоявшую матч на ноль. На двадцать пятой минуте матча была возможность сравнять счёт у Эби Ономе, но её удар головой, после навеса с углового, был не точен. В первом тайме одной из самых активных на поле была Карина Ольховик, четырнадцатый номер ФК "Динамо-БГУФК".
Футбол. Женщины. Финал Кубка Бнларуси-2021. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск). 6 августа 2021 года. Стадион "Динамо", г.Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На 21-й минуте Анастасия Шлапакова, позиционно хорошо сыграла перехватив мяч у у Эби Ономэ дважды обыграв её и вратаря, после чего отправила мяч уже в пустые ворота. 22-я минута матча и уже Анастасия Линник точным и сильным ударом утраивает счёт на табло.
Наталья Мунтяну - вратарь ФК "Динамо-БГУФК" (Минск)
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
28-я минута матча и уже горожанки угрожали воротая Натальи Мунтяну, сильный удар Армисыф Куч прошёлся рядом со штангой. Анн Сас сильным ударом пробила метров с тридцати, самоотверженный прыжок Натальи Мунтяну, но мяч проходит рядом со штангой. На 62-й минуте удар Анастасии Новикой Мария Жаманакова отразила, но Карина Ольховик успела на добивание и счёт уже 4:0 в пользу "Динамо".
Оказание медицинской помощи.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Матч прошел в упорной борьбе, но без карточек. Армиса Куч на 70-й минуте пробила головой в пределах штрафной, но удар вышел не сильным. Точку в матче на 75-й минуте поставила Виктория Валюк 5:0 и кубок в копилке "Динамо".
ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
Кубок Беларуси по футболу. Финал. Женщины.
ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск).
г. Минск, стадион "Динамо". 6 августа 2021 года. Начало матча 19:00.
Судьи: Главный судья: Щербаков Денис, Гусев Антон, Арабей Максим
ФК "Динамо-БГУФК" (Минск):
№12 Мунтяну Наталья (вратарь), №4 Шлапакова Анастасия (80 мин. №11 Дубень Юлия), №6 Вулания Дабда Клаудиа, №7 Ндзана Фег Колетт, №14 Ольховик Карина (85мин. №10 Стежко Дарья), №15 Новикова Анастасия, №20 Казакевич Виктория (69 мин. №5 Валюк Виктория), №22 Пилипенко Анна, №25 Рамалепе Лебоганг (85мин. Николаенко Вита), №88 Сиссе Надеж, №99 Линник Анастасия (капитан) (77 мин. №9 Маркушевская Татьяна).
Запасные: №91 Уласевич Екатерина, №22 Анастасия Попова.
ФК "Минск" (Минск):
№ 12 Малаева Полина (вратарь) (46мин. №1 Жаманакова Мария ), №7 Сас Анн, №9 Куч Армиса, №11 Капетанович Селма, №14 Марчик Виктория, №16 Суровцева Мелана, №18 Оту Реджина Ибианг, №20 Джукич Дария (46 мин. №13 Бакум Диана), №25 Эби Ономе (46 мин №33 Красикова Анна, №44 Богдан Валерия, №99 Кубичная Ксения.
Запасные: №2 Асаула Ульяна, №4 Кашинская Анна, №5 Шерешовец Татьяна, №13 Бакум Диана, №21 Станкевич Карина.
Гол: 1:0 - Вулания Дабда Клаудиа (6 мин.), 2:0 Шлапакова Анастасия (22 мин.), 3:0 Линник Анастасия (23 мин.), 4:0 Ольховик Карина (62 мин.), 5:0 Валюк Виктория (75 мин.).
Предупреждения: нет.
Финал Кубка Беларуси - 2021 по футболу среди женщин.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футбол. Женщины. Финал Кубка Бнларуси-2021. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск). 6 августа 2021 года. Стадион "Динамо", г.Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бпадимир Базанов (на фото в центре).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Леонид Богданович - диктор стадиона "Динамо".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футбол. Женщины. Финал Кубка Бнларуси-2021. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск). 6 августа 2021 года. Стадион "Динамо", г.Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Динамо-БГУФК" (Минск).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Минск" (Минск).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Анастасия Линник. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фег Колетт Ндзана. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Нарушения правил.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Болельщики ФК "Минск".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Второй гол в ворота ФК "Минск" забивает Анастасия Шлапакова.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Борьба на втором этаже.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
VIP-ложа.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В атаке Шлапакова Анастасия. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Полина Малаева - вратарь ФК "Минск".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футбол. Женщины. Финал Кубка Бнларуси-2021. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск). 6 августа 2021 года. Стадион "Динамо", г.Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ballgirl.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Карина Ольховик. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Игроки аппелируют к главному судье матча.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Нарушение правил против Вулания Дабда Клаудиа.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футбол. Женщины. Финал Кубка Бнларуси-2021. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск). 6 августа 2021 года. Стадион "Динамо", г.Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Борьба на втором этаже.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Минск" (Минск).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
75-я минута матча забитый гол празднует Виктория Валюк.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Оказание помощи Виктории Казакевич.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В атаке Виктория Валюк. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Динамо-БГУФК" (Минск).
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) обладатель КУбка Беларуси-2021.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ