Посмотрите, на девушек, которые выиграли Кубок Беларуси по женскому футболу

ФК "Динамо-БГУФК" обладатель Кубка Беларуси по футболу в 2021 году. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Счёт в матче был открыт уже на 5 минуте финального матча Кубка Беларуси, который состоялся на минском стадионе "Динамо" 6 августа. В прыжке головой шестой номер ФК "Динамо-БГУФК" Вулания отправляет мяч в сетку, вратарь "горожанок", Полина Малаева, была бессильна. По настоящему опасный момент футболистки ФК "Минск" смогли создать только к 15 минуте матча, но навес в штрафную был прочитан и мяч намертво в руках Натальи Мунтяну.

1:0. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первый мяч в ворота ФК "Минск" забила Вулания Дабда Клаудиа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч прошёл с полным преимуществом футболисток из "Динамо", "горожанки" лишь изредка тревожили Наталья Мунтяну, отстоявшую матч на ноль. На двадцать пятой минуте матча была возможность сравнять счёт у Эби Ономе, но её удар головой, после навеса с углового, был не точен. В первом тайме одной из самых активных на поле была Карина Ольховик, четырнадцатый номер ФК "Динамо-БГУФК".

Футбол. Женщины. Финал Кубка Бнларуси-2021. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск). 6 августа 2021 года. Стадион "Динамо", г.Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 21-й минуте Анастасия Шлапакова, позиционно хорошо сыграла перехватив мяч у у Эби Ономэ дважды обыграв её и вратаря, после чего отправила мяч уже в пустые ворота. 22-я минута матча и уже Анастасия Линник точным и сильным ударом утраивает счёт на табло.

Наталья Мунтяну - вратарь ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

28-я минута матча и уже горожанки угрожали воротая Натальи Мунтяну, сильный удар Армисыф Куч прошёлся рядом со штангой. Анн Сас сильным ударом пробила метров с тридцати, самоотверженный прыжок Натальи Мунтяну, но мяч проходит рядом со штангой. На 62-й минуте удар Анастасии Новикой Мария Жаманакова отразила, но Карина Ольховик успела на добивание и счёт уже 4:0 в пользу "Динамо".

Оказание медицинской помощи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч прошел в упорной борьбе, но без карточек. Армиса Куч на 70-й минуте пробила головой в пределах штрафной, но удар вышел не сильным. Точку в матче на 75-й минуте поставила Виктория Валюк 5:0 и кубок в копилке "Динамо".

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Кубок Беларуси по футболу. Финал. Женщины.

ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск).

г. Минск, стадион "Динамо". 6 августа 2021 года. Начало матча 19:00.

Судьи: Главный судья: Щербаков Денис, Гусев Антон, Арабей Максим

ФК "Динамо-БГУФК" (Минск):

№12 Мунтяну Наталья (вратарь), №4 Шлапакова Анастасия (80 мин. №11 Дубень Юлия), №6 Вулания Дабда Клаудиа, №7 Ндзана Фег Колетт, №14 Ольховик Карина (85мин. №10 Стежко Дарья), №15 Новикова Анастасия, №20 Казакевич Виктория (69 мин. №5 Валюк Виктория), №22 Пилипенко Анна, №25 Рамалепе Лебоганг (85мин. Николаенко Вита), №88 Сиссе Надеж, №99 Линник Анастасия (капитан) (77 мин. №9 Маркушевская Татьяна).

Запасные: №91 Уласевич Екатерина, №22 Анастасия Попова.

ФК "Минск" (Минск):

№ 12 Малаева Полина (вратарь) (46мин. №1 Жаманакова Мария ), №7 Сас Анн, №9 Куч Армиса, №11 Капетанович Селма, №14 Марчик Виктория, №16 Суровцева Мелана, №18 Оту Реджина Ибианг, №20 Джукич Дария (46 мин. №13 Бакум Диана), №25 Эби Ономе (46 мин №33 Красикова Анна, №44 Богдан Валерия, №99 Кубичная Ксения.

Запасные: №2 Асаула Ульяна, №4 Кашинская Анна, №5 Шерешовец Татьяна, №13 Бакум Диана, №21 Станкевич Карина.

Гол: 1:0 - Вулания Дабда Клаудиа (6 мин.), 2:0 Шлапакова Анастасия (22 мин.), 3:0 Линник Анастасия (23 мин.), 4:0 Ольховик Карина (62 мин.), 5:0 Валюк Виктория (75 мин.).

Предупреждения: нет.

Финал Кубка Беларуси - 2021 по футболу среди женщин. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Женщины. Финал Кубка Бнларуси-2021. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск). 6 августа 2021 года. Стадион "Динамо", г.Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бпадимир Базанов (на фото в центре). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Леонид Богданович - диктор стадиона "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Женщины. Финал Кубка Бнларуси-2021. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск). 6 августа 2021 года. Стадион "Динамо", г.Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо-БГУФК" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Минск" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анастасия Линник. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фег Колетт Ндзана. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нарушения правил. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики ФК "Минск". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй гол в ворота ФК "Минск" забивает Анастасия Шлапакова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на втором этаже. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

VIP-ложа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Шлапакова Анастасия. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Полина Малаева - вратарь ФК "Минск". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Женщины. Финал Кубка Бнларуси-2021. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск). 6 августа 2021 года. Стадион "Динамо", г.Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ballgirl. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Карина Ольховик. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки аппелируют к главному судье матча. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нарушение правил против Вулания Дабда Клаудиа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол. Женщины. Финал Кубка Бнларуси-2021. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск) - ФК "Минск" (Минск). 6 августа 2021 года. Стадион "Динамо", г.Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба на втором этаже. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Минск" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

75-я минута матча забитый гол празднует Виктория Валюк. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оказание помощи Виктории Казакевич. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В атаке Виктория Валюк. ФК "Динамо-БГУФК" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Динамо-БГУФК" (Минск). Фото: Святослав ЗОРКИЙ