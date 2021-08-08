Беларусь объяснила выстрелы на границе с Литвой

На границе Беларуси с Литвой и Польшей проходят плановые учения Фото: Оксана БРОВАЧ

В Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК) прокомментировали информацию, появившуюся в литовских СМИ о выстрелах и сигнальных ракетах вблизи белорусско-литовской границы.

Как рассказал официальный представитель Госпогранкомитета агентству Sputnik Антон Бычковский, недалеко от белорусско-польской границы действительно стреляют, но это не повод для беспокойства соседних стран. По словам Бычковского, на границе Беларуси с Литвой и Польшей проходят плановые учения.

– В учебном центре «Беляны», который расположен недалеко от границы, уже несколько суток проходит боевое слаживание подразделений мобилизационного резерва Гродненской пограничной группы. С ними проводятся занятия по тактике пограничной службы, общевойсковой, специальной и огневой подготовке. Стрельбы, в том числе ночные, тоже проводятся. Никаких инцидентов, связанных с применением оружия не границе не было, – рассказал Бычковский.

Ранее в пресс-службе Госпогранкомитета сообщили, что на границе Беларуси с Литвой и Польшей до 12 августа будут проводиться комплексные оперативно-тактические учения. В рамках учения будут отрабатываться в том числе вопросы по усилению охраны государственной границы, выявления и ликвидации вооруженных формирований.

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