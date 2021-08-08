Семь медалей - худший результат Беларуси на летних играх, США лидер медального зачета и травля украинки за фото с россиянкой: итоги 16 дня Олимпиады в Токио - 8 августа 2021

Белорусские гимнастки заняли 5-ое место. Фото: НОК Беларуси

8 августа прошел заключительный медальный день Олимпийских игр. В 8 видах спорта участники разыграли 13 наград высшей пробы. Напомним, Олимпиада в Токио стартовала 23 июля, где было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. В масштабном событии спорта принимало более 12 тысяч спортсменов.

БЕЛОРУСЫ НА ОЛИМПИАДЕ

В групповом многоборье по художественной гимнастике белорусские спортсменки заняли 5-ое место в итоговом протоколе. В составе нашей команды участие принимали: Анастасия Молоканова, Карина Ермоленко Анастасия Рыбакова, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич.

После программы с мячом белорусские гимнастки были в тройке лидеров, но позже белоруски стали допускать немало ошибок в упражнениях с булавами и обручем. В конечном итоге команда Беларуси набрала 84,050 балла в групповом многоборье. Победу праздновали представители Болгарии - 92,100 балла, серебро досталось команде из России - 90,700 балла и тройку замкнула сборная Италии - 87,700 балла.

Напомним, в индивидуальном многоборье произошла скандальная сенсация. Российские гимнастки остались без золотых медалей. Победительницей стала Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, а бронза досталась белоруске Алине Горносько.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ И ИТОГИ ШЕСТНАДЦАТОГО ДНЯ

Медальный зачет. 8 августа 2021 года.

На Олимпиаде в Токио сборная Беларуси заняла 45-ое место в медальном зачете. На счету нашей команды всего семь медалей, что стало худшим результатом в истории летних Игр для Беларуси. Единственное золото в копилку Беларуси принес батутист Иван Литвинович. Серебряными призерами стали борцы Ирина Курочкина и Магомедхабиб Кадимагомедов, а женский квартет байдарочниц на дистанции 500 метров - Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева. Бронзовую медаль смогли добыть: Максим Недосеков в прыжках в высоту, Ванесса Колодинская в борьбе и Алина Горносько в художественной гимнастике. Стоит отметить, на Олимпиаде в Пекине 2008 года белорусы завоевали 14 наград (3-золото, 4-серебро, 7-бронза), в Лондоне 2012 года – 12 медалей (2-5-5), в Рио-2016 – 9 медалей (1-4-4). Кстати, вместе с компанией Parimatch любой болельщик и просто любитель спорта может стать экспертом и непосредственным участником грандиозного спортивного события. По этому случаю компания Parimatch приготовила супер-предложение для новых клиентов: бонус до 100 рублей на первый депозит.

В мужском марафоне на дистанции 42 км золото завоевал кениец Элиуд Кичоге. Его результат составил - 2 ч 08 мин 38 сек. Олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне Стивен Кипротич из Уганды не смог финишировать, во время бега он плохо себя почувствовал и вынужден был сойти с дистанции.

Велогонщица Келси Ситчелл из Канады стала обладательницей золотой медали в финальных заездах в спринте. В кейрине мужского заезда золото выиграл британец Джейсон Кенни.

В женском баскетболе золотыми медалистками стала сборная США. Американки в финальном матче обыграли коллектив из Японии - 90:75.

Американка Дженифер Валенте стала олимпийской чемпионкой в велоспорте на треке. В дисциплине «омниум» Валенте набрала 124 очка.

Келли Харрингтон выиграла золото в боксе с весовой категорией до 60 кг. Ирландская спортсменка в финале победила Беатрис Феррейра из Бразилии – 3:0.

В мужском боксе в весовой категории до 63 кг успех праздновал кубинец Энди Круз. В финале кубинский боксер одолел американца Кейшона Дэвиса – 4:1.

Американская сборная в финале олимпийского турнира по волейболу обыграла представителей Бразилии – 3:0 (25:21, 25:20, 25:14). Для сборной США эта победа стала первой в истории Олимпиады.

В решающем поединке по боксу с весовой категорией до 75 кг британка Лорен Прайс уверенно победила соперницу из Китая Ли Цянь – 5:0.

Женская сборная России уступила коллективу из Франции по гандболу. Финальный матч завершился с результатом – 30:25 в пользу француженок.

Узбекский боксер Баходир Джалалов в весовой категории 91 кг завоевал золото, победив в решающем поединке Ричарда Торреса из США.

Финальный матч по водному поло среди мужчин стал заключительной частью программы ОИ в Токио. Сборная Сербии обыграла представителей Греции – 13:10.

На этом итоговая программа Олимпиады завершена. Всего на олимпийский пьедестал в столице Японии поднимались представители 93 команд из 206 участвовавших в летних Олимпийских играх 2020.

НАПОСЛЕДОК

Волейболистка из сборной Бразилии Тандара Кайшета, которую отстранили от участия в Олимпиаде из-за допинга, сможет получить серебряную медаль по итогам соревнований. Сейчас идет процесс разбирательства, если бразильянка окажется невиновной, она получит награду.

Российская спортсменка Мария Ласицкене и Ярослава Магучих из Украины празднуют успех. Фото: REUTERS

После финального этапа прыжков в высоту среди женщин российская прыгунья Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих вместе праздновали итоговый успех Олимпиады. Из-за совместных дружеских фото украинская прыгунья попала под шквал критики в социальных сетях. Многие СМИ Украины обратили внимание, что обе спортсменки имеют воинские звания во времена сложных отношений между Украиной и Россией. Многие радикалы позволили оставить оскорбления бронзовой призерке олимпийских игр. Однако, нашлась и другая часть аудитории, которая поддержала Ярославу Магучих и искренне поздравили с завоеванием медали.

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