Ректор РИПО Валерий Голубовский: Иногда по рабочим профессиям выпускники колледжей зарабатывают больше, чем выпускники вузов

Ректор РИПО Валерий Голубовский.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Востребовано ли в Беларуси профессионально-техническое образование, признаются ли белорусские дипломы в других странах, могут ли забрать парня в армию во время обучения в колледже и сложно ли трудоустроиться после учебы? На эти и другие вопросы отвечал ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Николаевич Голубовский.
00:05 Каковы перспективы дальнейшего устройства и развития выпускника?
00:53 Востребовано ли профобразование в Беларуси? Какой конкурс?
02:10 Можно ли в Беларуси построить карьеру без высшего образования?
04:07 Могут ли люди с высшим образованием пойти учиться в колледж или лицей?
05:45 Какие документы нужны для поступления в колледж?
06:57 Может ли колледж способствовать скорейшему трудоустройству? Если да, то каким образом?
08:15 Какие новые специальности появились в этом году? Продолжается ли набор на специальности, открытые в прошлом году?
11:44 Как часто обновляются учебные планы и программы подготовки в колледжах?
12:41 Признаются ли белорусские дипломы в других странах?
13:40 Могут ли забрать парня в армию во время обучения в колледже?
14:56 Где можно узнать о всех специальностях и учреждениях образования?
15:21 Может ли в колледж поступить человек с инвалидностью? Как организовано инклюзивное обучение?
17:20 Есть ли разница в зарплате у молодого специалиста после колледжа и вуза?
19:00 Какие профессии можно получить только в колледже?
19:33 Какая специальность самая востребованная, а какая - наименее?
21:20 ТОП самых востребованных специальностей, по которым можно быть успешным специалистом, закончив колледж
22:43 В каких колледжах есть инклюзивные специальности и как для них там все оборудовано?
26:59 Что такое ресурсный центр и насколько новое оборудование в колледжах и лицеях?
29:20 Что вообще сейчас происходит в системе профессионального образования?
33:00 Как проходит в Беларуси вступительная кампания-2021?
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