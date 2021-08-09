Ректор РИПО Валерий Голубовский: Иногда по рабочим профессиям выпускники колледжей зарабатывают больше, чем выпускники вузов

Ректор РИПО Валерий Голубовский. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Востребовано ли в Беларуси профессионально-техническое образование, признаются ли белорусские дипломы в других странах, могут ли забрать парня в армию во время обучения в колледже и сложно ли трудоустроиться после учебы? На эти и другие вопросы отвечал ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Николаевич Голубовский.

Смотреть видеосюжет Профессиональное образование в Беларуси: что ждет выпускников колледжей и лицеев

00:05 Каковы перспективы дальнейшего устройства и развития выпускника?

00:53 Востребовано ли профобразование в Беларуси? Какой конкурс?

02:10 Можно ли в Беларуси построить карьеру без высшего образования?

04:07 Могут ли люди с высшим образованием пойти учиться в колледж или лицей?

05:45 Какие документы нужны для поступления в колледж?

06:57 Может ли колледж способствовать скорейшему трудоустройству? Если да, то каким образом?

08:15 Какие новые специальности появились в этом году? Продолжается ли набор на специальности, открытые в прошлом году?

11:44 Как часто обновляются учебные планы и программы подготовки в колледжах?

12:41 Признаются ли белорусские дипломы в других странах?

13:40 Могут ли забрать парня в армию во время обучения в колледже?

14:56 Где можно узнать о всех специальностях и учреждениях образования?

15:21 Может ли в колледж поступить человек с инвалидностью? Как организовано инклюзивное обучение?

17:20 Есть ли разница в зарплате у молодого специалиста после колледжа и вуза?

19:00 Какие профессии можно получить только в колледже?

19:33 Какая специальность самая востребованная, а какая - наименее?

21:20 ТОП самых востребованных специальностей, по которым можно быть успешным специалистом, закончив колледж

22:43 В каких колледжах есть инклюзивные специальности и как для них там все оборудовано?

26:59 Что такое ресурсный центр и насколько новое оборудование в колледжах и лицеях?

29:20 Что вообще сейчас происходит в системе профессионального образования?

33:00 Как проходит в Беларуси вступительная кампания-2021?

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