Коронавирус в Беларуси, последние новости на 9 августа 2021 года: имена созвездий для новых штаммов, вероятность устойчивого к вакцинам вируса и снижение заболеваемости

Пандемия коронавируса в мире и Беларуси длится уже более 1,5 года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Статистика в мире и Беларуси

В мире продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. И уже более чем у 203 миллионов человек на всей планете был диагностирован коронавирус. По данным ресурса worldometers.info, аккумулирующего официальную статистику здравоохранительных ведомств, на 22.00 вечера в воскресенье, 8 августа, число заразившихся по всему миру составило более 203,317 миллиона человек, выздоровели при этом свыше 182,642 миллиона инфицированных, скончались 4 миллиона 305 тысяч 590 пациентов.

В пятерке лидеров по заболеваемости по-прежнему остаются США, Индия, Бразилия и Россия. Беларусь среди всех государств находится на 53-ей строчке.

За сутки на 8 аугста, по данным Минздрава, в Беларуси коронавирус подтвердился еще у 979 человек, были выписаны 1 тысяча 161 выздоровевших от «ковида», скончались 9 пациентов.

Таким образом, в конце рабочей недели в Беларуси фиксируется снижение заболеваемости, так как в предыдущие дни четверг, 5 августа, пятницу, 6 августа, и в субботу, 7 августа, было 1143, 1295 и 1213 новых случае коронавируса ежесуточно соответственно.

Всего же с начала пандемии в Беларуси коронавирус подтвердился более чем у 453 тысяч 932 человек, из них выздоровели 448 тысяч 220 пациентов, скончались за все время пандемии по официальным данным 3 тысячи 532 пациента с выявленным коронавирусом.

Созвездия, когда не хватит букв

Новые штаммы коронавируса станут называть именами созвездий, если это никого не обидит. Иллюстрация: pixabay.com

Кроме того, в этот день стало известно, что названия созвездий могут послужить для обозначения новых штаммов коронавируса. Об этом сообщила журналистам эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Как заявила представитель ВОЗ это связано с тем, что букв греческого алфавита может не хватить для обозначения новых видов COVID-19.

- В будущем из-за мутаций вируса 24 букв греческого алфавита может не хватить для обозначения его новых разновидностей, представляющих интерес или вызывающих озабоченность, - сказала Керкхове.

Надо заметить, что это еще не окончательное решение ВОЗ. О том, появятся ли «вирусные созвездия» организация намерена объявить в скором времени. На данный момент рабочая группа ВОЗ по эволюции вирусов и команда юристов Всемирной организации дважды проверяют предложения, чтобы убедиться, что такие названия новых штаммов «никого не расстроят».

Что, если вирусу позволить «свободно воспроизводиться»?

Главный инфекционист США сказал, чем опасно, если позволить вирусу воспроизводиться. Фото: pixabay.com

И пока в ВОЗ думают, как называть все появляющиеся новые разновидности COVID-19, главный инфекционист США рассказал, что произойдет, если вирусу будет позволено «свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе», об этом написало ТАСС.

По мнению инфекциониста Энтони Фаучи, мутации COVID-19 не остановятся, если вирус будет свободно и постоянно «воспроизводиться в обществе».

Однако он подчеркнул, что рост числа вакцинированных поможет предотвращению появления еще более опасных штаммов «ковида». Если же этого не произойдет, то не исключено появление нового штамма - варианта, «способного обходить защиту, которую обеспечивают прививки».

- Когда будет вакцинировано подавляющее большинство населения - мы не знаем, каков порог (необходимый процент вакцинированного населения - Прим.), - вирус исчезнет, нам больше не придется об этом беспокоиться, по крайней мере, в этой стране. Если это не произойдет, будет вялотекущий уровень инфекции, который перейдет в осень, будет накладываться на грипп зимой и потом снова возвращаться весной, - заметил эксперт.

Далее Фаучи заметил, что не исключена и гипотетическая возможность появления штамма, устойчивого к вакцинам.

- Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты, которую дают вакцины, - резюмировал главный инфекционист США.

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