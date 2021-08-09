Год после выборов-2020 и «Большой разговор» Александра Лукашенко: что происходит в Беларуси 9 августа 2021 года

9 августа 2021 года на избирательном участке Фото: Виктор ДРАЧЕВ

9 августа 2020-года прошли выборы президента Беларуси, после которых начались протесты: на улицы вышли люди, не согласные с озвученными результатами и протестующие против насилия. Так звучали результаты от ЦИК: Лукашенко на президентских выборах набрал 80,1%. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей, Анну Канопацкую - 1,68%, Андрея Дмитриева - 1,21%, Сергея Череченя - 1,14%, против всех - 4,59%.

За этот год десятки тысяч человек получили административные аресты по статьям, связанным с протестами, сроки по уголовным статьям, несколько сотен человек признаны правозащитниками политзаключенными. Один из потенциальных кандидатов в президенты (его не зарегистрировал ЦИК) Виктор Бабарико получил 14 лет колонии, его сын и глава предвыборного штаба Эдуард Бабарико находится под стражей больше года, суда над ним все еще не было. Светлана Тихановская через пару дней после выборов была вынуждена уехать из Беларуси.

9 августа 2021 года на 11.00 запланирован «Большой разговор с президентом», на который по информации телеграм-канале, приближенного к пресс-службе президента, «Пул Первого», аккредитованы около 300 человек. «Пул Первого» назвал три основные темы, которые будут обсуждаться на «Большой разговоре с президентом»: изменения в Конституцию, вакцинация и вопросы личного характера.