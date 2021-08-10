Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 августа 2021 года: Лукашенко объяснил, почему не ввел комендантский час, а ученые назвали препарат, убивающий вирус на 70%

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 августа 2021 года: Лукашенко объяснил, почему не ввел комендантский час в Беларуси, а ученые назвали препарат, «убивающий» коронавирус на 70%. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 9 августа, за сутки в стране зарегистрировали новых 742 пациента с COVID-19. В то же время выписаны из больниц за сутки 532 человека. Такие низкие цифры обусловлены прошедшими выходными, во время которых, как правило падает активность по выявлению ковида. Всего же, с начала пандемии, в стране подтвердили 454 тыс. 674 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 448 тыс. 752 пациентов.

Снова сообщается об девяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших уже перевалило за 3,5 тысяч человек. Точное их число сейчас, согласно официальной информации - 3 тыс. 541 пациент.

Темпы распространения коронавируса в целом по миру снова увеличиваются. Сейчас число ежедневных случаев – около 624 тысяч зараженных в сутки. Число смертей в среднем за сутки - около 9,4 тысяч. Рекордсмен – Индонезия, там за сутки от коронавируса умерло 1498 человек. На втором – Россия: в нашей восточной стране-соседке за сутки умерли от коронавируса 787 человек. А всего в мире от ковида уже умерли 4,31 миллиона человек! Больше всего – в США, Бразилии, Индии, Мексике, Перу и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 75 285 человек, в Литве – 4 430, в Латвии – 2 559, в Украине – 53 100 человек.

Если у вас после прививки от ковида появились эти симптомы, немедленно бегите к врачу!

В Великобритании эксперты признали, что вакцинированные люди не защищены от инфицирования коронавирусом и составили список симптомов, обнаружив которые, человек, получивший одну или две дозы вакцины, должен немедленно обратиться за медпомощью.

Как пишет издание Express, если после введения вакцины (первой или второй дозы) у вас появились головная боль, выделения из носа, чихание, боль в горле, пропало обоняние, нужно идти к врачу.

Особенно часто ковид у вакцинированных проявляется таким симптомом, как чихание, отмечают эксперты. Как правило, те, кто начал чихать через некоторое время после прививки от коронавируса, позднее получают положительный тест на COVID-19.

Ученые отмечают, что, хотя вакцинирование не защищает от заражения ковидом, среди пациентов, получивших прививку, отмечается снижение развития тяжелых осложнений с смертей от коронавируса. То, как организм будет реагировать на введение вакцины, зависит от возраста, пола, наличия хронических заболеваний, от того, какие лекарства принимает человек, какой образ жизни ведет, как питается, насколько он устойчив к стрессам.

Лукашенко объяснил, почему не ввел комендантский час в Беларуси во время пандемии коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает правильными действия в республике, выбранные во время пандемии коронавируса, в частности, не закрывать страну и не останавливать экономику. Об этом он заявил 9 августа во время «Большого разговора с Президентом». Это встреча с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

– Мы не обезумели и не ввели комендантский час, как от нас требовали, вы это помните. Единственная страна и единственный президент, он же диктатор, пригласил представителей ВОЗ, открыл двери всех учреждений здравоохранения, – сказал Лукашенко.

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 августа 2021 года: Лукашенко объяснил, почему не ввел комендантский час в Беларуси, а ученые назвали препарат, «убивающий» коронавирус на 70%. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Он считает, что «проще всего было загнать людей в четыре стены».

– Мы этим путем не пошли, поэтому получили определенный эффект в экономике. Ну, и кто сегодня нас за это критикует? А никто. Заболеваемость вспыхнула в отдельных странах еще выше, чем в первую волну, но почти никто не объявил локдаун, – заявил Лукашенко, обосновывая правильность своих решений в пандемию.

По его данным, в прошлом году падение мирового ВВП и отдельных, в том числе ведущих стран было колоссальным.

– Мы, по-моему, одну десятую или две десятых всего лишь потеряли в прошлом году к предыдущему. Я подвожу это к тому, что у нас в прошлом году был очень высокий уровень для Беларуси. И к этому высокому уровню 2020 года мы сегодня приросли 3,5% примерно, – сказал Лукашенко.

Он добавил, что на внешних рынках цены на продукты выросли значительно, а поскольку Беларусь не закрылась в прошлом году, то в стране было достаточно товара, чтобы предложить на рынки к этому спросу наш товар по высоким ценам, поэтому республика получила хороший результат.

Назван препарат, «убивающий» коронавирус на 70%

Препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека. К такому выводу пришла международная группа исследователей, их статья опубликована в журнале Frontiers in Pharmacology.

Фенофибрат – средство, которое применяют для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание, когда искали лекарство, способное разрушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.

В ходе экспериментов в лаборатории на клеточных культурах выяснилось, что фенофибрат может снизить вирусную нагрузку на 70%. Причем он одинаково эффективен против большинства штаммов SARS-CoV-2. Лишь его эффективность против штамма коронавируса «дельта» пока еще изучается.

По словам ученых, фенофибрат очень дешевый, он доступен во всем мире, поэтому в странах в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.

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