Новый президент Беларуси, избиения на Окрестина, число протестующих и ситуация с Тимановской: топ-10 ответов Александра Лукашенко во время «Большого разговора»

Участниками «Большого разговора» стали около 300 человек. Фото: belta.by

«Большой разговор» длился 8 часов 15 минут. Это рекорд на таких мероприятиях (предыдущий рекорд был в 2017-м – 7 часов и 21 минута) с участием президента Беларуси. Александр Лукашенко много говорил о протестах после президентских выборов-2020, а также о международной повестке. В частности прозвучали темы о…

… ЧИСЛЕ ПРОТЕСТУЮЩИХ В 2020-М…

- Я вам скажу, что в интернете очень легко склеить картинку. Ну никогда на улицы в Минске столько людей не выходило. Мы подсчитали протестующих. На пике их было 46 тысяч 700. И это в Минске. Их со всей страны собирали. Вот сколько их было, - подчеркнул Лукашенко.

…ОБ ИЗБИЕНИЯХ НА ОКРЕСТИНА…

- Я хотел бы ответить про пытки на Окрестина. Вчера человек, которого я тогда послал разбираться на Окрестина, красноречиво ответил (имеется ввиду документальный фильм «2020» на канале СТВ – Ред.). Там было, по его информации, две тысячи человек на тот момент. Это центр, куда все правонарушители собираются. Их было две тысячи человек, а может и больше. Хотел бы сказать, что на Окрестина несут службу 47 человек. Они что, пытали две тысячи человек и все это слышали за километр в населенном пункте, как они кричали? Это все фейк, это неправда.

Лукашенко добавил, что если там и были люди с синяками, то они получили их на улице, когда «ринулись на внутренние войска и ОМОН». Позже президент сказал:

- Окрестина – это не санаторий, туда ходить не надо, и мы туда никого насильно не таскали. Они сами туда приехали. Кому-то дали по мозгам. Кто не хотел быть побитым – он не был на Окрестина.

Окрестина в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Позже эта тема прозвучала снова:

– Кто нарушал – те и получили. Во раз зашел разговор на жту тему, я скажу: кто на Окрестина получил. Для меня это абсолютно понятно. На Окрестина попалось много бывших осужденных. И из России там были люди. Некоторые по 12 статьям судимы. Вы наверняка знаете об отношении между ментами и осужденными. Их содержат в разных колониях – они бы друг друга перерезали. Патологическая ненависть осужденных к ментам, как они их называют. Ментов ненавидят. И вот когда они обдолбанные (как их Азаренок называет), прокуренные пропитые, и урки, у которых по 12 статей, попали туда. И тут они увидели ментов – своих врагов. А мозги повернутые, пьяные, под наркотиками. И вот они на этих ментов. А менты что должны были делать? Ответить. Вот кого там мочканули, грубо говоря. Как один восточный лидер сказал “Мочить в сортире” - в сортире никто не мочил, но ответили. А они тонко за это ухватились и нас переиграли. Они под это начали раскручивать: ах, народ, ой насилие. Покрасили кому попу, кому голову – и пошло-поехало. Поэтому я признаю, что на Окрестина кое-кто получил. Но получили в основном те, кто ринулся бить ментов и сводить с ними счеты. По пьяни и проколотые.

…О НОВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ…

- Я мог бы ответить, как когда-то ответил мой хороший друг и старший брат - Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это, действительно, так, за кого белорусский народ проголосует, то и будет.

Позже Лукашенко добавил:

- До этих событий я часто обращался к этому вопросу, начинал перебирать людей. Из ниоткуда, как это было в середине «девяностых», когда меня выбирали, не появится президент, - пояснил он. - Сейчас время другое и они все на виду, кто может быть президентом. Но вот эти дни мне показали - выкристаллизовались люди. Оказывается у нас человек 15 - 20, которые могут вырасти в президента.

Открытый разговор главы государства. Фото: belta.by

Лукашенко пояснил, что эти возможные кандидаты на президентское кресло в чем-то похожи на него самого.

- Простите за нескромность, они в чем то похожи на меня, потому что они рядом росли. Похожи в чем? В своей преданности стране, они надежные, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство, за них проголосует. Но если будут президентские выборы, я вам обещаю, что, если я не будут участвовать, то не буду кого-то проталкивать. Нет, я буду честно вести себя. Будет пять человек, я изучу биографии, если их знать не буду. А я точно их буду знать, я про всех все расскажу вплоть до того, что готов открыто провести эфир с ними, задать вопросы. Все будет на равных, но победят в Беларуси обязательно прагматичные нормальные люди.

…О ПРИЗНАНИИ КРЫМА…

- Тем представителям, которые выступают в СМИ, другу моему Владимиру Соловьеву, который постоянно кричит, когда Лукашенко Крым признает, я отвечают публично: это произойдет тогда, когда последний российский олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет.

…НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТАХ…

У Александра Лукашенко спросили, являются ли беженцы методом давления на Запад. Он напомнил о работе по соглашению о реадмиссии и планах возвести помещение для нелегальных мигрантов в пограничье.

- Потом на это плюнули, заточились борьбой с диктатурой и перестали выполнять свои обязательства по соглашению о реадмисии, - подчеркнул Лукашенко и продолжил. - Ну, раз вы перестали, значит мы ответили. Вы перестали даже разговаривать с нами по мигрантам - мы ответили. Мы тогда не будем их так ловить, как мы их ловили. Хотя мы их задерживаем и немало.

Президент заметил, что не логично защищать другую сторону, когда против вас введены санкции. А на звучащие обвинения в том, что белорусская сторона «перекидывает» в ЕС мигрантов, заявил:

- Факты на стол! Факты на стол, где Лукашенко кого взял, перекидывает и так далее.

Президент ответил на обвинения в осуществлении гибридной войны, мол, мигранты - это гибридное оружие Беларуси.

- Гибридное? А экономические санкции, давление в СМИ, военный шантаж - это не гибридное оружие?! А тут, видите ли, мигранты - гибридные! Но я их туда не посылал, они их туда позвали - Евросоюзу не хватает рабочих рук. Ну, так познали - берите. К нам какие претензии?! - заметил он.

И добавил, подытоживая:

- Нам морду бьют сапогом - а мы хорошие. Но ничего, мы тоже скоро развернемся.

«Большой разговор» длился 8 часов 15 минут. Фото: belta.by

…ПЕРЕЕХАВШИХ АЙТИШНИКАХ…

В ходе «Большого разговора» Александр Лукашенко дважды высказался об айтишниках, которые переехали в частности в Украину из-за несогласия с политикой белорусских властей:

— А у нас айтишники… Хотя я не знаю: какие там полторы тысячи уехали? У нас ведь постоянный прирост в IТ-парке. Но даже если две тысячи уехали — до нитки разберемся. Чего ты туда поехал? Хорошо, возвращаешься — будем персонально по каждому разбираться.

Через некоторое время Лукашенко вернулся к этой теме:

- Хоть я и жестко отношусь к этим ипэшникам, айтишникам – мы еще разберемся там. Пусть особо не торопятся в Беларусь – лучше в Украине пусть поработают. Мы не будем их зажимать, мы не будем им мешать работать этим айтишникам, но мы должны видеть все финансовые потоки, об этом мы изначально договаривались. Вот это узкое горлышко, сюда деньги поступили – получайте за свою работу. А не то, что оттуда некий там EPAM – мерзавец Добкин или Дробкин, как его там фамилия, это уже установлено. Он деньги сюда перечислял на протестные акции. А там – связан со спецслужбами. Деньги дали, перечислил, а они тут делили. Это ненормально. Поэтому, пожалуйста, вы делайте продукт, получите за это деньги – деньги должны быть здесь, это главное. И мы будем видеть, куда вы тратите эти деньги.

…ОБ ИНЦИДЕНТЕ С ТИМАНОВСКОЙ НА ОЛИМПИАДЕ…

- Она бы сама не сделала этого, если бы ей не управляли. Тимановская с ее бчбшным прошлым. Мы взяли и включили ее в состав команды. А знаете, почему? МОК накатил и рекомендовал, чтобы мы семерых таких по их требованию включили, которых вообще нельзя было включать. Мы ей в декабре 2020 года выдали президентскую стипендию в размере почти трех тысяч рублей. На, бери, занимайся, - сказал президент.

Кристина Тимановская. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Он добавил, что в Токио Тимановская связалась с «дружками из Польши».

- Ей сказали: приедешь в Токио в аэропорт, сразу беги к японскому полицейскому и кричи, что эти два, которые возили ее в аэропорт, это сотрудники КГБ. Ни одного человека со спецслужб не было в Японии. Мы такое не практикуем, - подытожил Лукашенко.

…О КРАСНОЙ ЧЕРТЕ ДЛЯ США…

- Что касается красной черты, я много раз говорил о красных линиях. Но не имел в виду Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что вы далеко и вам пофиг, что происходит в этой Беларуси. Вы даже не знаете, где она расположена, и вы даже через 10 минут забыли, кого кормили печеньками. Вы просто пользуетесь своим правом печатать инвалюту и контролировать ее ход. И пользуетесь тем, что в результате событий в Европе и Азии на этом поднялись, создали мощную империю которая потихоньку катиться вниз благодаря политике вашей непонятной. Но пока с вами белорусам рано тягаться. Поэтому я не могу сказать, что это я нарисовал красную черту для Америки. Мне очень сложно со своим потенциалом белорусским и со своими возможностями нарисовать ту красную черту. Поэтому не переживайте что диктатор нарисовал для вас где-то красную черту.

…ОБРАЗОВАНИИ

– Надо было выработать стратегию и жестко проводить. Ты пришел в школу, в государственное учреждение – будь добр выполнять все, что предписано этой школе. Есть стандарт, и ты его должен выполнять. Не хочешь – ну, мы же никого не держим, – заявил Лукашенко.

Он отметил, что до конца 2021 года необходимо навести порядок в сфере здравоохранения, а 2022-й посвятить образованию.

– Примем все решения по наведению порядка в учреждениях образования, выработаем соответствующие стандарты и подходы. Чтобы, обучаясь там, они понимали, что это государство бесплатно вкладывает в их знания – фундамент будущей их жизни, – сказал президент.

Он также отметил, что большую роль в образовании играют родители.

– У нас есть пробелы и среди родителей. Но после прошлогодних событий родители хоть немножко поняли, что могут потерять, и уже в этом плане будут влиять на детей. Школу, вузы, техникумы и ПТУ мы подкрутим. Мы не будем никого зажимать, мы не будем ни на кого давить, мы просто наведем порядок, установим стандарт, которому должны все соответствовать. Нет – значит, будем принимать другие меры, – сказал Лукашенко.

Вопрос образования является одним из важнейших для государства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Он также отметил, что вопрос образования является одним из важнейших для государства. «Не решив проблемы образования, мы не решим проблемы в обществе. Это наш самый больной вопрос».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лукашенко предложили помиловать 100 человек

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский на «Большом разговоре» у президента Беларуси Александра Лукашенко 9 августа 2021 года назвал имена тех, кого он предлагает помиловать Лукашенко. Воскресенский публично заложил за них голову.

- В списке 100 человек, среди которых - 93 - граждане, которые задурены, шесть человек - это банкиры, фигуранты «дела Белгазпромбанка», которые активно сотрудничали со следствием, а также директор Могилевской филармонии (Денис Шаблинский – Ред.), который нужен для организации агитационных мероприятий, - сказал Воскресенский.

КСТАТИ

«Некоторые были с женами здесь туристами»

Президент рассказал, что летом 2020 года произошло с задержанными в Беларуси вагнеровцами.

- Они случайно нарвались на парня, который нас поставил в известность – мол, едут люди… Они видны: бывшие военные, подготовленные, - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистски российского журнала “Коммерсантъ”. - Мы взяли на контроль. Их много. Они же пока никаких действий не совершают. К вечеру разместились в одной гостинице, к ночи – в другой. То есть пошли вот эти непонятные телодвижения. А это уже серьезно. Мне из КГБ доложили: по всем признакам это люби, связанные со спецслужбами, они не просто здесь показались, не шифровались и не прятались. Не было гарантии что мы их всех удержим – вдруг они рассредоточатся по стране – быть беде. И тогда я принял решение: мы их всех там повязали и изолировали. Украинцы начали требовать6 выдать нам. Россияне звонят – нет, там российские граждане, верните нам. Я принял мудрое решение – я поручил пригласить сюда для переговоров генпрокуроров из России и Украины. Определите, как поступить. Мне это горе зачем на голову? Никто не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына – он был помощником по нацбезопасности. «Витя, поезжай к ним, задай им от моего имени вопрос: вы куда хотите убыть?» Они ответили – в Россию все. На утро я сыну поручил: взять автобус, дать им покушать, воды выпить… Он их накормил-напоил, и поехал под Смоленск. По дороге они уже взяли телефон, кому-то позвонили, на границе их встретили. Виктор их там построил, несколько слов сказал. Их руководитель спрашивает: «Виктор Александрович, а можно мы к вам в Беларусь еще приедем – не по этому вопросу?». Когда Виктор ответил, что президент не говорил о том, что им въезд запрещен – некоторые заплакали. Просто мы по человечески с ними обошлись. Если генпрокурорам они не нужны – мы их отвезли туда, куда они попросили. И мы остались с ними друзьями. Я у них не спрашивал, чего они сюда приехали, и они мне не передают никаких сигналов. Пожалуйста, приезжайте. Некоторые были с женами здесь туристами.

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