Сомневаетесь в качестве бензина или дизельного топлива на заправке - спрашивайте их паспорт

Что делать, если возникли сомнения насчет качества бензина или дизельного топлива? Ведь это не брюки с дефектом, который можно увидеть невооруженным глазом и предъявить претензии продавцу и производителю. Какие права есть у потребителя, желающего убедиться в качестве топлива? И что случится с машиной, заправленной некачественным бензином - от нее надо быстрее избавляться или можно отделаться легким испугом? Разобраться в этом нам помог Александр Долотов, начальник управления сертификации, качества и метрологии сети АЗС «Газпромнефть» в Беларуси.

«По пути к клиенту топливо проходит несколько проверок»

- Как понять (особенно не слишком опытному водителю), что заправился некачественным топливом?

- Зачастую, столкнувшись с теми или иными неполадками автомобиля, водители, особенно начинающие, сразу делают однозначный вывод - все дело в топливе. А уж если проблемы начались непосредственно после заправки или вскоре после нее, то сомнений и вовсе не возникает. И это, пожалуй, одно из самых распространенных заблуждений в автомобильной среде. Действительно, падение мощности, троение двигателя, появление индикатора «чек энджин» могут свидетельствовать о заправке некачественным нефтепродуктом. Однако, по статистике, на практике лишь в 2% случаев это связано с топливом. Чаще всего причинами появления таких симптомов оказываются неисправность в двигательной части автомобиля, некорректная работа цилиндров, проблема в системе зажигания, электропитания или еще что-то. Даже, к примеру, скопившийся естественным образом конденсат в баке. Ответ на этот вопрос может дать только компетентная проверка машины на СТО и проведение комплексной диагностики.

Первое, что может сделать автомобилист, оказавшийся в подобной ситуации, - осмотреться вокруг. Если на заправке плохое топливо или случился форс-мажор с ухудшением качества, то обязательно в поле зрения - на самой АЗС или ближайших обочинах - найдутся коллеги по несчастью со схожими проблемами с их авто. Если же только ваша машина стала вести себя нетипично или даже заглохла, то, вероятнее всего, причина именно в ней.

- Если все же автомобилист грешит на топливо, как можно узнать, все ли с ним в порядке?

- На АЗС в Беларуси встретить откровенно некачественное топливо или какой-то суррогат крайне маловероятно. Особенно если вы заправляетесь в крупных городах или на оживленных трассах, где работают крупные сетевики, и проходимость на АЗС очень большая. Здесь ухудшение качества возможно только в результате технологического сбоя, а не злого умысла. Если же все-таки представить такую ситуацию, то для автомобиля заправка некачественным топливом чревата выходом из строя топливной и выхлопной систем. Могут пострадать форсунки, топливный насос, катализатор. От детонации двигателя может выйти из строя поршневая система либо клапана - а это серьезный ремонт. Масштабы бедствия зависят от того, сколько автомобиль на этом топливе проехал.

При этом достоверно оценить качество топлива можно только в аккредитованных испытательных лабораториях, где установлено дорогостоящее сертифицированное оборудование. Самостоятельные проверки в бытовых условиях с помощью каких-то тестеров или ручных октанометров точного результата не дадут. Как потребитель, вы имеете законное право попросить на АЗС отобрать пробу бензина или дизельного топлива, если вы сомневаетесь в их качестве. Пробу в объеме двух литров должны взять в вашем присутствии (на АЗС «Газпромнефть» проба отбирается в трех экземплярах - одна для клиента, одна остается на заправке как арбитражная, одна отправляется в лабораторию). Образцы опечатываются номерными пломбами, составляется акт отбора, который подписывают все стороны. В лаборатории топливо проверяют на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза и национальному стандарту Беларуси. Кстати, до сих пор еще не все водители знают, что в нашей республике разрешена реализация только топлива класса «Евро-5».

Пробы для анализа забираются только из колонки. Никто не может быть на 100% уверен, что в бензобаке автомобиля не было ни капли нефтепродукта с других АЗС. Поэтому даже если вы сделаете тест топлива из бака сами, заплатив за него, он не будет представительным. То есть в спорной ситуации - например, в суде - вы не сможете доказать, что некачественный бензин в баке был залит именно на той АЗС, к которой вы предъявляете претензии. Ведь эффект может быть накопительным, а поломка далеко не всегда связана с последней заправкой.

- Как контролируется качество топлива на автозаправочных станциях «Газпромнефть» в Беларуси? На каких этапах берутся пробы, как часто?

- До того как топливо попадет к клиенту, оно проходит несколько проверок на всех стадиях движения. Первичные испытания проводят на нефтеперерабатывающем заводе. Затем качество топлива контролируется на нефтебазе. При приеме с железнодорожных цистерн отбираются пробы и проверяются в испытательных лабораториях на соответствие паспорту завода-изготовителя и действующим регламентам. Далее топливо сливается на хранение в резервуар нефтебазы, и из него через два часа снова забирается проба, которая проверяется по расширенному перечню показателей для паспортизации. Из автомобильных цистерн при отгрузке на нефтебазах отбираются арбитражные пробы, которые хранятся 15 дней опломбированными и вскрываются, если возникают спорные ситуации с нареканиями клиентов на качество топлива.

Компания «Газпромнефть-Белнефтепродукт» владеет двумя аккредитованными стационарными испытательными лабораториями и одной передвижной. Проверка нефтепродуктов на всех АЗС сети проходит по определенному графику. Но сотрудникам АЗС эти даты неизвестны, так что они всегда должны быть готовы к забору проб.

Топливо с антикоррозийными и моющими присадками поможет сохранить клапаны авто чистыми

- Что такое паспорт качества топлива? Для кого этот документ - для клиентов, которые могут его увидеть по требованию, или только для внутреннего пользования?

- Паспорт качества - это документ, который сопровождает каждую партию топлива, поставляемую на заправочную станцию. Сотрудники АЗС должны предъявлять его по первому требованию клиента. В документе указывается наименование и марка топлива, сведения об изготовителе, дата изготовления, отбора пробы и проведения испытаний, характеристики горючего (фактические, полученные в ходе лабораторных испытаний, и нормативные, отраженные в СТБ и ТР ТС).

При изучении паспорта качества советую в первую очередь обратить внимание на такие показатели, как октановое число бензина, содержание серы, для дизеля - предельная температура фильтруемости (самая низкая температура при которой он сохраняет текучесть и проходит через топливный фильтр). Параметры топлива по итогам лабораторных исследований партии отражены в колонке паспорта «Фактическое значение».

- В сети «Газпромнефть» действует единственная в Беларуси мобильная лаборатория по проверке качества топлива. В чем ее задача?

- Передвижная лаборатория создана для проведения испытаний непосредственно на АЗС и получения оперативной объективной информации о качестве топлива на месте. С помощью такого мобильного испытательного комплекса проверка качества топлива сокращается до 10 - 15 минут. Если вдруг обнаруживается отклонение, то отпуск топлива потребителю моментально останавливается до устранения нарушений.

Мобильная лаборатория оснащена приборами, позволяющими в кратчайшие сроки определить компонентный состав топлива, содержание в нем серы, значение октанового числа бензина, давление насыщенных паров, температуру вспышки дизельного топлива и его температуру фильтруемости.

Хочу подчеркнуть, что топливо на каждой нашей АЗС в стране проходит внезапный контроль качества не реже одного раза в месяц. Для сотрудников заправки визит мобильной лаборатории всегда неожиданность.

- Любимый бензин многих автомобилистов - эксклюзив сети АЗС «Газпромнефть» G-Drive-95. Я и сама при возможности заправляю машину именно им, потому что заметила, как с ним уменьшается расход. Чем это объясняется?

- G-Drive-95 - это бензин с улучшенными характеристиками, разработанный эксклюзивно для сети АЗС «Газпромнефть» совместно с ведущими мировыми производителями нефтепродуктов. Данное топливо содержит протестированный в европейских лабораториях многофункциональный пакет присадок с моющими и антикоррозийными свойствами. При его использовании происходит мягкое очищение клапанов от нагара, обеспечивается чистота газораспределительной и топливной систем автомобиля. Но этот эффект может быть достигнут только при регулярной заправке G-Drive-95. Кроме того, улучшенный бензин увеличивает мощность двигателя до 10%, за счет чего происходит экономия топлива - вы меньше давите на газ, чтобы разогнаться, машина работает мягче, добавляется приемистость.

БУДЬ В КУРСЕ!

Три наивных вопроса о пустом и заполненном бензобаке

- Правда ли, что нельзя ездить с полупустым бензобаком?

- Если вы периодически заливаете на АЗС топливо малыми дозами, то в баке на поверхности, которая не заполнена горючим, из атмосферного воздуха образуется водяной конденсат. Особенно в переходный период с осени на зиму или с зимы на весну, когда разница температур на улице и внутри автомобиля особенно ощутима. Вы едете с этим конденсатом на заправку - капли воды сливаются на дно бака, а оттуда попадают в топливный фильтр. Если вы хотите продлить жизнь топливной системы, надо стараться, чтобы бак был близок к полному, особенно в периоды нестабильных температур. Кроме того, если ездить на остатках топлива, бензонасос работает на предельных уровнях и быстрее выходит из строя. Если вы долгое время не планируете эксплуатировать автомобиль, оставляйте его на хранение с полным баком, чтобы избежать образования конденсата. Также при смене сезонов с холодного на теплый и, наоборот, перед зимним периодом рекомендуется провести профилактику с помощью специального топливного осушителя, который добавляется в бак, связывает частички воды и безопасно выводит их из топливной системы. Такие составы можно приобрести на АЗС.

- Случается, по ошибке водители заливают в бензобак не свое топливо, например, 92-й вместо 95-го. Что делать в таких случаях?

- Каждый автомобиль рассчитан на свой вид топлива. Информация об этом указана на заправочном лючке бензобака. Если вы уже завели машину и поняли, что заправились не тем топливом, ее надо заглушить. При заправке бензином ниже по октановому числу может возникнуть детонация и упасть мощность двигателя. Для исправления ситуации необходимо добавить бензин с более высоким октановым числом. Проблема гораздо хуже, если вы заправились дизельным топливом вместо бензина. В таком случае машину не нужно пытаться заводить. Основная задача - слить топливо из бака, поэтому надо вызвать эвакуатор и ехать на ближайшее СТО.

Некоторые водители пробуют ради экономии заливать 92-й бензин в автомобиль, рассчитанный на октан не ниже 95-го. Но из-за этого могут возникнуть проблемы в топливной системе - и расход возрастет, так что такая экономия бессмысленна.

- Как долго можно хранить топливо в баке или канистре, чтобы оно не потеряло свои свойства?

- Гарантийный срок хранения топлива от завода-изготовителя, в течение которого подтверждаются его качественные характеристики, - один год. Качественные характеристики нефтепродуктов обеспечиваются при условии хранения в специализированной герметичной таре, а это металлические канистры либо пластиковые с нанесением специальной маркировки для нефтепродуктов (они также продаются на заправках).

ИООО"Газпромнефть-Белнефтепродукт"

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