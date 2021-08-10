От 700 рублей: за какую сумму получится собрать подростка в школу в Минске – эксперимент «Комсомолки»

С девятиклассницей Елизаветой "Комсомолка" прошлась за луками к школе. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Ежегодно накануне 1 сентября тысячи белорусских родителей участвуют в квесте по подготовке ребенка к школе. В этом году, по подсчетам гособъединения «Столичная торговля и услуги», на приобретение необходимой одежды, обуви, и школьных принадлежностей придется выложить от 266 до 978 рублей в зависимости от возраста школьника. Но сколько на самом деле?

Заручившись поддержкой Елизаветы, девятиклассницы одной из столичных школ, отправляемся на шоппинг. Наш эксперимент разбили на две части. Для начала попытались собрать школьный «лук» в обычном торговом центре, а потом отправимся на традиционную школьную ярмарку. Ориентировались на средний ценник.

ТЦ: в одном магазине все не купишь

Первая точка – крупный торговый центр в центре столицы. Внутри молла расположено немало магазинов, где подросток может подобрать себе школьную форму во вполне деловом стиле. Пока изучаем ассортиментный ряд, Елизавета рассказывает: в ее учебном заведении к внешнему виду подростков относятся достаточно строго.

– На входе нас действительно проверяют, – говорит школьница. – Каждое утро проходит линейка. Не пускают в кроссовках, слишком яркой или вычурной одежде. Только когда мы дежурим по столовой, можно одеться попроще. Например, в обычный джемпер и темные брюки.

Выбираем одежду делового стиля. Повседневный образ девятиклассницы из торгового центра обойдется в 105 рублей. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

В первую очередь выбираем стандартный школьный наряд. В его состав входят белая блузка (15 рублей), бежевые брюки (30 рублей) и черный пиджак. Последний потянул сразу на 60. Такой наряд обойдется в 105 рублей.

– В такой одежде мне будет достаточно комфортно. Сюда еще выберем обувь и получится вполне официально, – добавляет Елизавета.

Кроме прочего, в данном магазине школьница присмотрела красный джемпер (33 рубля), юбку (18) а также спортивный костюм. Последний – сборная солянка. Брюки, майка и мастерка в общей сложности обошлись в 78 рублей.

– Мастерку можно было не брать. В большинстве случаев мы занимаемся в зале. На улице – только когда тепло. Тогда накидка ни к чему. Кстати, нужно захватить еще несколько пар носков. Сколько тут? Три? Пойдет, – говорит Елизавета. Плюсуем на калькуляторе еще 12 рублей.

Отправляемся в обувной. Условно школьной обуви, подходящей по стилю, можно подобрать с лихвой. Наша героиня присматривает себе ботинки светлого тона стоимостью 80 рублей. Здесь же выбираем «сменку» (еще 50) и кроссовки для физкультуры за ту же цену. Также на весь учебный год, по расчетам старшеклассницы, ей понадобится порядка 20 пар колготок. В среднем упаковка белорусского производителя стоит около 5 рублей. Получается, именно этот женский аксессуар пробьет в нашем бюджете самую солидную дыру – ровно 100 рублей.

В следующем магазине выбираем сезонную куртку. Осенний экземпляр можно купить за 65 рублей. Ах, да! Совсем забыли про рюкзак. За него в торговом центре придется выложить еще 40. А вот канцелярия в данном молле не обнаружилась.

Выбираем обувь в универмаге и ТЦ. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Универмаг: большой выбор и отсутствие ажиотажа

Перемещаемся на школьную ярмарку в одном из центральных универмагов. О скором наступлении учебного года тут кричит буквально все. Впрочем, посетителей в специализированных отделах не так много. Возможно, в выходные наплыв мам-пап с детьми здесь посолиднее.

Пока суд да дело, присматриваемся к ассортименту. Елизавета скептически окидывает взглядом продукцию. Впрочем, спустя минут десять выбирает себе аналогичный торговому центру набор: брюки, пиджак и блузку.

– Выбор действительно кажется большим. Но многие модели практически полностью повторяются. Чтобы найти что-то стоящее, придется долго покопаться, – заканчивая обход очередного ряда констатирует девятиклассница.

Ежедневный школьный наряд в ГУМе обойдется в 248 рублей. Но есть варианты. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Удивили цены. Либо я долго не ходил на «закупы» в госмагазины, либо качество продукции отменное, но только блузка потянула сразу на 56 рублей. И это не самый дорогой вариант. В свою очередь брюки обойдутся еще в 72, пиджак – в 120. Таким образом, повседневный школьный образ в официальном стиле обойдется в 248 рублей!

Далее выбираем платье. Средняя стоимость около 50 рублей. Юбка оказывается дороже – 70. Цена простенького джемпера крутится около 40 рублей. Полноценный спортивный костюм плюс три пары носков тянут уже на 126. А что с обувью? Отправляемся в специализированный отдел.

– Я думала, буду долго искать, но не придется, – продолжает школьница, рассматривая черные лаковые ботинки. – Такие я бы точно носила.

Стоит пара 97 рублей. Здесь же присматриваем обычные кроссовки и плюсуем еще 107 рублей. Сменная обувь - 50 рублей. А вот рюкзак оказывается в два раза дороже, чем в ТЦ. Цена пары колготок также оказалась аналогичной.

Канцелярия, рюкзак - осталось всего пару деталей до школьного лука. Фото: Ярослав ЛЯШЕВИЧ

Полуобщая тетрадь – 1,8 рубля, набор ручек – 4

Что до канцелярских принадлежностей, то выбор в универмаге приличный как для младших, так и для старших классов. Есть необходимые предметные тетради, контурные карты. В изобилии представлены ручки, карандаши, ластики, обложки для тетрадей.

– Мне кажется, такими вещами нужно закупаться впрок. Частенько бывает, когда ручки теряются или рвется обложка. Про тетради и не говорю: их всегда должно быть много.

В конечном итоге, общий канцелярский набор нам обошелся почти в 110 рублей! Более подробно смотрите в инфографике.

Вот во что обошлись наши сборы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НА ЗАМЕТКУ

Школьные ярмарки в столице и по всей стране продолжатся вплоть до начала учебного года. Основными эпицентрами торговли школьными товарами в Минске уже традиционно стали универмаг «Беларусь», ГУМ, ЦУМ, Торговый до «На Немиге». Каждая торговая точка устанавливает определенный день скидок. В эти дни стоимость ряда товаров снижается. Иногда – сразу на треть. Желающим сэкономить рекомендуем уточнить эту информацию на сайтах магазинов.

КСТАТИ

Многодетные белорусские семьи могут получить дополнительные выплаты на сборы детей в школу. Важно, что финансовое положение семьи не играет вообще никакой роли.

Максимум, на который могут рассчитывать многодетные родители, – 81,9 рубля или 30% от бюджета прожиточного минимума. Впрочем, размер выплаты разнится от региона к региону, так как конкретный размер помощи устанавливается решениями местных Советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей административной единицы. Получить выплату совсем несложно. Нужно обратиться в свое учреждение образования или в отделение по труду и социальной защите вашего исполкома. Там о процедуре расскажут более детально.

Всего, по информации Минтруда и соцзащиты, таким образом материально поддержат более 100 тысяч семей на общую сумму не менее 14 млн рублей.

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