В борьбу пришла из гимнастики, вернулась в спорт после тяжелой болезни: как белоруска Ванесса Колодинская шла к медали на Олимпиаде в Токио

Победный прием в схватке с американкой Винчестер. Фото: noc.by

Вторую Олимпиаду подряд команда белорусских борцов приносит в общекомандную копилку три медали. Одна из героинь Игр - Ванесса Колодинская.

Если бы все сложилось так, как планировали родители, бронзовый призер Игр в Токио вполне могла бы завоевывать олимпийские медали не в женской борьбе, а в спортивной гимнастике.

Ее отец Валерий Колодинский возглавлял женскую сборную на Олимпиаде-96, потом работал в Австралии, а несколько лет назад вернулся на родину и снова тренирует женскую сборную. А мама Ванессы - гимнастка Людмила Щербакова - приехала в Бобруйск из Чемкента, где тренировалась с олимпийской чемпионкой Нелли Ким.

«Я уехал в Австралию в 2004 году, - рассказывает «Комсомолке» Валерий Колодинский. - Маму Ванессы уволили из спортивной школы. Дочь уже выступала на соревнованиях и делала сложные элементы для своего возраста, но мама была амбициозная и никому дочь не отдала. И мне не хотела отдавать, хотя я подготовил чемпионку мира. Она надеялась восстановиться на работе, а в ожидании этого отдала Ванессу знакомому поддерживать форму в секцию борьбы. В итоге маму не восстановили на работе, и дочка так и осталась в борьбе».

После того как родители расстались, Валерий забрал с собой в Австралию сына, а дочки остались с мамой в Бобруйске. «Если бы я забрал ее к себе в Австралию, то уверен, что она стала бы многократной чемпионкой. В гимнастике у нее было бы пять шансов на медали, а в борьбе - только один. У нее бойцовский характер и психология чемпиона - мечта любого тренера», - продолжает Валерий.

В женской борьбе Ванесса выиграла чемпионаты мира 2012 и 2017 гг. и чемпионаты Европы 2017 и 2020 гг.

В спорте стать сильнейшим в мире с разрывом в пять лет - случай редкий. Но за эти годы Ванессе Колодинской пришлось бороться не за золото, а за то, чтобы сохранить здоровье и остаться в спорте.

- После рождения сына Савелия в сентябре 2013-го она начала постепенно восстанавливаться, но произошли серьезные проблемы со щитовидной железой. Какой-то гормональный сбой. И ей вообще запретили заниматься спортом. Никто толком не мог помочь, не знали, как лечить. Щитовидку предлагали удалить, но профессор Лариса Данилова нашла правильную схему лечения. Щитовидку сохранили, и дочь вернулась к полноценным тренировкам. Но она не успела подготовиться и пройти отборочные соревнования к Олимпиаде в Рио-2016. Она физически не была готова.

В 2015-м умерла мама Ванессы. Она все-таки дождалась, когда дочь станет чемпионкой мира. А после того как Ванесса выиграла схватку за 3-е место на Олимпиаде в Токио, то она в первую очередь вспомнила маму: «Хотела бы разделить эту победу с моей мамой».

В категории до 53 кг 28-летняя Ванесса была одной из фавориток. Начала с победы над румынкой Андреа Ана (10:0), затем одолела индийку Винеш Винеш (9:3).

В полуфинале, на последних секундах, имея преимущество всю схватку над китаянкой Пан, пропустила прием соперницы и проиграла. Это было очень обидное поражение.

Но в поединке за бронзу, который состоялся на следующий день, 6 августа, Ванесса легко расправилась с американкой Джакаррой Винчестер - чемпионкой мира 2019 года. Уже на первой минуте она уложила ее на лопатки.

"Очень грустно, очень обидно было вчера, - сказала Ванесса noc.by о поражении в полуфинале. - На долю секунды потеряла концентрацию с китаянкой. Но я рада стоять на пьедестале. На Олимпиаде в Лондоне я была еще молодым спортсменом, в Рио я не смогла отобраться. Сейчас для меня это высокая награда. Но есть разочарование. Потому что была близка к большему. Сейчас я до сих пор не верю. Возможно, стоит проявить себя и в Париже, но я не готова об этом говорить. Все писали мне, даже в Австралии у меня брат, тоже поддерживал. Сын мой вчера был расстроен, что мама проиграла".

А 8-летний Савелий занимается спортивной гимнастикой. И возможно, что в семье Колодинских растет еще один призер чемпионатов мира и Олимпиад.

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