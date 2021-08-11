«Маршал? Не помню точнее»: спросили у минчан, в честь кого назван столичный проспект Рокоссовского

Видео: Святослав Зоркий Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

В Минске немало улиц и переулков названы в честь героев Великой Отечественной войны. Есть на карте столицы проспект Жукова, улицы, названные в честь героев СССР Г.А. Авакяна и О. Аннаева. В рамках проекта «Комсомолки» корреспонденты выходят на улицы и проспекты Минска и спрашивают у случайных прохожих - в честь кого эта улица или проспект названы. Так мы уже прогуливались по улицам Льва Сапеги, Наполеона Орды, проспекту Машерова и даже парку им. Янки Купалы. В этот раз мы отправились в столичный микрорайон «Серебрянка», центральная магистраль которого - проспект Рокоссовского - названа в честь единственного в истории СССР маршала двух стран – Советского Союза и Польши.

Константин Рокоссовский - один из крупнейших военачальников Второй мировой, именно он в Сталинграде взял в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса, именно Рокоссовский командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. Кстати, не так давно случилась настоящая историческая сенсация: в Национальном историческом архиве Беларуси обнаружили документы, говорящие о том, что прославленный маршал родился в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (сегодня это Ивацевичский район Брестской области), а не в Варшаве или Великих Луках, как считалось раньше (вот тут про это подробнее).

В общем, Константин Рокоссовский - фигура действительно колоссального исторического масштаба. Но что знают о нем минчане, что могут рассказать о Константине Константиновиче? Ответы - в нашем очередном опросе.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Янка Купала - один из классиков белорусской литературы. Но знают ли минчане - случайные прохожие, - что бессмертную «Спадчыну» написал именно он, а не Якуб Колас? (вот по этой ссылке наш опрос, посмотрите, это интересно)

Улица Наполеона Орды находится в столичном микрорайоне Брилевичи. Кем считают его белорусы? Композитором? Писателем? (самые неожиданные и правильные ответы - здесь)

Петр Машеров был руководителем БССР около 15 лет. Мы решили спросить у минчан, что они знают о Машерове и узнают ли его на одном из трех фотографий - вот тут про это

Лев Сапега - гетман Великого княжества Литовского, чье имя ассоциируется со знаменитым Статутом ВКЛ, передовой конституцией своего времени. Но какие из достижений этого исторического деятеля могут назвать минчане сегодня? Вот тут - по этой ссылке - наш видеоопрос на соответствующей улице