Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 августа 2021 года: Минздрав говорит о всплеске заболеваемости в сентябре-октябре, а болеть ОРВИ оказалось полезно

Привитым иностранцам уже не нужен ни тест на ковид при вьезде в Беларусь, ни самоизоляция. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

По последним статистическим данным, которые выложены в телеграм-канале Минздрава во вторник, 10 августа, за сутки в стране нашли только 607 новых случаев инфицирования ковидом. Это традиционное снижение количества новых выявленных больных после субботы и воскресенья. Немного оказалось и тех, кто выписался из лечебных учреждений – их всего 432. С начала пандемии в Беларуси 454 674 случая заболевания COVID-19, а вылечились от коронавирусной инфекции 449 тысяч 186 пациентов.

Десять человек, у которых был подтвержден коронавирус, умерли за сутки. С начала пандемии количество летальных исходов, связанных с подтвержденным ковидом, составило 3 551.

Минздрав готовится к осенней волне ковида

В Министерстве здравоохранения ждут осеннюю волну коронавирусной инфекции. В Минске 10 августа прошло совещание по вопросам работы в условиях пандемии.

В телеграм-канале Минздрава Беларуси сообщили 10 августа о состоявшемся совещании по вопросам работы в условиях пандемии COVID-19 в Минске. В совещании участвовала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Обсуждались вопросы вакцинации на предприятиях и вакцинации пожилых минчан, наличие лекарственных средств, работы высокотехнологичного оборудования и другие.

В Минздраве ждут подъема заболеваемости COVID-19 в сентябре-октябре, отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. К новой волне готовятся – проверяют техническое оснащение больниц, в том числе и кислородное оборудование.

Болели ОРВИ? Есть шанс перенести ковид бессимптомно! Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ученые рассказали, зачем могут пригодиться антитела к другим коронавирусам

Оказывается, перенесенная ОРВИ может помочь в ситуации с COVID-19. Испанские исследователи полгода изучали медиков, которые перенесли ковид легко. Оказалось, что у этих людей в организмах есть антитела к другим видам коронавирусов, то есть, в свое время они переболели ОРВИ. Причем, чем больше было в организме таких антител, тем легче человек переносил ковид, случалось, что и вовсе бессимптомно.

Сейчас ученым известно 43 вида коронавирусов, которые умеют заражать и человека, и животных, а ОРВИ каждый год болеет как минимум десять процентов населения земного шара.

Иностранцы, которые приедут в Беларусь, не будут сидеть на самоизоляции, если они вакцинированы

Сертификат о прохождении полной вакцинации избавит иностранцев, приезжающих в Беларусь, от всех «ковидных» ограничений. Им не надо будет ни отбывать самоизоляцию, ни проходить ПЦР-тесты. Причем не имеет значения, в красной зоне по ковиду или в зеленой находится страна, из которой едет человек. Интересно, что такие же послабления предусмотрены для иностранцев, которые едут в Беларусь, чтобы привиться от ковида здесь.

Для непривитых гостей Беларуси срок самоизоляции сокращен до семи дней.

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