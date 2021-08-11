За новые столбы, провода, вынесенный на улицу счетчик дачники платят по 600 рублей: узнали, почему и что будет с сетями садоводческих товариществ

Некоторые дачники уже вынесли электросчетчики из садовых домиков на столбы. Фото: Оксана ОСПИЩЕВА

Года два назад в садоводческих товариществах, особенно вблизи Минска, началась «повторная электрификация». На общих собраниях поднимались вопросы о замене столбов линий электропередач и проводов и, главное, – о выносе индивидуальных электросчетчиков с дачных домиков на столбы.

Председатели садоводческих товариществ свою позицию на этот счет аргументировали так: дачам по 30-50 лет, все старое, все надо менять, электросчетчики никто не поверял десятилетиями. Потому энергию - подворовывают, вот только схватить за руку не выходит… И самое главное: электросети, которые находятся на балансе товариществ, надо передавать энергетикам, а те, мол, возьмут их к себе и будут обслуживать только при новых столбах и проводах и вынесенных счетчиках.

В итоге, два года назад, комплекс по столбам, проводам и новым счетчикам на столбах, обходился одному дачнику рублей в 550-600. Поскольку дач много, то процесс их «повторной электрификации» затянулся. А в некоторых садоводческих товариществах продолжается по сей день.

«Комсомолка» спросила у специалистов РУП «Минскэнерго», собираются ли они брать сети садоводческих товариществ к себе на баланс и обслуживать их.

- Мы можем принимать на баланс электросети только в технически исправном состоянии, - пояснил начальник службы электрических сетей РУП «Минскэнерго» Сергей Марковский. - Когда строились дачные кооперативы, а это и 30, и 50, и 60 лет назад, были одни требования к электрооборудованию, сейчас они совсем другие. Сегодня у нас есть заявления некоторых председателей садоводческих товариществ и мы рассматриваем вопросы о приеме на баланс их сетей. Но надо понимать, что на баланс мы принимаем только технически исправные трансформаторные подстанции и питающие сети напряжением 10кВ. Внутренние сети садоводческих товариществ напряжением 0,38 кВ, те опоры и провода на аллеях, к которым непосредственно подключены садовые домики, энергетики на баланс не берут, даже если они полностью заменены на новые. На данный момент по закону внутренние сети все равно остаются на балансе садоводческих товариществ.

По словам Сергея Марковского, на рассмотрении в парламенте сейчас находится проект указа президента «О садоводческих поселениях». Один из его пунктов предусматривает порядок безвозмездной передачи от садоводческих товариществ на баланс энергетических сетей внутренние сети напряжением 0,38 кВ.

- Но это возможно будет только в случае, - уточняет специалист, - если общее собрание членов садоводческого товарищества проголосует за смену статуса и переход из садоводческого товарищества в садоводческое поселение. Но примем мы их сети на баланс только в том случае, если будут заменены на новые все поврежденные опоры электросетей, индивидуальные приборы учета вынесены из домиков, с охранных зон убраны все несанкционированные постройки, дороги расширены, чтобы был обеспечен свободный подъезд специального транспорта.

КСТАТИ

С дачниками, в отличие от жителей сел, электроснабжающие организации договор на обслуживание не заключают. Такой документ всегда заключен с садоводческим товариществом в лице председателя. Именно к председателю стекается информация о ремонтах на сетях, времени устранения аварий и т. п.

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