К началу нового учебного года: все скидки и подарки «НА’СВЯЗИ» в августе

Конец августа и начало сентября - это горячая пора скидок к новому учебному сезону. Сеть салонов “НА’СВЯЗИ” не стоит в стороне - наши эксперты выбрали для вас самые интересные и горячие предложения, которые помогут максимально повысить вашу продуктивность как на учебе, так и на работе, и в то же время сэкономить за счет скидок или получить полезный гаджет в подарок.

Большие экраны для работы и учебы

Начнем мы нашу полезную подборку с планшетов и ноутбуков.

Неустаревающий классический Apple iPad в его последней версии с большим и ярким 10,2-дюймовым дисплеем будет продаваться в салонах “НА’СВЯЗИ” с 16 августа всего за 999 рублей, при этом устройство можно взять в рассрочку без переплат на 6 месяцев.

Напомним, iPad поддерживает стилус Apple Pencil, к нему можно подключить клавиатуру и мышь и превратить в настоящий компьютер, который легко помещается в небольшой рюкзак. Кроме того, он работает на последней версии iPadOS 14 со всеми ее продвинутыми возможностями (вроде мультиоконности или возможности использования iPad в качестве дополнительного монитора к MacBook).

Если вам больше по душе Android, обратите внимание на планшеты Samsung. При покупке любого из них, как начального уровня, так и продвинутой модели, вы получите в подарок наушники Samsung Level U стоимостью 149 рублей! Акция действует с 1 августа.

Для самых нетребовательных пользователей планшетов в салонах “НА СВЯЗИ” есть Lenovo Tab M8 TB-8505X. Этот небольшой 8-дюймовый планшет отлично подойдет для работы в интернете (здесь даже есть слот для LTE-сим-карты), просмотра мультимедиа и даже продвинутых игр. Отличный выбор для школьников и студентов - сейчас в салонах “НА’СВЯЗИ” его можно купить со скидкой всего за 359 рублей.

В салонах “НА’СВЯЗИ” есть и еще одно отличное предложение для школьников и студентов - стильный, тонкий, недорогой и производительный ноутбук ASUS X515MA-BR103 с большим 15,6-дюймовым экраном и быстрым SSD на 256 Гб. Сейчас на него действует акция, по которой ноутбук можно приобрести всего за 939 рублей (или от 40 рублей в месяц при оплате частями).

Лучшие смартфоны с подарками и скидками

К началу учебного сезона скидками и подарками мы готовы порадовать и покупателей смартфонов популярных марок.

Samsung

Начнем с топовых моделей. С 10 августа при покупке Samsung Galaxy S20 FE, S21, S21+ и S21 Ultra каждый покупатель получает в подарок крутые беспроводные наушники Samsung Buds Live SM-R18 стоимостью 479 рублей!

Но и это еще не все. До 17 августа включительно те, кто захочет купить флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra с мощной начинкой и яркими Super AMOLED экранами с поддержкой частоты 120 Гц, сдав свой старый аппарат в trade-in, смогут получить вдобавок к бесплатным беспроводным наушникам скидку до 500 рублей!

Есть в “НА’СВЯЗИ” подарок и для покупателей чуть более простого, но не менее надежного Samsung Galaxy A32. При покупке этого смартфона с 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем, 64-мегапиксельной основной камерой, 128 Гб памяти и огромным аккумулятором на 5000 мАч, вы получите в подарок продвинутый фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit2 с 1,1-дюймовым AMOLED-экраном стоимостью 119 рублей.

Apple

С 16 августа по 12 сентября в салонах “НА’СВЯЗИ” вас ожидают существенные скидки на многие популярные модели iPhone - это и iPhone SE в классическом 4,7-дюймовом исполнении, но с современной мощной начинкой, и бестселлеры - 6,1-дюймовые iPhone 11 и iPhone 12, а также компактный флагман с 5,4-дюймовым дисплеем - iPhone 12 mini.

Кроме того, в акции будут участвовать планшеты Apple и беспроводные наушники AirPods. Условия акции скоро появятся на нашем сайте - не пропустите!

Xiaomi, Realme и ZTE

На Samsung и Apple скидки на смартфоны не заканчиваются. Впереди - еще три производителя с популярными моделями.

Realme C11 с 9 августа и до конца месяца в салонах “НА СВЯЗИ” продается по лучшей цене на рынке - всего за 259 рублей.

При этом аппарат в мятно-зеленом или черном исполнении предлагает большой 6,5-дюймовый дисплей, 13-мегапиксельную основную камеру и большой аккумулятор на 5000 мА*ч.

По такой же, лучшей на рынке, цене с 1 по 31 августа в салонах “НА СВЯЗИ” продается популярный POCO M3 от Xiaomi.

Стильный смартфон в трех исполнениях - желтом, синем и черном - с 4 Гб оперативной и 64 Гб расширяемой постоянной памяти у нас уже можно купить всего за 449 рублей.

Кроме большого объема памяти в его активе 6,53-дюймовый IPS-дисплей с FullHD разрешением, мощный процессор Qualcomm, 48-мегапиксельная камера, а также огромный аккумулятор на 6000 мА*ч.

Два мощных флагмана POCO - POCO X3 Pro 6GB/128GB и POCO F3 8GB/256GB - продаются в салонах “НА’СВЯЗИ” на очень выгодных условиях - их можно купить в рассрочку на 18 месяцев без переплат!

POCO X3 Pro 6GB/128G в таком случае будет стоить 55,5 руб./месяц, а POCO F3 8GB/256GB - 77,7 руб./месяц, и это с нулевым первоначальном взносом.

При этом оба смартфона предлагают действительно флагманскую начинку.

POCO X3 Pro 6GB/128G может похвастать большим 6,67-дюймовым IPS-экраном с FullHD+ разрешением, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 860, 6 Гб оперативной и 128 Гб флэш-памяти, камерой на 48 Мп и емким аккумулятором 5160 мА*ч.

А у стильного POCO F3 8GB/256GB в дополнение к тонкому металлическому корпусу предлагается большой и контрастный 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080x2400 пикселей, очень мощный процессор Qualcomm Snapdragon 870, 8 Гб оперативной памяти, 256 Гб флеш-памяти, камера 48 Мп и аккумулятор 4520 мА*ч.

Но не все скидки - флагманам. Последним смартфоном в нашей подборке стал ZTE Blade A31 Lite https://nsv.by/catalog/mobilnye_telefony/zte/zte-blade-a31-lite-seryj/. С 10 по 31 августа эту модель начального уровня, которая отлично подойдет школьникам, в салонах “НА’СВЯЗИ” можно купить всего за 169 рублей!

ZTE Blade A31 Lite предлагает 5-дюймовый экран, 1 Гб оперативной и 32 Гб расширяемой флеш-памяти, 8-мегапиксельную камеру, аккумулятор на 2000 мА*ч и поддержку двух SIM-карт.

И приятный бонус

Точнее, два. Смарт-часы - прекрасное дополнение для смартфона, которое не только заменяет обычные часы, но и дает огромное количество полезной информации. В нашей подборке к старту учебного сезона - два устройства от Apple.

Начнем с Apple Watch 3. Если вы в течение месяца уже купили в салонах “НА’СВЯЗИ” любое устройство от Apple - неважно, смартфон, планшет или наушники, - то вы получите скидку 5% на часы американского производителя. А это 36,5 или 42 рубля в зависимости от модели - 38 или 42 мм.

Есть у нас и отличное предложение для тех, кто хочет получить самый новейший на данный момент гаджет от Apple. С 10 августа Apple Watch Series 6 40 мм в синем цвете в салонах “НА’СВЯЗИ” можно купить всего за 999 рублей.

Кратко о “НА’СВЯЗИ”:

Как видите, мы отлично подготовились к старту учебного сезона. Приходите в салоны “НА СВЯЗИ” за своими новыми гаджетами. Мы ждем вас!

Чтобы вы могли ещё удобнее покупать онлайн 3600 товаров из нашего каталога, вы можете выбрать экспресс-доставку по Минску в течение 3 часов. Как видите, мы отлично подготовились к старту учебного сезона.

Приходите в салоны «НА'СВЯЗИ» за своими новыми гаджетами. Мы ждем вас!

Сайт: nsv.by

Короткий номер 444

Доставка по Минску за 3 часа

Вас ждут: 141 салон!