«Это какое-то ненастоящее «всё включено»: как в 2021 году белорусы отдыхают на популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх

Людей на пляжах - мягко говоря, хватает Фото: Виктор ПАЖИТОК

Вылет в Шарм-Эль-Шейх был ночным - в три часа. За два часа до вылета в Национальном аэропорту "Минск" началась регистрация на рейс, быстро образовалась плотная очередь. Очень плотная - о социальной дистанции речи не уже не шло. Все торопились получить посадочные талоны.

Ранний завтрак на борту самолета выглядел так Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Мужчина, пожалуйста, давайте стоять на расстоянии полтора-два метра, коронавирус никто не отменял, - говорит стоящему позади нее соседу эффектная блондинка, летящая на отдых с двумя детьми.

- А в этой очереди - самые здоровые и проверенные люди Беларуси: у кого - сертификат о вакцинации, у кого - ПЦР-тест отрицательный, - в шутку парирует он, но на пару шагов все-таки отступает.

Да, для выезда в Египет белорусам нужно предоставить один из этих двух документов. Сертификаты о вакцинации обязательно должны содержать QR-код. Рабочий, с действующей ссылкой: при регистрации на рейс этот момент тщательно проверяют сотрудники "Белавиа".

Самолеты приземляются и взлетают в аэропорту Шарма, кажется, каждые 10 минут Фото: Виктор ПАЖИТОК

Дальше - все по проверенной отработанной годами схеме: пограничный контроль («Смотрите в камеру», «Куда летите?», «Не были ли заграницей в течение последних семи календарных дней?»).

Затем - волшебный мир белорусского дьюти-фри. Он действительно волшебный, цены в полтора-два раза ниже, чем в аналогичной торговой точке аэропорта Шарма.

Заселение в большинстве отелей - в 14.00 Фото: Виктор ПАЖИТОК

Пятичасовой - теперь, как известно, самолеты Белавиа облетают территорию Украины и летят над Россией - перелет почти не утомляет, ведь впереди - море, солнце, волны, пляж. Но сначала - проверка в аэропорту Шарм-Эль-Шейха. Все снова выстраиваются в очередь, в руках - паспорт и ПЦР-тест или сертификат. Но проверка эта - просто формальность: на документы «о коронавирусе» фактически никто не смотрит, так что очередь движется очень быстро, 200 человек прошли ее минуты за три.

И вот - отель. На часах - около 9 утра.

- Заселение у нас в 14.00. Можете ждать, но я через полчаса, может быть, смогу подобрать для вас варианты уже пустых номеров, - с улыбкой и вполне понятным намеком говорит сотрудник рецепшн.

Через полчаса 10 долларов, данные ему в руки, делают свое дело: нас заселяют.

Египтяне приезжают чаще всего на два-три дня Фото: Виктор ПАЖИТОК

Вообще, считается, что сейчас в отелях Египта заполненность составляет 50-70% - перестраховываются от коронавируса, стараясь не заселять весь номерной фонд. Не знаю, как во всех отелях, но в нашем, кажется, заполняемость даже превысила 100% . Гостей отеля - очень много, при этом, думаю, 98% - арабы. Многие женщины - в хиджабе, у некоторых не покрыто только лицо, у других - видны только глаза. Мужчины одеты по-разному, кто-то в шортах и майках, но есть и те, кто ходят в длинной - по пят - просторной рубахе с широкими рукавами, без воротника - галабее.

Некоторые мужчины предпочитают традиционные галабеи Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Привет, вы - четырнадцатый русскоязычный в этом отеле, нам надо держаться вместе, - обращается ко мне в лобби-баре мужчина.

Знакомимся: Андрей - из Ижевска. Действительно, русскоязычных совсем немного. В основном это белорусы, есть россияне, казахи. После того, как российские чартеры перестали летать в Египет (а случилось это около пяти лет назад), попасть русскому туристу в страну пирамид не так просто.

Арабские женщины, чаще всего, предпочитают закрытые купальные костюмы Фото: Виктор ПАЖИТОК

Тот же Андрей сначала добрался из Ижевска в Казань, потом регулярным рейсом добрался оттуда до Каира, затем – около пяти часов на автобусе до Шарм-Эль-Шейха.

- И - вуаля, я на месте! Да, путь непростой. Но море! Красное море - оно того стоит, - говорит Андрей.

И это правда. Море в Шарме, равно как и Хургаде, остается потрясающим. На пляже нашего отеля и двух соседних было несколько кораллов разной степени масштаба и красоты. Яркие рыбы подплывают к тебе так близко, что ловишь себя на мысли, что ты не в море - а в огромном аквариуме.

Не все торговцы пережили эпоху коронавируса и отсутствие массового российского туриста Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Я видел рыбу-наполеона, мама, она просто огромная, - не может сдержать эмоций мальчик лет девяти, выныривая с маской и трубкой.

Снорклингом - проще говоря, плаванием с этим нехитрым оборудованием - занимаются, в основном, граждане постсоветского пространства. Египтяне в основном погружаются в воду по плечи или по пояс и принимают одновременно морские и солнечные ванны. Но есть и те, кто активно любуется красотами моря, чаще всего это арабские женщины, которые в подавляющем большинстве плавают либо в специальных закрытых купальниках, либо просто в хиджабе.

Но многие лавочки прододжают работать Фото: Виктор ПАЖИТОК

Людей на пляже и в море много. Кажется, что египетским властям удалось компенсировать отсутствие российских туристов, переориентировавшись на туризм местный. Если белорусы и редкие россияне прилетают в среднем на неделю - десять дней, то египтяне чаще всего заезжают в отель на несколько дней, но выходит это эффектно, потому что в средней семье трое-четверо детей, мама-папа, бабушки и дедушки. Все шумно, активно и эмоционально.

Успешные продажи во многом зависят от оригинальной презентации товара Фото: Виктор ПАЖИТОК

То ли отсутствие платежеспособного российского туриста, ли есть еще какие-то причины, но, кажется, что Шарм-Эль-Шейх местами начинает разрушаться и превращаться в пустыню: много закрытых, кажущихся брошенными, магазинчиков и лавочек. Зато те, которые работают, так просто не обойти.

- Чай? Масло? Маска? Полотенце? Что надо, друг? Как дела? Откуда приехал? Заходи ко мне, у меня все - бесплатно, просто посмотри. Для тебя - скидка сегодня! - каждый продавец использует какой-то набор из этих фраз (иногда - все сразу), чтобы остановить любого туриста и завлечь его в свою лавку.

Иногда кажется, что отсроенный не так давно Шарм отдает свои позиции пустыне Фото: Виктор ПАЖИТОК

Бесплатного, понятное дело, ничего не бывает: например, за шесть магнитов просят 1-3 доллара. Причем порой отказаться просто невозможно - в лавку приходится идти.

Но, что удивительно, того азартного торга, который был в торговых точках Шарма еще лет десять назад, кажется, больше нет. Продавцы, конечно, снижают цену, но, дойдя до только им известного предела, уже не уступят ни доллара, ни фунта.

Вечерний Шарм сохраняет свое очарование Фото: Виктор ПАЖИТОК

Зато в Шарме, прямо по пути к пляжам Наама Бей, открылся магазин с фиксированными ценами: те, кто не хочет тратить силы на торг, покупая, скажем, магниты или эфирные масла, идут туда. Таких, честно говоря, много.

Но лавочки работают, торгуют всем и сразу. Манго разной степени зрелости (от одного до трех долларов за кило), чемоданы (огромный по размеру можно купить за $20-25), ароматные чаи (если поискать, то можно приобрести 200 граммов за $1-3)…

Русскоязычных туристов пока совсем немного Фото: Виктор ПАЖИТОК

С развлечениями, главным образом морскими, тоже все в полном порядке. Час путешествия к сказочной красоты кораллам на лодке с прозрачным дном - от трех до пяти долларов с человека, 20 минут полета над морем на парашюте - 10 долларов с человека, пять-десять минут «на банане» - пять долларов, поездка по пустыни «в бедуинскую деревню» на квадроцикле - 15$. И во всех этих случаях торг, в принципе, уместен.

Многие египтяне привозят на отдых старших членов своих семей Фото: Виктор ПАЖИТОК

Если попробовать эти аттракции особого желания нет, то купаться в море можно абсолютно бесплатно, главное, не забывать активно мазаться солнцезащитными кремами с максимальным фактором - в воде сгораешь незаметно и очень быстро. Купаться можно часов до шести вечера: как только солнце начинает садиться, пляжные работники начинают активно свистеть - в темное время суток морская живность активизируется и становится просто опасной для человека. Начинаются вечерние развлечения в отеле - танец живота, танец с юбками - танура. Шведский стол и система «все включено» работает бесперебойно, правда, во многих отелях мясо-курицу-рыбу накладывает повар - порционно.

Мясо, курицу, рыбу предлагают порционно Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Это какой-то не настоящий «ол-инклюзив»! Такого раньше не было, - говорят мои новые российские приятели, - но мы не гордые, мы несколько раз, если надо будет, подойдем.

Выбор мучных изделий - впечатляет Фото: Виктор ПАЖИТОК

Огни ночного города Шарм-Эль-Шейх превращают в город-сказку, город-мечту: променад Наама Бей оживает.

- А мы с дочерью сдавали сегодня ПЦР-тест, ездили к клинику, завтра - результат, - говорит мне казашка Амина, с которой мы познакомились в первые дни отдыха, а сейчас стоим в баре в ожидании своей очереди. - Без него нас даже в самолет не пустят, а как у вас, у белорусов? - спрашивает она.

Застыть на кораллом с маской и трубкой - это здорово Фото: Виктор ПАЖИТОК

- У нас в этом плане проще. Для возвращения ПЦР–тест сдавать не нужно, карантина по возвращению нет, - отвечаю я.

- Хоть и сложно добираться, и вопросов много, но море Красное того стоит однозначно, - подключается к нашему разговору Андрей, который тоже собирается совершить обратный маршрут Щарм-Эль-Шейх - Каир - Казань - Ижевск.

Ближе в полудню песок на пляже раскаляется, пройти по нему босиком просто невозможно Фото: Виктор ПАЖИТОК

- А нам до Благовещенска вообще больше двух суток добираться, - констатирует сидящий неподалеку Дима.

- И все-таки, хорошо, что приехали. Встретились. Познакомились. Лето - это маленькая жизнь, простите за банальность, но это так, - подводит итог Амина. – Особенно, в эпоху коронавируса. Дай Бог, чтобы таких жизней у всех нас было еще много!

- Хорошо, что у нас «все включено», за это стоит поднять бокал,- говорит кто-то.

- Ну, как бокал - пластиковый одноразовый стаканчик, скорее, - шутят в ответ.

- А это и неважно, главное – все было: море, солнце, лето, волны, пляж.

От яркости солнца и буйства красок моря невозможно спрятаться. Да и не нужно Фото: Виктор ПАЖИТОК

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