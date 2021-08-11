Сможет ли Кристина Тимановская попасть в сборную Польши: сравниваем результаты спринтеров

Кристина Тимановская хочет продолжить карьеру в Польше. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тимановская присоединилась к спортивной группе Orlen, объединяющей лучших спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов и чемпионов мира по легкой атлетике: Аниту Владарчик, Юстину Свенти-Эрсетиц, Павла Файдека и других атлетов.

Глава правления концерна Даниель Обайтек сказал: «Я рад, что, поддерживая ее, мы позволим ей продолжать спортивное развитие. Надеюсь, что скоро Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям».

А незадолго до этого, 4 августа, российское информационное агентство ТАСС сообщило, что легкоатлетка Кристина Тимановская в случае смены спортивного гражданства сможет претендовать на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже несмотря на действующий трехлетний карантин после перехода. Такой вывод следует из заявления пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Но даже если Кристина Тимановская получит право выступать за Польшу, пройдет ли она в сборную по спортивному принципу?

Мы сравнили результаты, которые в этом сезоне показывала Тимановская и лучшие польские спринтеры на 100 и 200 метров. Сразу оговоримся, что ни Тимановская, ни польские спринтерши к мировым лидерам не относятся.

На Олимпиаде польки были представлены только в эстафете 4х100 и в финал не пробились даже несмотря на лучший для себя результат сезона - они заняли лишь 4-е место в полуфинале.

Кристина Тимановская в олимпийском забеге на 100 м выбыла из борьбы в первом отборочном раунде и не вышла в полуфинал, преодолев дистанцию за 11,47. А лучший ее результат в сезоне-2021 – 11,22. Это далеко от лидеров. 8-е место в олимпийском финале – 11,12.

На 100 м лучшие бегуньи из сборной Польши в сезоне-2021 показали: Ева Свобода – 11,20, Пиа Скшишовска – 11,22. То есть Тимановская уступает только лидеру.

На дистанции 200 м на Олимпиаде польские бегуньи заявлены не были. А Тимановская должна была бежать, но белорусская сторона отозвала ее заявку. 200 метров - приоритетная дистанция для Тимановской.

На 200 м лучший результат сезона-2021 у Тимановской – 23,17. Лидер польской сборной на этой дистанции Марлена Гола показала в сезоне 23,33. Здесь очевидное превосходство Тимановской.

Так что со спортивной точки зрения Тимановская может быть в Польше одной из лучших в женском спринте.

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