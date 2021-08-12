Три Спаса в августе 2021 года: что можно и нельзя делать, и где в Беларуси на Медовый Спас лечатся, а на Яблочный развлекаются

Яблочный Спас - самый большой праздник среди всех Спасов. Фото pixabay.com

Православные верующие отмечают в августе три праздника в честь Спасителя. В народе их называют Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Самое важное, что должен сделать верующий, чтобы правильно их отметить – помолиться, сходить в храм. Но в праздновании Спаса народные и христианские традиции переплелись, и теперь у каждого из них есть свои ритуалы. В первую очередь – освящение пищи: мёда, яблок, орехов. (см. БУДЬ В КУРСЕ!)

На Яблочный спас несут освящать не только яблоки, но и другие плоды, созревшие в садах. Фото: Раиса ЮДИНА

В Беларуси есть несколько мест, куда верующие едут именно в один из Спасов – по народному поверью, именно в такие дни там можно получить Божью помощь. Но теперь в этих святых местах можно застать не только сотни паломников, но и заранее подготовленные большие праздники с ярмарками и развлечениями. Готовы к такому повороту событий? Поехали!

14 августа, Медовый Спас (Маковей)

- Синий колодец (или как еще его называют Голубая криница) около деревни Клины в Славгородском районе Могилевской области.

Считается, что именно 14 августа вода здесь обретает особую силу. Источник сам по себе очень интересный и уникальный (о нем мы рассказывали в проекте «Родники Беларуси») - самый крупный на территории Восточно-Европейской равнины и самый большой по объему воды, поступающей из-под земли на поверхность (60 литров в секунду). Вода поступает из подземной шахты, глубины которой никто не знает. Дайверы, пытавшиеся спуститься на ее дно, так и не нашли его. Цвет воды в Синем колодце соответствует названию, но в день паломничества вы вряд ли это увидите, потому что по роднику будут ходить сотни людей, приехавших исцелиться.

Считается, что 14 августа вода в Синем Колодце обретает особую силу. Фото Сергей Плыткевич.

- Синий колодец - это наш белорусский Ганг, только намного чище. В Индии паломники едут к священной реке, чтобы войти в нее, получить силу, излечиться от разных болезней. И у нас считается: перейдешь Синий колодец трижды – станешь сильнее и здоровее.

Ходят по воде здесь и относительно здоровые, и совсем немощные. Некоторых привозят даже на инвалидных колясках.

В этом году местные власти анонсировали проведение фестиваля «Маковей» у Синего колодца. Начинается он 13 августа в 18.00 с вечернего богослужения у культового источника и продолжается 14 августа. Программа разнообразная. Здесь и божественная литургия, и конкурс творческих коллективов, выставки-продажи сувениров и продукции сыроваров, медовая ярмарка, детские аттракционы, экскурсии и даже круглые столы «по тематике реализуемых в районе проектов в Центре родниковой воды», как указано в программе.

19 августа, Яблочный Спас

- Майский родник, деревня Майск в Белыничском районе Могилевской области.

Этот источник почитается как святой примерно с XVIII века. А на Яблочный Спас 19 августа здесь освящали воду, придавая ей особую силу, бросали в родник яблоки и оставляли их рядом как дань. Считается что эта вода помогает в первую очередь при заболеваниях глаз.

- Деревня Малые Алашки Шарковщинского района Витебской области.

Более 20 лет в этой деревне проводится праздник «Яблочный Спас» и даже открыт памятник яблоку. И неспроста! Ведь в Алашках родился Иван Сикора (1885-1966), знаменитый селекционер-любитель, который вывел около 500 сортов яблок, около 100 - груш, более 100 форм орешника, а также много сортов слив, сирени, роз и др.

На родине знаменитого селекционера Сикоры установили памятник яблоку. Фото:westki.info.

Пожалуй, это самый познавательный из всех праздников, приуроченных к Спасу, потому что в Алашках можно посетить мемориальный музей Ивана Сикоры, где более шести тысяч экспонатов, рассказывающих о насыщенной жизни известного селекционера-самоучки. Например, «белорусский Мичурин» служил садовником у графа Пшездецкого и по собственной инициативе занимался исследованиями на собственном участке, переписываясь с польскими садоводами. Вел он переписку и со Львом Толстым. При музее сохранился большой плодовый сад, основу которого когда-то заложил сам Иван Сикора.

Кроме музея развлечений на «Яблочном Спасе» в Алашках достаточно. Здесь и концертная программа, и конкурсы, мастер-классы, квесты. Народу съезжается много со всей области, а в былые времена и из-за границы. Одно из самых популярных развлечений - конкурс «Властелин села», где участники показывают, как они умеют косить, пилить дрова, запрягать коней и т.д.

И кто тут властелин села?! Фото Klich.by

В этом году «Яблочный Спас» в Алашках запланирован на 21 августа, в выходной день.

29 августа, Ореховый (Хлебный) Спас

- Деревня Боровка Лепельского района Витебской области.

В этот день здесь в храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» проводят праздничную службу и крестный ход к освященному источнику с историей. Места здесь настолько красивые, что только ради них можно совершить это путешествие.

Храм в Боровке был обустроен в 2005 году в вагончике. Фото vitprav.by

На Лепельщине много и источников. И озер, и легенд. По одной из них, в этих краях, недалеко от озера Щибот когда-то была найдена икона Божией Матери, подвешенная на трех соснах. Под ней из-под земли выбивались кринички. Вода в них, как и икона, оказалась чудотворной. Правда, во время революции 1917 года она пропала….

БУДЬ В КУРСЕ!

В Яблочный Спас нельзя работать и ссориться

На Спас вы можете прийти в любую церковь, где в эти дни проводятся богослужения. Кстати в церковном календаре название у всех этих трех праздников совсем другое. Именно в первый из Спасов 14 августа начинается строгий Успенский пост, который заканчивается перед Ореховым Спасом – 28 августа.

Спас медовый – Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.

В церкви этот праздник сопровождается выносом креста, крестным ходом, освящением водоемов и колодцев. В народе его считают праздником пчеловодов, когда пасечники заламывают в ульях первые медовые соты и несут их в церковь на освящение и на «помин родителей».

На Медовый Спас заламывали соты и первый мёд несли освящать в храм. Фото pixabay.com

После первого Спаса наши предки начинали сеять озимые хлеба, освятив семена перед севом святой водой.

Медовый Спас в народе называют еще и Маковеем в память о семи ветхозаветных праведниках Маккавеях, принявших мученическую смерть. Поэтому мак стал одним из символов этого праздника. Хозяйки в этот день пекли пироги с маком и блины с медом. А девушки составляли букетики-обереги, которые тоже освящали в церкви и хранили в доме весь год для защиты семьи от болезней и неприятностей. В этих букетиках обязательно присутствовали маковые головки, как символ достатка в семье. Ноготки, например, «отвечали» за здоровье, мята – за мир в доме, полынь – за защиту от зла.

Что можно и чего нельзя делать в этот день?

Церковь относит этот праздник к числу малых, поэтому работать можно. Но поскольку именно 14 августа начинается Успенский пост, верующим запрещается есть скоромную пищу, развлекаться и заниматься сексом.

Поскольку в этот день освящается вода в водоемах, то купаться можно (несмотря на то, после Ильина дня 2 августа, по народному поверью, пророк бросил в воду камень, закрыв купальный сезон). И даже нужно – чтобы смыть с себя грехи и недуги. А вот после этого дня заходить в воду точно не рекомендуется.

На Маковея вода в водоемах освящается, а значит, можно еще искупаться. Фото: Раиса ЮДИНА

Спас Яблочный – Преображение Христово.

В православной церкви это один из главных праздников. Связан он с явлением божественной сути Иисуса своим ученикам. Суть его в том, чтобы напомнить людям о необходимости духовного преображения. Поэтому христианину в этот день положено прийти в храм не столько ради того, чтобы освятить яблоки, а чтобы побыть на богослужении, исповедоваться и причаститься. Освящение яблок – традиция, берущая начало с ветхозаветных времен. Но смысл ее отнюдь не в наделении яблок магическими свойствами, а в том, что мы приносим Богу в знак благодарности плоды нового урожая, все первое и лучшее. Именно поэтому считалось, что до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки.

Что можно и чего нельзя делать в этот день?

Можно приносить в храм для освящения яблоки и другие плоды.

Ярмарки на Яблочный Спас - традиция. Храм в деревне Порплище Докшицкого района. Фото: Раиса ЮДИНА

Причем считается, что большую их часть надо оставить в храме или раздать людям. В этот день традиционно пекли постные пироги с яблоками и варили яблочное варенье, устраивали ярмарки. Преображение – тот праздник, когда нельзя заниматься тяжелым трудом, работать на огороде, ссориться.

Спас Ореховый - праздник в честь перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь.

Нерукотворный образ Христа, который вспоминают в этот день, возник на полотне после того как Спаситель приложил его к своему лицу. Этот образ он подарил прокаженному правителю города Эдесса. Тот приложился к полотну и исцелился. Нерукотворный Образ Христа он приказал повесить над городскими воротами, чтобы люди могли ему поклоняться. Потом образ перенесли в Константинополь, чтобы защитить от набегов врагов. Так что этот день – совсем не про орехи. Однако к этому дню они обычно поспевали, вот и назвали праздник Ореховым Спасом. Или Хлебным, поскольку в это время уже заканчивалась жатва. К празднику пекли хлеб из муки нового урожая и освящали его на богослужении вместе с орехами.

К Хлебному Спасу пекли хлеб и сдобу из муки нового урожая. Фото: Раиса ЮДИНА

Что можно и чего нельзя делать в этот день?

Работать разрешается. И есть можно что угодно, поскольку постные ограничения уже сняты. По примеру предков можно печь пироги и печенье из муки нового урожая.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

«Пришел Спас – и лето от нас»

Со Спасом связаны некоторые природные наблюдения наших предков. «Пришел Спас – и лето от нас», «Спас – бери рукавицы в запас», - говорили в народе. А вот в какие приметы верили:

- Если на Яблочный Спас пожелтели листья на деревьях – скоро похолодает.

- Какая погода 19 августа – такая и на Покров (14 октября).

- Много орехов поспело к Ореховому Спасу – в будущем году жди хороший урожай ржи.

- Если аисты улетают до Яблочного Спаса – зима будет ранней и морозной, а весна теплой. А если после Спаса – зима будет поздняя, осень теплая, а весна холодная.

Если аисты улетают до Спаса - жди ранней зимы. Фото: Раиса ЮДИНА

- Кто на Спаса угостит нищего урожаем – будет весь следующий год в изобилии.

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