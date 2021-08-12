Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 августа 2021 года: ВОЗ одобрит «Спутник V», штамм «йота» не страшнее «дельты», в Беларуси уже 1,1 млн вакцинированных

Данные говорят о росте заболеваемости коронавирусом в мире. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Цифры в мире и в Беларуси

В мире продолжает увеличиваться число новых случаев коронавируса, причем фиксируется также и рост заболеваемости. По данным ВОЗ число новых случаев коронавируса за семь дней на 4% превысило показатели предыдущей недели, а смертности - на 2%, сообщило ТАСС.

Также в ВОЗ сообщили о том, что за неделю, со 2 по 8 августа, стало известно более чем о 4,2 миллиона новых случаев инфицирования коронавирусом и свыше 65 тысячах умерших.

Наиболее заболеваемость возросла за этот период в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 14%). В Европе при этом регистрируется снижение заболеваемости, но рост летальных исходов. Так в европейском регионе со 2 по 8 августа зафиксировано более 1 миллиона новых инфицирований, а также свыше 9 тысяч смертей.

За все время пандемии, по данным worldometers.info, в мире коронавирус был выявлен у 205,184 миллиона человек. Выздоровели при этом более чем 184,256 миллиона пациентов, скончались свыше 4,333 миллиона инфицированных коронавирусом.

Увы, также продолжает расти заболеваемость и в Беларуси. В Минздраве сообщили, что коронавирус за сутки подтвердился еще у 966 человек, были выписаны 1 тысяча 62 пациента, скончались - 11 пациентов с выявленным COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в Беларуси ковид подтвердился у 456 тысяч 247 человек, из них выздоровели 450 тысяч 248, скончались 3562 пациента.

Также 11 августа в белорусском Минздраве рассказали, что свыше 1,464 миллиона белорусов получили уже первую прививку от коронавируса, из этого количества свыше 1,13 миллиона вакцинированных прошли полный курс вакцинации.

Штамм «йота»: высокая летальность, но и не такая сила как у «дельты»

Продолжают появляться все новые штаммы коронавируса. Фото: pixabay.com

В этот же день стало известно о том, что в Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса - «йота». Эксперты сообщили, что у новой разновидности «ковида» высокая летальность до 82% и предупредили, что чаще всего от этого варианта COVID-19 умирают люди старше 45 лет.

- Новый штамм еще более патогенный (вызывающий заболевания - Прим.) и трансмиссивный (заразный) вариант коронавируса, и обладает большей способностью ускользать от иммунного ответа, - пояснил о штамме «йота» главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Позже в ВОЗ уточнили информацию о штамме «йота» и сказали, чем он отличается, но и схож с «дельтой».

Так заявляется, что ВОЗ не считает «йоту» более опасным штаммом. Более того эксперт организации подчеркнула, что эта разновидность коронавируса не представляет серьезной опасности и циркулирует в основном в Соединенных Штатах.

- ВОЗ располагает информацией о 27 тысячах случаев (инфицирования штаммом «йота» - Прим.). Кроме того, по имеющимся данным, количество случаев сокращается, - прокомментировала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове.

Таким образом, представитель ВОЗ заметила, что сейчас в организации пришли к выводу, что штамм «йота» - не является «вариантом более опасным». А кроме того около 90% генетических последовательностей относятся к варианту «дельта».

Вот когда ВОЗ одобрит «Спутник V»

ВОЗ готов одобрить и принять в механизм COVAX российскую вакцину. Фото: pixabay.com

Также в этот день в ВОЗ заявили о готовности одобрить российскую вакцину «Спутник V».

Сообщается, что на данном этапе уже ведутся необходимые юридические процедуры для этого.

- По «Спутнику» сейчас проводятся юридические процедуры. Однако пока не известно, когда будет завершен процесс. Рассчитываем, что это случится в середине сентября, - уточнила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

Также представитель Всемирной организации здравоохранения заявила, что «Спутник V» анализируется «на предмет включения в портфель механизма COVAX».

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