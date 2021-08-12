В Дзержинском районе комбайнер снес электростолб: в аварийной электросетей сельчанам говорили, когда включат свет, а дачникам - нет: почему это правильно

Без электричества плохо не только в городской квартире, но также в сельском и дачном доме - холодильник течет, электроплитка не работает, насос воду не качает Фото: Раиса ЮДИНА

Рядовая, казалось бы, ситуация - на даче в жаркий выходной день вдруг исчезает электричество. Такое произошло 31 июля в СТ «Орбита-82» Дзержинского района Минской области. Участков тут более 300. Та же история в соседних садоводческих товариществах. Что обычно делает дачник в такой ситуации? Правильно, начинает выяснять, проблема ли это только его участка или всего товарищества.

Дачница и одновременно журналист «Комсомолки» сделала так же: пробежалась по соседям и поняла, что вырубили всех. Причина - комбайнер снес электрический столб. Когда включат свет - непонятно, а дачный холодильник уже подтекает, электроплитка не работает. Даже воды нет, потому что не работает насос, что качает воду в башню.

Информацию пробовала найти у дежурного сторожа, но его телефон был отключен. На сайте Дзержинских районных электросетей нашла телефон аварийной службы 144 и позвонила туда. Трубку подняли быстро.

- Объясняю ситуацию и спрашиваю, когда ждать электричества, - говорит корреспондент. - В ответ: «Обращайтесь к председателю садоводческого товарищества, вся информация у него…» - и трубку положили. Нашла телефон председателя, но «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

Любой потребитель, в том числе и дачник, у которого нет официального договора с электросетями, может при аварии набрать номер 144 и получить информацию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тогда я второй раз звоню в аварийную и говорю, что до председателя дозвониться не могу. Специалист на том конце провода отвечает: «У нас лично с вами договора на обслуживание нет, а есть с товариществом в лице председателя, вот ему мы и сообщили информацию». Но в итоге все же мой собеседник сжалился и сказал, что к вечеру свет дадут. На прощание: «Давайте жить по правилам, и не беспокойте нас больше». Итого: электричества в тот день на дачах не было около пяти часов, с 16 до 21 часа.

«Комсомолка» обратилась в «Минскэнерго» с просьбой дать комментарий по этому вопросу: прав ли специалист аварийной? Действительно ли информация об аварии на электросетях должна доноситься только до председателей садоводческих товариществ и не стоит обременять аварийную службу звонками?

- Диспетчер Дзержинских районных электросетей действовал правильно, - прокомментировал начальник диспетчерской службы РУП «Минскэнерго» Дмитрий Королев. - В нашей службе нет call-центра и диспетчеры не просто сидят и отвечают на звонки, а координируют работу, в том числе и оперативно-выездных бригад. Могу заверить: все звонки потребителей без реакции и без внимания не остаются! Мы проанализировали телефонные звонки конкретно этому диспетчеру 31 июля. Только за два часа, с 17.00 до 19.00, их было 77. Тогда аварийно отключили 21 садоводческое товарищество и 5 деревень, из которых 3 полностью и 2 частично.

Действительно, в тот день комбайнер снес железобетонную опору линии электропередачи - это очень серьезное повреждение. Опору надо было извлечь, пробурить для новой опоры другое отверстие, поставить новую опору, восстановить провода. Это большой комплекс работ, учитывая то, что произошло ЧП в выходной день. Значит, дежурному надо было собрать персонал, в числе которого электромонтеры, водители вышки, бура, крана, а также убедиться в наличии аварийного запаса проводов, столбов, арматуры. Электричество отсутствовало около 5 часов - для такого серьезного повреждения, с моей точки зрения как профессионала, это обоснованно. Хотя, хочу подчеркнуть, никакого норматива по устранению повреждений на электросетях не существует.

На большом экране Центральной диспетчерской службы «Минскэнерго» отображается вся информация по электроснабжению столицы и Минской области на данный момент времени. Фото: предоставлено Минскэнерго

- Дмитрий Олегович, каков алгоритм предоставления информации потребителям при аварии на электросетях?

- Садоводческие товарищества - не населенный пункт, не место постоянного проживания людей. Электрические сети дач находятся на балансе садоводческих товариществ. Лицо, ответственное за все коммуникации, - председатель товарищества. Несмотря на то, что в каждом садовом домике есть электросчетчик, договор на оказание услуги электроснабжающая организация подписывает с юридическим лицом, с садоводческим товариществом, а не с каждым дачником.

В деревнях все по иному, там каждый собственник дома является нашим абонентом, с которым мы связаны договором. Если случается авария, то жителям населенных пунктов, в частности деревень, диспетчер дает полную информацию. В случае с садоводческими товариществами диспетчер при аварии должен предоставить всю информацию, в том числе и о сроках проведения аварийных работ, председателю. А председатель, в свою очередь, должен подумать, как известить об этом своих дачников. Но подчеркну: любой потребитель, в том числе и дачник, может при аварии позвонить в электросети с просьбой дать ему информацию, телефоны не зашифрованы.

- Но электричество отключают не только из-за аварий, но и часто и в плановом порядке на время ремонтных работ…

- В этом случае диспетчер заблаговременно уведомляет сельсоветы, председателей садоводческих товариществ об отключении. Сельсоветы где-то, обычно на магазине, вывешивают объявления, а в садоводческом товариществе логично увидеть такую информацию на доске объявлений.

КСТАТИ

По Минску среднее время отключения электричества во время аварий в последнее время составляет от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут. Увеличивает время то, что не всегда у специалистов-ремонтников получается быстро доехать до места аварии. Их машины движутся в общем потоке автомобилей, точно так же стоят в пробках - проблесковые маячки на данной технике не предусмотрены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За новые столбы, провода, вынесенный на улицу счетчик дачники платят по 600 рублей: узнали, почему и что будет с сетями садоводческих товариществ (подробнее здесь)

В Беларуси садоводческие товарищества могут стать деревнями, а садовые домики - жилыми, где разрешат постоянную регистрацию: вот когда это произойдет (подробнее здесь)