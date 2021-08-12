До 20 августа заполните анкету премии и получите возможность стать обладателем одного из 30 платиновых слитков

Награда Премии «Народная Марка», которую получают бренды-победители, является почетным символом народной любви и доверия, а логотип и статус «Народная Марка» давно приобрели широкую узнаваемость благодаря присутствию на упаковках ведущих брендов страны и позволяют предприятиям по праву считаться лучшими в своей номинации по мнению потребителей.

Заполняя анкеты до 20 августа на официальном сайте Премии narodnayamarka.by, вы получаете возможность стать обладателем одного из 30 платиновых слитков. Анкеты Премии не содержат подсказок в виде вариантов ответа. Все, что требуется – в каждой номинации указать название вашего любимого бренда или производителя, чью продукцию вы предпочитаете и считаете лучшей.

Каждый участник может заполнить по одной анкете каждой из трех категорий: продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги. При заполнении всех трех анкет Премии, шансы стать обладателем платинового слитка увеличиваются в три раза.

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Обладатели слитков будут объявлены 3 сентября.

В Премии «Народная Марка» отсутствует профессиональное жюри и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания.

За ходом проведения и подведения итогов Премии следит Наблюдательный совет экспертов маркетингового, рекламного и коммуникационного сообщества, представителей исследовательских компаний, средств массовой информации, и других организаций.

Заполняйте анкеты на официальном сайте narodnayamarka.by до 20 августа и получайте возможность стать обладателем одного из 30 платиновых слитков!