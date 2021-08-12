Билет на электричку в Беларуси с 13 августа 2021 года станет дороже на 10 -15%

С 13 августа 2021 года цена проезда в менее комфортабельных электричках возрастет в 2-3 раза больше, чем в электричках европейского уровня Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Тарифы на перевозки пассажиров поездами межрегиональных, региональных и городских линий с 13 августа 2021 года будут увеличены в среднем на 5–15% в зависимости от вида сообщения. При этом фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния». Такая информация размещена на официальном сайте Белорусской железной дороге.

Установление новых тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа в пределах Беларуси предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 09.07.2021.

Штадлеровские электрички повышенной комфортности

Стоимость проезда пассажиров поездами региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий бизнес-класса (штадлеровские электрички повышенной комфортности – Ред.) в среднем увеличится на 5%.

Обычные электрички

Проезд в поездах межрегиональных линий экономкласса (обычные электрички – Ред.), а также провоз багажа и грузобагажа подорожает в среднем на 15%.При проезде поездами региональных линий экономкласса необходимо будет заплатить в среднем на 10% больше.

Тарифы

Тарифы на перевозки пассажиров поездами городских линий устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. При этом они не зависят от расстояния, на которое пассажир проедет поездом. С 13 августа 2021 года тарифы на проезд в пределах одного тарифного пояса увеличатся на 14,3%, в пределах двух тарифных поясов – на 24%.

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