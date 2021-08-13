Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 августа 2021 года: максимум смертности в России, Лукашенко о принудительной вакцинации и какие риски у беременных

Стало известно, будут ли от белорусов принудительно требовать вакцинацию от коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заболеваемость в мире и Беларуси

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 205,8 миллиона человек, скончались свыше 4,3 миллиона пациентов. Актуальные на 22.00 часа 12 августа данные были опубликованы на сайте worldometers.info, аккумулирующем информацию из официальных ведомств со всего мира.

Так заболеваемость коронавирусной инфекцией во всех странах продолжает расти. За все время пандемии COVID-19 был выявлен у 205 миллионов 872 тысяч 287 человек, из них выздоровели 184 миллиона 818 тысяч 339 пациентов, скончались 4 миллиона 343 тысячи 208 инфицированных.

В пятерке лидеров по заболеваемости остаются (по убыванию количества случаев - Прим.): США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Лидерами по заболеваемости коронавирусом остаются: США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Фото: pixabay.com

В России при этом за минувшие сутки было зафиксировано максимальное число смертей за весь период пандемии - за сутки скончались 808 пациентов с коронавирусом. Таким образом, условная летальность в стране-соседке составляет 2,57 процента.

В общем, с начала пандемии в РФ «ковидом» заразились более 6,534 миллиона человек, выздоровели свыше 5,828 миллиона инфицированных, скончались 168,049 тысячи пациентов.

В Беларуси смертность остается на прежнем уровне, но вновь начала расти заболеваемость. За сутки коронавирус был выявлен еще у 1 тысячи 175 человек, были выписаны 1 тысяча 350 человек, скончались 10 человек с коронавирусом.

За все время с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано уже 457 тысяч 422 человека с «ковидом», из них выздоровели 451 тысяча 598 пациентов, скончались 3 тысяч 572 пациента с выявленным коронавирусом.

- Свыше 1,48 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 1,16 миллиона человек прошли полный курс вакцинации, - прокомментировали в Минздраве 12 августа.

Лукашенко сказал о принудительной вакцинации

Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет принудительной вакцинации от коронавируса. Фото: president.gov.by

Также в четверг, 12 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел совещание в Витебском районе. Он посетил предприятие «БелВитунифарм», высказался о борьбе с коронавирусом и ходе массовой вакцинации. Заявил о том, что в Беларуси в отношении пандемии «нет глобальных поводов для беспокойства».

- С этой бедой нам удается справляться на достойном уровне. Но пока не будем вперед забегать. И без лишнего информационного шума, политических дрязг, - заверил Лукашенко.

Кроме того, Александр Лукашенко пояснил, что в вопросе массовой вакцинации в Беларуси «принудиловки быть не должно». Он заявил, что вакцинация должна быть только добровольной.

- Категорически предупреждаю. Только добровольная вакцинация против коронавируса, - предупредил Лукашенко.

Но и добавил, что все же определенные категории стоит, не заставляя, попросить о вакцинировании. Например, врачей и работников торговли.

К слову, в витебской командировке на предприятии Лукашенко вручили медицинский подарок, от которого у него «посинели пальцы».

В 2023 году белорусская вакцина от "ковида" может попасть в "гражданский оборот". Фото: pixabay.com.

В свою очередь глава белорусского Минздрава, рассказал о том, когда белорусскую вакцину от коронавируса пустят в «гражданский оборот».

Дмитрий Пиневич пояснил, что в Беларуси сразу задумались над возможностью масштабирования отечественной вакцины, чтобы препарат вышел качественным, безопасным и экономически выгодным. Что же касается гражданского оборота, то в планах осуществить это примерно через 1,5 - 2 года.

- Белорусскую вакцину (от коронавируса - Прим.) планируется выпустить в "гражданский оборот" в 2023-ем году, - сказал министр и пояснил. - Когда обговаривается тот или иной шаг, нами сразу определяется, каким образом он будет оцениваться в конце 2022-го года.

Что происходит с переболевшими «ковидом», и какие риски при вакцинации у беременных?

Беременных женщин успокоили относительно роста рисков выкидышей при вакцинации на ранних сроках. Фото: pixabay.com.

Кроме того, за сутки появились новые данные исследований по коронавирусной инфекции в разных ее аспектах.

Так ученые обнаружили, что переболевшие коронавирусом теряют чувствительность к холоду и боли. Они, конечно, не превращаются в зомби, но «демонстрируют значительное снижение реакции на холод».

Согласно данным, выявленным учеными Аппалачского госуниверситета (США, Северная Каролина), восприимчивость перенесших коронавирусную инфекцию к боли и холоду оказалась намного слабее по сравнению с добровольцами из контрольной группы, показавших, как отмечают исследователи, «бурную реакцию».

В отношении беременных женщин ученых интересовало возможное повышение рисков выкидышей при вакцинации на ранних сроках.

Как заявили в медрегуляторе США - в Федеральном Центре по контролю и профилактике заболеваний, для беременных на ранних стадиях вакцины безопасны и не найдена зависимость на рост риска выкидыша.

- Новые данные проведенного анализа данных о безопасности вакцины для беременных на ранних стадиях не показали какого-либо увеличения риска выкидыша у порядка 2,5 тысяч женщин, получивших мРНК-вакцину от коронавируса до 20-й недели беременности, - прокомментировали в ЦКПЗ США.

Сообщается, что у беременных, прошедших вакцинацию Pfizer и Moderna, риск выкидыша составляет около 13 процентов. В среднем у женщин на ранних сроках риск выкидышей - около 11 - 16 процентов.

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