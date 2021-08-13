Ольга Бузова ест любимые драники и солянку, репер Серега максимально сосредоточен, а Сергей Соседов пока молчит: как снимают «X-фактор в Беларуси»

Фото: соцсети Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

В Минске в одном из павильонов «Беларусьфильма» уже несколько дней проходя съемки музыкального проекта «X-фактор в Беларуси». Проект снимает Белтелерадиокомпания, несколько месяцев назад по всей страны прошли многочисленные предкастинги. О том, например, как все происходило в Минске - можно почитать вот тут, по ссылке. Ну, в любом случае фаза предварительного смотра уже позади, сейчас - этап первого отбора, который проходит непосредственно на сцене. Все по-настоящему: сцена, зрители, прицел телекамер, ведущие - Марианна Муренкова и Владимир Богдан.

Самое долгожданное - тоже произошло: в Минск приехали все члены жюри. В белорусской версии проекта ими стали музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, исполнитель бессмертного «Черного бумера» репер Серега. Украшает эту мужскую компанию телеведущая, певица, блогер (а еще - дизайнер, актриса и писатель) Ольга Бузова.

Одна из первых очных встреч членов жюри проекта «X-фактор в Беларуси». Фото: соцсети

В инстаграм Ольги 23,1 миллиона подписчиков. На своей страничке экс-ведущая «Дома-2» регулярно выкладывает фото и видео со съемок. Надо сказать, что выглядит Ольга сногсшибательно: яркий сценический макияж, восхитительные смелые платья.

Выглядит Ольга Бузова - телеведущая, певица, блогер, дизайнер, актриса и писатель - восхитительно. Фото: соцсети

- Ну что, вы готовы? Мы начинаем первый отборочный тур главного шоу «Х-Фактор» на главном канале страны «Беларусь 1». Ничего не бойтесь, мои хорошие, а кайфуйте. Жизнь одна. Я с вами, - такой пост разместила наставниц под одной из фото, опубликованных в инстаграм (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены – Авт.).

В сториз Ольга Бузова снимает почти мини-фильмы, в которых рассказывает о том, что дает ей силы участвовать в съемках.

- Мы устаем, но вы даете нам заряд энергии, мои хорошие! Удачи всем еще раз, - обратилась телеведущая – блогер к своей аудитории.

Члены жюри за работой. Фото: соцсети

Сергей Соседов тоже в Минске: он то и дело появляется на фотографиях со своими коллегами по наставничеству и судейству.

В своих социальных сетях известный своим острым стилем критик пока никак не высказался о своих эмоциях от белорусского «X- фактора», наверное, сделает это чуть позже. И, как обычно, очень емко и эмоционально.

Уважаемый музыкальный критик Сергей Соседов пока не делился своими эмоциями от участия в проекте. Фото: соцсети

А вот белорусского соловья Руслана Алехно позитивные эмоции переполняют.

- Поздравляют с началом Первого сезона X-Фактор шоу в Беларуси своих коллег Ольгу Бузову, Серегу и всю съемочную и техническую группу, - написал Руслан.

Видимо съемочный процесс достаточно напряженный. В любом случае съемки - съемками, а обед, как говорится, по расписанию.

"Ура! Обед!" - так подписал этот снимок Руслан Алехно. Фото: соцсети

Надо сказать, что процесс принятия пищи весьма много значит и для Ольги Бузовой. В одном из сториз она показывает, чем кормят ее в перерывах между съемками.

- Несите, несите, несите! Минск! Драники, драники, драники! - нараспев радуется Ольга. – Да простит меня моя фигура, но как я могу есть солянку без драников? - риторически вопрошает она и тут же отвечает. - Да это просто невозможно!

Те самые драники - настоящие, белорусские. Фото: соцсети

Членом жюри является, как говорилось выше, и Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серега. В соцсетях он никак не «зеркалит» свое участие в популярном проекте, а на всех фотографиях, которые выкладывают его коллеги и участнику шоу, Серега весьма сосредоточен и, кажется, даже несколько суров.

Оно и понятно: отбор будет жестким. По итогам предварительных кастингов эксперты отобрали более 300 участников из разных регионов Беларуси. А уже после первого этапа телешоу - после решений Бузовой и Ко - по плану должна отсеяться половина.

Отметим, что первый выпуск специальных телевизионных дневников проекта должен выйти 18 сентября, а сама премьера долгожданного телешоу запланирована на 2 октября. В финал проекта выйдут 12 участников, а лучшего из лучших - победителя «X-фактор в Беларуси» - определят в декабре в режиме реального времени.

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