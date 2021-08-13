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Общество13 августа 2021 15:20

«Лечение - от 500 тысяч евро»: мама 4-летнего Леши со СМА о переезде в Краков ради бесплатного лечения и о том, как сын стал на ноги после шестого укола

Леша Гречаников сейчас живет с родителями в Кракове и получает препарат «Спинраза»
Дарья ЛОМОНОВСКАЯДарья ЛОМОНОВСКАЯ
После уколов "Спинразы" Леша снова встал на ноги. Теперь он заново учится ходить.

После уколов "Спинразы" Леша снова встал на ноги. Теперь он заново учится ходить.

Фото: из семейного архива

У маленького Леши непростой диагноз - спинальная мышечная атрофия 2 типа (СМА-2). Это тяжелое генетическое заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы всего тела. С развитием болезни слабость доходит и до мышц, отвечающих за глотание, дыхание.

Болезнь у четырёхлетнего Леши развивалась стремительно: ещё в апреле прошлого года он ходил. А потом внезапно потерял эту способность.

- Утром он встал на ноги и не смог сделать шаг. Это было очень страшно, - рассказывает Анастасия, мама Леши.

Мальчику не сразу был поставлен диагноз - СМА.

- Роды были тяжёлыми, и у Лешеньки возникла сильная гипоксия. Родился он черно-синего цвета, - вспоминает Анастасия. - При этом в первый год жизни Леша начал развиваться раньше сверстников. Мы рано поползли, до 11 месяцев Лёша ходил за ручку, и в конце концов он пошёл сам. Все изменилось после очередной прививки - он начал чаще падать. Неврологи говорили, что это последствия родов, переживать не стоит. Во время обследования врачи заметили, что у Леши пропали рефлексы в ногах. А затем Леше сделали генетический анализ. Худшие подозрения родителей подтвердились: у ребёнка нашли спинальную мышечную атрофию.

- Мы с мужем поплакали, но очень быстро взяли себя в руки, потому что видели пути решения проблемы.

Белорусский специалист подтвердила, что Леше нужно как можно раньше получить дорогостоящую лекарственную терапию, которая не вылечит, но остановит прогресс заболевания. Однако в Беларуси детки со СМА не получают на бесплатной основе эту терапию.

«Комсомолка» писала, что белорусские семьи, у которых есть больной ребенок со СМА, открывают сборы на лечение препаратами «Спинразой» и «Золгенсма» за границей. И это очень большие суммы – примерно от 500 тысяч евро до более чем 2 миллионов долларов. Как ещё один вариант, семьи эмигрируют в страны, где «Спинразу» больные со СМА получают бесплатно - по медстраховке. Так поступила и семья Леши Гречаникова.

Леша с родителями сейчас живет в Польше и получает необходимый ему препарат.

Леша с родителями сейчас живет в Польше и получает необходимый ему препарат.

Фото: из семейного архива

- Леша наш единственный ребёнок. Я не знала, как поступить иначе. Смотреть, как твой ребёнок умирает на руках? Поэтому по советам тех, кто уже прошёл этот путь, мы решились на переезд в Польшу. Там детки с нашим диагнозом по медстраховке получают «Спинраза». Сначала в Польшу переехал муж по рабочей визе, а затем мы - в июле прошлого года. За год жизни в Кракове Лёша получил шесть уколов этого препарата.

Анастасию впечатлило, что почти сразу после их переезда в Польшу Лёша стал получать дорогостоящий препарат.

- Мы попали на приём к доктору и она сразу записала нас на обследование, договорилась о назначении этого препарата. В Варшаве была собрана комиссия врачей и уже 4 августа Лёша получил первый укол.

«После четвёртого укола начал ползать, а после шестого стал ходить с поддержкой»

Результат от «Спинразы» был сразу виден.

- Перед первым уколов Леша практически не улыбался, был слабенький, передвигался в прогулочной коляске. Ему было даже тяжело играться с конструктором. Когда же ему впервые укололи «Спинраза», он что-то громко сказал. Он не ожидал услышать свой голос и начал кричать. Я поняла, что у сына появилась сила в голосе! А на утро он откинул одеяло и поднял руки, ноги. Сколько у него было счастья! После второго и третьего укола результат был не сильно виден. А вот после четвертого укола он начал ползать на четвереньках. После пятого укола Леша окреп и хорошо пополз. После шестого уже быстро пополз, спина стала более ровная и сильная. А ещё он больше стал стоять по времени и ходить с поддержкой - в ортезах и с ходунками. А в воде он ходит полностью сам.

Еще одна радость для родителей Леши - мальчик заметно вырос, за год на 14 сантиметров.

Леша после шестого укола больше стал стоять по времени и ходить с поддержкой.

Леша после шестого укола больше стал стоять по времени и ходить с поддержкой.

Фото: из личного архива

- Врачи не спешат нас обнадеживать, но мы оптимисты и во всем видим плюсы, - говорит Анастасия. - Мы во второй раз наблюдаем, как наш ребёнок начинает ходить, начинает познавать свои первые шаги! Это чудо.

СПРАВКА «КП»

Препарат «Спинраза» зарегистрирован во многих странах мира. Его применяют следующим образом: 6 инъекций ребенку дают в первый год, и 1 инъекцию каждые 4 месяца все последующие годы.

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